مصابيح

رغم اننا لانزال في الايام الاولى من شهر رمضان المبارك، اعاده الله عليكم باليمن والخير والبركات.. الا اننا نرصد وعبر كم من الاعمال الدرامية، مجموعة من الاكتشافات الفنية التي تستحق من الناقد المتابع والمشاهد الراصد ان يتوقف ويتأمل.

اكتشاف على صعيد الكتابة، والتمثيل والاخراج وايضا الانتاج.

وعند الانتاج نتوقف، لاننا امام نقلات كبرى، ومسارات تستحق الدعم والرعاية والاهتمام.

في هذا الاتجاه، نشير، وبلا تحفظ الى التجارب التي يقدمها المنتج عبدالله بوشهري، من خلال مسلسل «الديرفة» واخراج مشروط، وفي كلاهما خدمات انتاجية واسناد عالي المستوى، حيث تم بناء مدينة قديمة متكاملة في «الديرفة».

وهكذا مسلسل «إخراج مشروط»

حراك انتاجي يشكل نقلة، تتجاوز كل ما هو مألوف، ويذهب الى تأسيس منطقة انتاجية جديدة واضافية تقترن مع حراك مواز على صعيد التوزيع والتسويق، لذا تحظى هذه الاعمال بتلك المساحة من الحضور والانتشار.. ومن قبله تلك الجودة في الاختيارات على صعيد النص.. والتمثيل.. والاخراج وبقية الحرفيات الفنية.

ما احوجنا ان ندعم هكذا اكتشاف.. وان نرسخه، وهنا نشيد بالدعم الذي تقدمه وزارة الاعلام متمثلة في لجنة المنتج المنفذ وايضا بقطاع التلفزيون، على الدعم الساعي لترسيخ وتعميد الاكتشاف المتجدد لصناعة الانتاج الدرامي.

وعلى المحبة نلتقي

