مصابيح

عبر الفنان الشاب عبدالله عبدالرضا (حفيد النجم الراحل عبدالحسين عبدالرضا) عن سعادته الغامرة، بردود الافعال التي يحصدها هذه الايام مسلسل «ماذا لو؟ الذي يعرض حصريا من خلال قناة أبوظبي وقال عبدالله عبدالرضا في تصريح خاص بـ«النهار»:

عساكم من عواده، اقولها للجميع، بمناسبة شهر رمضان المبارك، خصوصا ونحن في ايامه الأولى.

وتابع قائلاً:

استطيع القول بأن مسلسل «ماذا لو؟» يمثل ولادتي التلفزيونية، خصوصا وانا اتعاون مع المخرج حسين دشتي، الذي يمتاز بحسه الفني الرفيع المستوى، وكان لي شرف المشاركة في انتاج هذا العمل، الذي يمثل نقلة على صعيد الشكل والمضمون.

المسلسل من اخراج حسين دشتي وبطولة خالد امين ومنذر رياض وروان المهدي وعلي الحسيني وشايع الشايع وعلي ششتري واسيل عمران.

على صعيد الانتاج امامنا اكثر من مشروع جديد، خصوصا بعد النجاح الايجابي الذي حققناه في مسرحية، تمورو مع النجمة المتميزة شجون واستمرارية العروض لقرابة العام الكامل، بالاضافة الى الجولات الفنية، وكان اخرها تقديم عروض المسرحية في الشارقة. قدمت العديد من التجارب كممثل ومنها مسلسل سموم ومسرحية الماء السحري وسعادة السفير وايضا فيلم باك تو كويت 82، واليوم ارصد ردود افعال «ماذا لو؟» واحضر لعمل جديد للموسم المسرحي الجديد.. والله الموفق.

