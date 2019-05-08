مصابيح

رحلت عن عالمنا مساء يوم أمس الاول الاثنين الفنانة المصرية الكبيرة محسنة توفيق عن عمر يناهز 79 عاما، وتم تشييع الجنازة ظهر امس الثلاثاء من مسجد السيدة نفيسة.

الفنانة الكبيرة وافتها المنية في منزلها بالمهندسين، بعد صراع مع مرض الشيخوخة، وكانت تعاني في الفترة الأخيرة من إصابات في قدمها كانت تحرمها من الحركة، وكان آخر ظهور لها في مهرجان أسوان الدولي والذي كرمها عن مجمل مشوارها الفني.

ولدت الفنانة الكبيرة بالقاهرة في 29 ديسمبر 1939م، وكانت بداية شهرتها الكبيرة مع دور «بهية» في فيلم العصفور للمخرج الكبير يوسف شاهين، وقد اشتهرت شخصيتها تاريخيا، بعد أن كتبها الشاعر الكبير أحمد فؤاد نجم «مصر يا أمة يا بهية».

وقدمت الفنانة الراحلة عدداً بارزاً من الاعمال الفنية ومنها :

- أنيسة البدري في «ليالي الحلمية»

قدمت محسنة دور «أنيسة البدري» خالة علي البدري «ممدوح عبد العليم» ومربيته، وعاشت في صراعات مع زوجها توفيق البدري «حسن يوسف» الذي اضطر للزواج عليها بعد يأسه من قدرتها على الإنجاب، وقدمت الشخصية في 4 أجزاء من أصل 6 وتحديدا من الجزء الثاني وحتى الخامس، وأبدعت فيها بشكل نال استحسان وإعجاب المشاهدين مع المخرج إسماعيل عبدالحافظ.

- العصفور «بهية»

قدمت في فيلم «العصفور» شخصية «بهية» والتي أثارت الجدل حولها، قالت فيه: «لأ هنحارب، لأ هنحارب»، للتعبير عن الرغبة المصرية في التخلص من الاحتلال بعد نكسة 67.

- «عائشة» في مسلسل «الوسية»

مسلسل «الوسية» الذي عرض عام 1990 كان التعاون الثاني للفنانة محسنة توفيق مع المخرج إسماعيل عبد الحافظ، بعد ليالي الحلمية، وقدمت شخصية «عائشة» في المسلسل الذي يعد واحداً من أبرز الأعمال الدرامية خلال الـ30 عامًا الماضية وأصبح أيقونة للأعمال الدرامية.

«زينب» في مسلسل «حبنا الكبير»

أدت الفنانة محسنة توفيق دور «زينب» باقتدار وبراعة في مسلسل حبنا الكبير أمام النجم القدير عمر الحريري، نوال أبو الفتوح، طارق الدسوقي وغيرهم من الممثلين الشباب، من تأليف فتحية العسال وإخراج محسن فكري.

