مصابيح

يعد الفنان الكبير جميل راتب من الفنانين المصريين والعرب القلائل الذين تخطت شهرتهم الحدود الإقليمية فهو فنان عالمي صاحب حضور وطبيعة أداء خاصة لأدواره ميزته ووضعت له أسلوبا متفردا عبر مسيرته الفنية الطويلة التي امتدت لأكثر من 60 عاما وهو الارستقراطي ابن الذوات والمثقف الواسع الاطلاع الذي يتحدث ويقرأ بلغات متعددة.. وهو أيضا الإنسان الذي يحمل بداخله أخلاق وفروسية القرون الوسطي قدم عبر مسيرته الفنية ما يقرب من 200 عمل فني ورغم انه رجل مسرح من طراز رفيع ألا انه أيضا صاحب تاريخ سينمائي حافل وأعمال تلفزيونية رفيعة المستوى وستظل هذه الأعمال خالدة في أذهان الجماهير فهو مازال الجد «أبو الفضل جادالله» و«جيوفاني دى لورينزي» والسفير المتقاعد «د. مفيد ابوالغار» الذي يحارب القُبح والسلطة والمال» وفي عام 1996 كان موعد مع عرض فيلمه المفاجأة «عفاريت الإسفلت» الذي أخرجه أسامة فوزي وكان المعتاد أن هذا الفنان الكبير قد طبع في ذهن الجماهير والنقاد صورة اقرب للنمطية عن نوعية أدواره التي كانت شبه ثابتة من خلال شخصيات الرجل الثري الارستقراطي أو الشرير الوسيم رجل العصابات وأحيانا الخواجة في بعض أعماله.

ويفاجأ «جميل راتب» الجميع في هذا الفيلم بشخصية رجل شعبي غير متعلم من الطبقة الدنيا ويجسد هذا الدور «المفاجأة» ببراعة واحترافية وثقة وإعجاب أكثر من الجماهير في نفس هذا التوقيت بعد عرض الفيلم صيف 1996 كان لقائي الأول به في شقته الواسعة الفاخرة في حي الزمالك الراقي وقبل ذهابي إليه ولقائي معه كانت الصورة التي انطبعت في مخيلتي وربما في مخيلة الجميع- عن هذا الفنان انه رجل ارستقراطي يعيش في برج عاج منفصل تماما عن الناس بحكم ثقافته الأوروبية بعدما عاش في الغرب وفي باريس تمهيدا لما يقرب من 30 عاما وهي فترة كافية لتجعل فنانا مثله على هذه الصفات. ومنذ الوهلة الأولى في اللقاء كانت المفاجأة الثانية وجدته رجلا ودودا مرحبا متواضعا إلى حد الخجل الابتسامة لا تفاق وجه وهادئ هدوء الفلاسفة الكبار قليل الكلام وبتلقائية غير محسوبة وجدتني أحدثه عن المفاجأة التي سيطرت على من خلال شخصيته بعدما أخبرته عن الصورة الذهبية المعروفة عنه وليس عندنا فقط بل عند الغالبية الكاسحة من الجمهور وأيضا لمن يعرفونه من الصحافيين والنقاد والمثقفين. وأتذكر جيداً كلماته التي قالها بهدوئه المعتاد «المشكلة عندنا كمصريين وعرب أننا لا نمتلك القدرة الكافية لكي نفصل تماما بين شخصية الفنان كإنسان وطبيعة أدواره وغالبا ما نكون قناعاتنا الفنانين من خلال أدوارهم والشخصيات التي يجسدونها رغم المعروفة المسبقة من الجميع أن ما يرونه أمامهم ليس سوى شخصية درامية لا وجود لها في الواقع.

والمدهش- والكلام مازال على لسانه- أن هذا التصور يمتد إلى بعض أو أكثر من المخرجين والمنتجين عندنا فهم من خلال هذا التصور يضعون قوالب ثابتة للممثلين من خلال نوعية أدوارهم فمن يبدع في ادوار الشر دائما يرونه شريرا ولا يغامرون في منحه فرصة لادوار أخرى ومن يقدم الشخصيات الطيبة أو حتى المقهورة تظل الأمور بالنسبة لهم تسير على هذا النحو وهذا لأننا نحكم دائما بالعاطفة. وقبل أن اسأله عن «عفاريت الإسفلت» ودوره المفاجأة في هذا الفيلم واصل قائلا- بعد أن استشعر أن جئت لأحاوره من اجل هذه النقلة النوعية في طبيعة أدواره قال: لذلك تجسيد شخصية الرجل الشعبي غير المتعلم كانت بالنسبة لي هدف أو أمنية حتى استمتع أنا أولا كممثل لتقديم شخصية مختلفة عن طبيعة أدواري السابقة.. وثانيا حتى أغير الصورة الذهبية التي أخذت عن طبيعة أدواري عند الجمهور وفي الوسط الفني أيضا. امتد الحوار بيننا في هذا اللقاء الأول لأكثر من ساعتين وهو لم يكن مخططاً له وتشعبنا في الحديث عن موضوعات وقضايا مختلفة فنية وسياسية واجتماعية وكان هذا اللقاء بالنسبة لي إعادة اكتشاف لهذا الفنان والنجم الكبير وبعدها تعددت اللقاءات التي دارت خلالها أحاديث ومناقشات وحوارات في مختلف الجوانب والقضايا والاتجاهات الفنية والاجتماعية والسياسية والثقافية بحكم ثقافته الموسوعية وتجاربه الحياتية الواسعة ومن خلال هذه اللقاءات التي استمرت على مدى ما يزيد على الـ20 عاماً كانت الصورة عن قرب لهذا الفنان الكبير.

واجه جميل راتب مشاكل وظروفا غاية في الصعوبة في بداية حياته الفنية فهو ابن العائلة الارستقراطية الثرية التي كانت تعده لكي يكون سياسيا كبيرا أو واحدا من رجال القضاء المرموقين لذلك أرسلته في بداية شبابه إلى فرنسا ليدرس السياسة والحقوق لكن الشاب الخجول المسكون بحب الفن والتمثيل وجد الفرصة متاحة أمامه عندما وطأت أقدامه باريس لكي يتمرد على قرارات وتوجيهات العائلة بان ينفذ ويسلك الطريق الذي يحبه وهو الفن وضرب عرض الحائط بوصايا ورغبات العائلة وقرر دراسة التمثيل من خلال إحدى معاهد باريس. وكان طبيعيا أن تعرف العائلة بتمرد الابن وتوجهه الجديد الذي اختاره فكان غضبها عارماً وسألته: رغبتك وتوجهك نمو ميولك؟ قال مسترجعا هذه الأيام : واجهتني ظروف قاسية جدا خلال تلك الفترة فلم يكن غضب أبي وأمي عاديا أو لحظيا بل تبلور إلى موقف شديد الصعوبة فقد توقفا عن إرسال الأموال لي وقالا نحن أرسلناك لتستكمل دراستك القانونية وتدرس السياسة ولم نرسلك لي شيء أخر خصوصا التمثيل فقد كانت مهنة- بالنسبة لهم في تلك الفترة- غير مستحبة ولا تتفق مع ما تمنوه لي.. لذلك كان علىّ أن اعمل لكي أعول نفسي وأدبر مصاريف حياتي وإقامتي فعملت في العديد من المهن المتواضعة فعملت شيالاً وكومبارس في العديد من الأعمال الفنية وفي مسارح متواضعة تم تطور الأمر نسبيا فعملت مترجم المسارح وكل ذلك لكي أتجاوز هذه المرحلة الصعبة دون أن افقد إصراري وشجاعتي في مواصلة الطريق الذي اخترته لنفسي وبإرادتي ورغم القسوة البالغة التي عاني منها هذا الفنان الكبير خلال تلك الفترة ألا انه اعتبرها من الفترات المهمة في حياته فقد جعلته يمتلك ويتعامل ويعيش مع الطبقات الفقيرة الكادحة وهو ما لم يعتده من قبل أثناء معيشته في مصر حيث كان كل تعامله ومعايشته مع أبناء طبقته المرفهة الارستقراطية وكان يرى أن هذا بمثابة درس اجتماعي عملي عظيم تعلم منه الكثير.

ظل في باريس على مدى 30 عاما متواصلة استطاع خلالها أن يحقق نجاحاً هائلاً ومدويا كممثل وقدم بطولات في العديد من المسارح الفرنسية بالإضافة إلى العديد من المشاركات السينمائية الناجحة في أفلام فرنسية وايطالية وانكليزية لكن في أوج هذا النجاح كان قراره بالعودة إلى مصر وكان هذا مثار سؤالي له المصحوب بالدهشة: لماذا العودة مع كل هذا لإنجاح وان حلم كل ممثل مصري أو عربي أن يصبح فنانا عالميا ويمثل في أعمال فنية في الغرب حيث كان عمر الشريف وقتها نموذجا وحلماً؟ وكعادته تخرج كلماته هادئة مع ابتسامة لا تفارقه قال صحيح النجاح الذي حققته كان مغريا جدا وبشكل يدفعني للاستمرار ولكن كل الفنانين المصريين والعرب يريدون- وكما ذكرت- تحقيق حلم العالمية ولكن هذا الحلم بالنسبة لهم يأتي بعد أن يكونوا قد حققوا تواجداً كبيراً أو لا بأس به في بلدهم ووطنهم ومع جمهورهم الأصلي الذي يعرفه ويعرفونه.. الأمر بالنسبة لي سار في اتجاه مختلف ومغاير كنت أريد أن اعمل في بلدي وان أكون وسط أبناء الشعب الذي انتمي إليه وبدت هذه الرغبة مسيطرة على تماما وجاءت الفرصة عندنا تواجدت بمصر لأمور متعلقة بالعائلة فوجدت المخرج كرم مطاوع يعرض علىّ المشاركة في بطولة مسرحية دنيا البيانولا» وكان هذا منتصف السبعينيات تقريبا فرحبت وافقت على الفور وبدأت مسيرتي الفنية في مصر منذ هذا التاريخ.

ونتوقف قليلا هنا لنشير إلى جانب غاية في الأهمية في شخصية هذا الفنان الكبير.. حيث قطاعات هائلة من الجماهير المصرية والعربية تعرف وتحترم وتعجب كثيرا بأعماله السينمائية والتلفزيون دون أن يعلموا انه في الأساس «رجل مسرح» من طراز خاص وكبير وهو عاشق للمسرح.. وهذا ما جعله يؤسس ما أطلق عليه وقتها «مسرح الشارع» حيث التقي بأعداد هائلة من الشباب الذين كانوا يعشقون التمثيل وأسس مع الأكثر موهبة من هؤلاء الشباب «مسرح الشارع» وقدموا عروضاً كثيرة في العديد من الأماكن وكان هدفه من هذا المشروع أن يصل المسرح لكل الناس بمختلف قطاعاتها ومن أهم الفنانين الذين أصبحوا نجوماً فيما بعد من الذين عملوا معه في هذا المشروع عبلة كامل- صلاح عبدالله- سيد رجب- صفاء الطوخي- احمد كمال- ناصر عبدالمنعم- ياسر على ماهر- احمد كمال. ويعترف جميل راتب أن المسرح كان صاحب فضل كبير عليه عبر مشواره الفني كله ويقول: «كنت خجولاً انطوائياً في طفولتي ووقوفي على خشبة مسرح المدرسة اكسبني الثقة بالنفس ومع انتباه الجمهور لي حتى ولو كانوا من زملاء دراستي جعلني اشعر بوجودي ومن هنا أحببت المسرح والتمثيل واصريت على أن يكون هذا هو طريقي في الحياة».

لم يكن الفنان الكبير يشعر بالرضا عن حال المسرح المصري وكان يرى أننا المصريين أصحاب تاريخ حافل وعريق وريادة في فن المسرح والمفروض أن تكون الحركة المسرحية لدينا أكثر رواجاً وثراء، ما هي عليه حاليا سألته وكان ذلك قبل ثورة يناير: لكن لدينا حالة من الازدهار في المسرح الخاص ومسرح الدولة يعمل بشكل دائم؟ قال: «الرواج والازدهار الذي اقصده ليس من ناحية الكم بل من ناحية الكيف.. المسرح الخاص في اغلب عروضه يقوم ويفضل المسرح التجاري الذي يعتمد على الكوميديا وحدها أنا لست ضد الكوميديا بشرط أن يكون لها هدف ورسالة من خلال موضوعات وشكل راقي لكن مع الأسف معظم القائمين على هذه المسارح عودوا الجمهور على نوعية بعينها من العروض المسرحية وإذا طلبنا من احدهم أن يقدم عروضاً بها عمق ومسرح حقيقي يقول لك الجمهور سينصرف عني وسأواجه الخسائر وبعدها سأتوقف.. أما مسرح الدولة فيقدم عروضاً جيدة في كثير من الأحيان لكنها تفتقد للدعاية اللازمة وهو ما يجعلها تفتقد للجماهيرية.. وهذا هو حال المسرح عندنا بكل أسف». جانب آخر بالغ الأهمية- قد لا يعرفه الجمهور عنه- وهو يشكل ملمحاً مهماً جداً من ملامح شخصيته وتكوينه الإنساني وهو الجانب الوطني ففي سن مبكرة جداً كان الفنان الكبير من الرافضين بشدة لكل أشكال الاستعمار والاضطهاد وكان ذلك من خلال تأثره الشديد بجدته الناشطة السياسية وصاحبة التاريخ الوطني المشرف «هدى شعراوي» التي كانت «عمة والدته» وهو ما دفعه للمشاركة بشكل دائم في العمل السياسي أثناء دراسته الثانوية والجامعية حيث شارك في العديد من المظاهرات الوطنية المنددة بالاحتلال الانكليزي بل كان من المنتظمين لها وأثناء وجوده في فرنسا قاد الشباب المنظمين للمظاهرات من الجاليات العربية والفرنسيين ضد الحركة الصهيونية واحتلال إسرائيل لأرض فلسطين.. واذكر أنني سألته: هل كنت يسارياً أثناء هذه الفترة؟ قال «ضاحكا» فهمت المغزى من سؤالك أنت تقصد أن الكثيرين من أبناء الطبقة التي انتمي إليها عندما كانوا يشاركون في الحركات السياسية والجمعيات الوطنية كان اغلبهم ينتمون لتيار اليسار لكني هنا أريد أن أوضح شيئاً مهما وهو ليس من الضروري أن تكون يساريا أو يمينيا حتى يكون بداخلك الحس الوطني وتقاوم استعمار احتل بلادك!!».

وواصل «عندما نظمنا المظاهرات في باريس ضد الحركة الصهيونية بسبب احتلالها لفلسطين كنا جميعا نفرق ونفصل تماما بين اليهودية كديانة والصهيونية كحركة وجميعنا لم يكن ينظر كلامنا للأخر على أساس أيدلوجي فلا يعنيني أن كان زميلي الذي يشاركني نفس التوجه أن كان يسارياً أو رأسمالية.. أنا يعنيني فقط توجهه واتفاقه معي ومع الجميع في التنديد بالصهيونية». ولم تكن هذه هي المرة الوحيدة أو النشاط السياسي والوطني الوحيد في حياة جميل راتب فبعدما عاد لمصر شارك مع صديقيه يوسف شاهين وصلاح ابوسيف في تأسيس «حزب التجمع التقدمي» وكان حزب اليسار في مصر وبعد اجتماعات عديدة لهذا الثلاثي مع خالد محيي الدين السياسي الشهير ومؤسس ورئيس الحزب ومعه المفكر الكبير د. رفعت السعيد إحداهم كوادر الحزب وتيار اليسار وكان معهم عدد من قيادات الحركة الوطنية أعلن جميل راتب عن تأسيس لجنة الكُتاب والفنانين داخل الحزب.. وكانت للجنة العديد من المهام الوطنية وترشح لانتخابات مجلس الشعب على قائمة حزب التجمع في عام 1984.. كما أشرك مع صلاح ابوسيف أيضا في تأسيس نادي السينما بالحزب وكانوا يعرضون الأفلام في محافظات مصر واختير «راتب» متحدثاً رسمياً باسم الحزب في كل الندوات الانتخابية من اجل جذب المواطنين لحزب التجمع وبرنامجه الوطني الطموح وكان ذلك خلال حقبتي السبعينيات والثمانينيات.

ومع حديثه الرائع عن هذه الذكريات وعن هذه الفترة التي يحبها ويعتزمها سألته: هل بالضرورة أن يكون للفنان مشاركة سياسية مباشرة وواضحة أن ليفضل أن يكون ذلك بشكل غير مباشر ومن خلال أعمال الفنية؟ قال: ليس المهم هنا الوسيلة أو الأسلوب فالأكثر أهمية أن يكون للفنان إحساس ودافع وطني حقيقي يدفعه للمشاركة بإخلاص في قضايا وطنه السياسية والاجتماعية حتى ولو كانت موافقة ضد السلطة وضد النظام والاجتماعية حتى ولو كانت موافقة ضد السلطة وضد النظام المهم أن لا يكون ذلك بدافع فريد من الشهرة والاحتواء بل بحس وطني صادق وكان هذا توجهي عند رفضي ومعارضتي الشديدة لاتفاقية «كامب ديفيد» وسفر السادات لإسرائيل ورفضت بشدة وقوة أي اتفاقية صلح أو سلاح مع إسرائيل.. رغم قناعاتي بوطنية السادات ولم اشكك مطلقاً في إخلاصه وحبه لبلده لكن اختلفت معه في التوجه والقرار.

ولعل هذا يوشح جانبا وملمحاً مهماً في شخصية هذا الرجل الذي يتمتع بأخلاق فرسان العصور الوسطي فهو يختلف مع القرار والتوجه ولا يختلف على شخصية صاحبه أذن هو اختلاف في وجهات النظر وليس على الشخص وسألته: هل اكتسبت هذه الثقافة من خلال السنوات الطويلة التي عشتها في الغرب؟! قال «ثقافة الغرب مهما كانت قوتها وتأثيرها لا يمكنها أن تمحو أو تزرع صفات أصيلة بداخلك كإنسان صحيح قد تتأثر لكن تظل صفاتك التي اكتسبتها أما بالوراثة أو بالبيئة التي نشأت فيها هي الأقوى والأكثر تأثيرا في كل توجهاتك مدي حياتك».

ورغم انتمائه لعائلة وطبقة ارستقراطية ألا أن جميل راتب ظل على مدى عمره كله لا يشعر بالراحة داخل هذه الطبقة وكان يسعده كثيرا التقرب من الناس البسطاء العاديين ولم يكن هذه الميول نوعاً من التواضع أو التعاطف بل كان يراها رغبة حقيقة بداخله وجزء من تكوينه الإنساني وسألته يوماً: هل كان هذا التكوين له الدور الأساسي في ميولك اليسارية؟ قال بنفس نبرته الهادئة: «لا اعتقد أن لهذا علاقة بتوجهي نحو اليسار فتكويني الإنساني الذي يجعلك تفعل أشياء بشكل تلقائي في أحيان كثيرة لا يكون له علاقة بتوجهاتك الأيدلوجية.. أنا شخص يحب الناس العاديين البسطاء وأكثر ما يسعدني اللحظة الذي يستوقفني فيها شخص عادي بسيط في الشارع ليصافحني وأنا بطبعي أحب هؤلاء الناس وليس لهذا علاقة بنشأتي وطبقتي أو بتوجهاتي الأيدلوجية».

كان جميل راتب يرى أن الشعب المصري شعب طيب جداً وشديد الذكاء ولكن فقط تنقصه الثقافة وهو شعب قادر على التحدي قد تظنه في بعض الأحيان أو الفترات قد أصابه الخمول لكن في لحظة تجده ثائرا قويا لا يهادن وثورة 25 يناير- رغم كل تحفظاتنا على ما آلت أليه- تؤكد على ذلك.. واعتقد أنها من الثورات العظيمة لان الذي قام بها الشعب على العكس تماماً من الثورة الفرنسية التي قام بها المفكرون. عاش الفنان الكبير وحيداً مفتقداً للشكل الاجتماعي التقليدي «زوجة وأبناء» وليس معني هذا انه لم يعرف الحب أو المرأة.. كانت له حبيبة فرنسية أثناء معيشته هناك لكن حالت الظروف دون زواجهما ثم تزوج بممثلة فرنسية أحبته كثيرا وكانت تعمل معه في المسرح الفرنسي ولم يستمر زواجهما طويلا وحدث بينهما بعض الخلافات هي كانت تريد أن تنجب وهو لم يكن يريد أن يكون أبا رغم حبه للأطفال فكان يرى أن ظروفه وقتها لن تسمح له بتربية وتنشئة أطفال بالشكل الذي لم يتمناه لأبنائه ولم يندم أبدا طوال حياته على انه لم يكن أبا فكان يؤمن تماما أن الله لو أراد له أن يكون له أبناء كان سيجعله يغير تفكيره وكان سيرزقه بهم أما الشيء الغريب جدا والمدهش حقا انه حكي لزوجته عن حبيبته وكانت الزوجة على علم بوجودها وعندما ماتت الحبيبة في حادث سيارة كانت الزوجة- رغم انفصالهما فيما بعد- أول من يواسيه.. وظلت علاقة الصداقة بينه وبين زوجته السابقة قائمة حتى كان يسافر كثير إلى فرنسا لكي يزورها حتى فترة قريبة قبل وفاته قبل أن يداهمه المرض ولم يستطيع احتمال السفر

ومن الغريب أن أكثر الأشياء التي كانت تحفيه المرض والتقدم في العمر وقد مر بالجانبين ففي العامين الآخرين من حياته كانت أمراض الشيخوخة قد بدأت تداهمه بعد أن تجاوز الـ90 من عمره والغريب انه أثناء هذه الفترة الصعبة سمع إشاعة موته ووفاته أكثر من مرة وكان يقابل ذلك ساخراً ويقول: «خايف لما أموت بجد محدش يصدق ويقولوا دي إشاعة»

