إيمانيات

إنّ أبرز ما يعبِّر عن الشخصية الإيمانية هو الخُلق الحسن والكريم، الذي يتميّز الإنسان به ويسمو. ولابدّ لهذه الأخلاق من أن يعيشها الإنسان مع نفسه وأهل بيته ومحيطه الاجتماعي، بأن يكون في أعلى درجات الصدق والأمانة، فلا يسرق، ولا يخون الأمانة، ولا يكذب، فالمسؤوليّة عن الزوجة والأولاد أمانة، والمسؤوليّة في العمل أمانة وصدق، ومعايشة الرّحمة وبثّها في المجتمع أمانة وإخلاص وخُلُق كريم. فالمؤمن ذو قلبٍ رحيم، لا مكان فيه للبغض والحقد والكراهية واللّؤم. وفي شهر الله، شهر رمضان المبارك، لنتذكّر ما جاء في الحديث الشريف: «من أفضل الأعمال في هذا الشهر الورع عن محارم الله»، فاكتساب السيِّئات وفعل المحارم منافٍ للخُلق الكريم، ومنافٍ للأخلاق الإيمانيّة الهادفة إلى نشر المحبّة والسّلام.

إنّ الصوم يحفِّزنا على أن نتمسّك بالخُلق الكريم، وأن نبرزه ونحافظ عليه، ونزيد منه ما أمكننا من درجات، فالصائم الذي يؤثّر فيه الصوم، لجهة تعزيز أخلاقيّاته، هو المؤمن اللّين الجانب، فلا يصدر عنه الغلاظة والقساوة في الكلام والموقف والشّعور، فهو المحبّب والأنيس للنفوس وللناس من حوله، وهو الودود المتودِّد للجميع، يعطيهم من مشاعره الطيّبة وكلماته الواعية النّبيلة. والصائم هو من يحيا خُلق السّماحة، فهو السّموح الذي يتجاوز، ولا يبادل السيِّئة بمثلها، ولا يحمل في صدره غلاًّ لأحد، فقلبه ممتلئٌ رحمةً ومودّةً وسلاماً ومحبّةً للآخرين. وها نحن نعيش زمن الصوم، فلنجعل منه محطّةً تدفعنا إلى التخلُّق بأخلاق الله تعالى، والسّعي الدّائم في خطِّ الخُلق الكريم الذي يقرِّبنا من الناس، فنعيش إنسانيّتنا وأصالتنا تجاههم، ونتقرّب إلى الله تعالى، فنشعر بأنّنا فعلاً عباد لله، وأنّنا طائعون مخلصون، نلتزم حدوده، ونسير في طريق مراضيه. إنّ التخلّق بأخلاق الله ليس نزهةً أو مهمّة سهلة، ولكنّه ليس مستحيلاً وبعيد المنال، بل هو التزامٌ ومسؤوليّةٌ أمام الله، وهو بمتناول المرء، كونه ملاصقاً للفطرة السويّة الصافية والنظيفة، الخالية من أيِّ أمراضٍ وعُقد. فلنجرِّب، ونحن الصائمون لله، أنّ نتخلّق بأخلاقه، ولو بنسبة معيّنة، كي نعيش طهارة الرّوح، وطهارة الشّعور، وطهارة العبادة وصفاءها. فهلاَّ تخلَّقنا بأخلاق الله ونحن في ضيافته حتى نحيا برّحمته.

لقد وردت روايات كثيرة تحفّز على الطاعات وأعمال البرّ والخير في شهر رمضان المبارك، وقد تنوّعت بين الصلوات والتهجد وقراءة القرآن، وإفطار الصائم، والصدقات، وصلة الأرحام، وتوقير الكبار، ورعاية الأيتام، وحفظ اللسان، وغضّ البصر، وعيادة المرضى، وتلاوة الأذكار والأدعية المأثورة.. وإلى آخره من أعمال الخير والطاعة. وقد ورد أيضاً الثواب العظيم على هذه الأعمال في أحاديث كثيرة، فإنّها منجية يوم القيامة وموجبة لغفران الله ونيل ثوابه الجزيل. من الملاحظ أنّ أغلب الناس ومن خلال الثواب الجزيل الذي ينتظر المطيعين يعتقدون أنّ الأعمال الخيّرة الإيجابية هي السبيل الأفضل للفوز برضا الله والجنّة، كإقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج بيت الله الحرام، برّ الوالدين، صلة الأرحام... إلخ، وهذه جميعاً تحتاج إلى بذل جهد ومال ووقت، فإنّها عبادات إيجابية يقوم بها الفرد لتقرّبه إلى الله ورضوانه.

نعم، كلّها أعمال مطلوبة وواجبة وأداؤها يبرئ الذمّة، ويوجب الثواب الجزيل عليها، إلّا أنّها ليست أفضل الأعمال المقرّبة إلى الله سبحانه. فمقياس رجحان الأعمال وأهمية هذه العبادة أو تلك لا يحدّده البشر، وإنّما يحدّده الله سبحانه الذي يريد من الجنّ والإنس عبادته: (وَما خَلَقتُ الجِنَّ والإِنسَ إلّا لِيَعبُدُون) (الذاريات/ 56)، فالرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم) الذي لا ينطق عن الهوى يثير انتباهنا إلى أمر في غاية الأهمية، وهو أفضل العبادات في شهر رمضان، والذي يتجسّد بالجانب السلبي من العبادة وذلك بعدم إتيان المحرمات أو الورع عن المحارم، فحين يجيب (صلى الله عليه وآله وسلم) عن سؤال أمير المؤمنين (عليه السلام) التالي: «يا رسول الله ما أفضل الأعمال في هذا الشهر؟ فقال (صلى الله عليه وآله وسلم): يا أبا الحسن، أفضل الأعمال في هذا الشهر الورع عن محارم الله عزّوجلّ».

فإذا كانت الأعمال العبادية المذكورة آنفاً كالصلاة وغيرها أعمالاً يؤتى بها، فالورع عن المحارم هو امتناع عن القيام بأعمال منهي عنها. فإذا افترضنا أنّ الأعمال العبادية الإيجابية بمثابة علاجات للنفس الإنسانية لتهذيبها ورفعها إلى أعلى درجات الكمال والسمو وهي كذلك، فإنّ العبادات السلبية (الورع عن المحارم) بمثابة الوقاية من الأمراض، وكما قيل في الحكمة التي أجمع عليها الأطباء والفلاسفة والحكماء: «الوقاية خير من العلاج»، أو «قيراط وقاية خير من قنطار علاج». وفي الحديث: «صونوا دينكم بالورع»، وفيه: «ملاك الدِّين الورع»، وفيه: «لا معقل أحرز من الورع». والورع في الأصل الكف عن المحارم والتحرج منها، ورع: إذا كفّ عمّا حرم الله انتهاكه، ثمّ استعمل في الكف المطلق. قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «خيرُ دينكم الورع». وقال (صلى الله عليه وآله وسلم): «مَن لقى الله سبحانه وَرِعاً، أعطاه الله ثواب الإسلام كلّه».

وفي بعض الكُتُب السماوية: «وأمّا الورعون، فإنّي أستحيي أن أُحاسبهم». وقال الإمام الباقر (عليه السلام): «إنّ أشدّ العبادة الورع». وقال الإمام الصادق (عليه السلام): «أوصيك بتقوى الله والورع والاجتهاد، واعلم أنّه لا ينفع اجتهاد لا ورع فيه». وقال (عليه السلام): «اتّقوا الله وصونوا دينكم بالورع». وقال (عليه السلام): «عليكم بالورع، فإنّه لا ينال ما عند الله إلّا بالورع».

لا يخفى أنّ غاية التشريع الإلهي هي إسعاد الإنسان على هذه الأرض، وتحقيق التعايش السلمي بين أبناء البشر، وذلك من خلال التمسك بنهج الله والانتظام بشريعته، ولم يكن هدف العبادات المفروضة على بني البشر من أجل منفعة تعود لله سبحانه، «فإنّ الله سبحانه وتعالى خلق الخلق حين خلقهم غنياً عن طاعتهم آمناً من معصيتهم لأنّه لا تضرُّه معصية مَن عصاه ولا تنفعه طاعة مَن أطاعه»، وقد ورد في الحديث القدسي المروي عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «يقول الله تعالى: يابن آدم، لم أخلقك لأربح عليك، إنما خلقتك لتربح عليّ».

كيف صار الورع أفضل الأعمال؟

إنّ عماد الشريعة هو مجموعة من الأوامر والنواهي التي تصب في مصلحة الإنسان، والتي يكمل بعضها بعضاً، فكانت الأوامر مجموعة العبادات الإيجابية كالصلاة والصوم والإنفاق في سبيل الله وصلة الأرحام وبرّ الوالدين وغيرها ممّا معروف ما هو مجمل فوائدها ومردوداتها للبشر عموماً.

