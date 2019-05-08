إيمانيات

«اللَّهمّ أَدخِل على أَهلِ القُبُورِ السُّرُور، اللَّهُم أَغنِ كُلَّ فَقيرٍ، اللَّهُم أَشبِع كُلَّ جائِعٍ، اللَّهُم اكسُ كُلَّ عُريانٍ، اللَّهُم اقضِ دَينَ كُلِّ مَدينٍ، اللَّهُم فَرِّج عَن كُلِّ مَكرُوبٍ، اللَّهُم رُدَّ كُلَّ غَريبٍ، اللَّهُم فُكَّ كُلَّ أَسيرٍ، اللَّهُم أَصلِح كُلَّ فاسِدٍ مِن أُمُورِ المُسلِمينَ، اللَّهُم اشفِ كُلَّ مَريضٍ، اللّهُم سُدَّ فَقرَنا بِغِناكَ، اللّهُمّ غَيِّر سُوءَ حالِنا بِحُسنِ حالِكَ، اللّهُم اقضِ عَنَّا الدَّينَ، وَأَغنِنا مِنَ الفَقرِ، إِنَّكَ على كُلِّ شيءٍ قَديرٌ». لقد أراد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أن يكون الدُّعاء هو وسيلتنا للتّعبير عن إرادة الخير للناس، فلا نكتفي بأن ندعو، كما اعتدنا، لأنفسنا أو لعائلتنا، أو لمن يطلب منّا الدُّعاء، بل ندعو لكلّ الناس، حتى من لم يطلب منّا، أن ندعو لمن في القبور، وللفقراء والمساكين والمدينين والمكروبين والمهمومين، ومن يعيشون الظّلم والاضطهاد.

وفي ذلك، التّعبير عن حبّنا للناس، ورغبتنا الخير لهم، ما يعزّز قوّة المجتمع وصلابته، ويجعله أكثر قدرةً على مواجهة التحدّيات. لذلك لابدّ من أن نبادر، وأن نعزّز هذه القيمة في حياتنا، بأن يكون لنا حضور وبصمة في كلّ موقع نكون فيه، وأن نكون دائماً في المقدّمة، فبهذا نبني أوطاننا ومجتمعاتنا، ونطوّر الحياة من حولنا، فالمجتمعات والأوطان لا تبنى ولا تقوم إلّا بمبادرات يقوم بها أفراد، أو تقوم بها جهات، ممن يسهرون لسدّ حاجاتها ومتطلّباتها، وتغيير واقعها الفاسد والمنحرف، ويعملون على النّهوض بها.

لقد جاء الدين ليبعث هذه الروح في المؤمن، وليقول له: إنّك عندما تعيش في مجتمع، فلابدّ من أن تكون عنصر خير فيه، عنصراً فاعلاً، أن لا نكون على هامشه في العلم أو السلوك أو العمل أو في بذل الخير أو في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ففي منطق الإيمان، خير الناس من نفع الناس، والإنسان لن يبلغ القمّة في العبادة، إلّا إذا أصبح مشّاءً في حوائج النّاس، و«من لم يهتمّ بأمور المسلمين فليس بمسلم»، و«من سمع رجلاً ينادي يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم». وكان الإمام عليّ (عليه السلام) يوصي أصحابه: «بادروا بعمل الخير قبل أن تشتغلوا عنه بغيره» و«اغتنم خمساً قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحّتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك».

وعن الإمام الصادق (عليه السلام): «ما قضى مسلم لمسلم حاجة إلّا ناداه الله تبارك وتعالى: عليّ ثوابك ولا أرضى لك بدون الجنة». وعنه (عليه السلام): «تنافسوا في المعروف لإخوانكم وكونوا من أهله، فإنّ للجنّة باباً يقال له المعروف، لا يدخله إلّا من اصطنع المعروف في الحياة الدُّنيا، فإنّ العبد ليمشي في حاجة أخيه المؤمن، فيوكّل الله عزّوجلّ به ملكين، واحداً عن يمينه وآخر عن شماله، يستغفران له ربه، ويدعوان بقضاء حاجته»، ثم قال: «والله، لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أسرُّ بقضاء حاجة المؤمن إذا وصلت إليه من صاحب الحاجة». وفي الحديث: «لتأمُرنّ بالمعروف، ولتنهوُنّ عن المنكر، أو ليُوشِكَنّ الله يبعثُ عليكم عقاباً منه، ثم تدعونه فلا يستجيبُ لكم» و«السّاكت عن الظلم وعن الحقّ هو شريك للظّالم والباطل».

لذلك، علينا أن ندعم بعضنا بعضاً، وأن نساعد بعضنا بعضاً، كلُّ بحسب إمكاناته وقدراته، وأن نعيش على أساس الرّحمة والمحبّة، لأن ذلك هو ما يحبّه الله ورسوله ويرضيا عنه: «المؤمن في رحمة الله ما دام في عون أخيه المؤمن». وأن يكون دعاؤنا الدّائم:

«اللّهمّ اجْعَلْنِي مِنَ المُصطَفَيْنِ الأخيارِ، وأَلْحِقنِي بالصَّالِحِينَ الأَبرارِ، السَّابِقِينَ إِلى المَكرُماتِ، المُسارِعِينَ إِلى الخَيراتِ، العامِلِينَ لِلباقِياتِ الصَّالِحاتِ، السَّاعِينَ إِلى رَفِيعِ الدَّرَجاتِ».

