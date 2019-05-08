إيمانيات

1- إنّ فريضة الصوم تتم بصورة واضحة عن طريق انتماء الفرد إلى مجموعة، والتفاعل بينه وبين مجموعة المسلمين والمؤمنين في إنجاز الواجب العبادي المحدد لهم، بحيث يتحمّل كلّ فرد جزءاً من المسؤولية الفردية والجماعية، وبهذا يكون عملهم وهدفهم مشتركاً، وهو إنجاز البرنامج العبادي الذي ينتمون إليه، الأمر الذي تكون فيه المجموعة الإسلامية الصائمة وحدة واحدة، يشترك الأفراد كلّهم في عمل واحد، وعدم الاشتراك -إلّا بعذر- يؤدّي إلى الفشل، والابتعاد عن الحالة الاجتماعية الموحدة وهذا الشعور يفتقده الذي لا يشترك في هذه العبادة.

2- إنّ الأفراد المسلمين في المجتمع الإسلامي، تحصل لديهم حالة اندفاع نحو العبادة الجماعية لأنّ هذه العبادة من الأساليب الناجحة في التأثير في الأفراد والمجتمعات، وهي طريقة فاعلة تقضي على الملل والعجز والكسل والخمول وتنمي الصبر والتحمل وتقوي شخصية الفرد.

3- إنّ استعمال هذه العبادة والذوبان فيها يعطي للأفراد دوراً اجتماعياً كبيراً، ويشعرهم بالإنتاجية والوحدوية مع الآخرين، ويجعلهم متفاعلين مع الآخرين الذين يشاركونهم في الأفعال نفسها.

4- إنّ الروح الجماعية والمسؤولية التي تلقيها هذه العبادة على عاتق القائمين بها تجعلهم يقبلون على الله بنشاط دؤوب، وفاعلية مستمرة أفضل من الآخرين الذين يفقدون هذه الفريضة المقدسة.

5- إنّها عبادة حيوية تشجّع القائمين بها على مواجهة كلّ ما يعترض طريقهم من مشكلات وصعوبات، وإيجاد الحلول المناسبة لها وذلك لأنّ الموقف العبادي فيها يقوي عزيمة الفرد وإرادته وينمي لديه الصبر والتحمّل وقوّة الإرادة والمواجه وعدم التهرب من الصعاب.

6- إنّ الشعور الجماعي بشهر رمضان يحقق فوائد ومزايا عديدة، لعلّ أبرزها وأهمّها تبادل الخبرات بين المسلمين، مما ينتج إمكانية أن يتعلموا من بعضهم البعض الكثير من الأشياء، فتتعدّد مصادر تعلمهم واطلاعهم الديني والثقافي والفكري، وبالتالي يحسن المستوى التربوي والعبادي والأخلاقي والنفسي.

7- إنّ الذوبان الحقيقي للعبادة الجماعية جاء بديلاً للتغلب على الفردية المحضة، لأنّ العمل عن طريق الجماعات يعبّر عن نظام طبيعي للحياة، والعبادة بهذه الطريقة تجمع بين النمو الفردي، والنمو الاجتماعي للفرد المسلم، ممّا قد يسهم في تربية ذات أبعاد متعدّدة.

8- إنّ العبادة الجماعية التي يتضمنها الصوم تؤثر في ترسيخ القيم المنبثقة في أذهانهم، ونستطيع أن نُسمِّيه بأنّه ترسيخ نشط، لأنّه يشجع الفرد ويدفعه إلى العبادة والمشاركة في الأداء والتفكير والتفكّر.

9- إنّ فريضة الصوم تعمل على خلق الصحّة النفسية المتزنة لدى الفرد، لأنّها تسعى أن يكون فيها الفرد متوافقاً نفسياً وعقلياً وشخصياً وانفعالياً واجتماعياً مع نفسه ومع الآخرين ويكون قادراً على تحقيق ذاته واستغلال قدراته وإمكاناته إلى أقصى حد ممكن ويكون قادراً على مواجهة مطالب الحياة وتكون شخصيته متكاملة وسوية ويكون سلوكه طبيعياً.

10- إنّ هذا الشهر يساعد على تحقيق الصحّة النفسية كحالة دينامية، وهي حالة متميزة بالراحة والاطمئنان الجسدي والنفسي والاجتماعي وتكون واضحة في قدرة الفرد على إقامة صلات اجتماعية تتميز بالأخذ والعطاء والتعاون والتسامح والعفو.

