إيمانيات

أراد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) من خلال خطبته الشهيرة في استقبال شهر رمضان أن يدعونا إلى أن ندخل شهر رمضان دخول الواعين العارفين بما لهم وما عليهم، أن نعي ما ينبغي القيام به قبل شهر رمضان وخلاله، وأنّ نعدّ لأنفسنا برنامجاً متكاملاً يتّسع لكلّ مجالات الحياة، برنامجاً روحيّاً إيمانياً فكرياً اجتماعياً، برنامجاً نحن أحوج ما نكون إليه، ليشكّل زاداً لنا، لا لشهر رمضان فقط، بل لكلّ أشهر السنة، وبلوغ ما وعدنا به من رّحمة وثواب، وأن نتواصى بذلك، فنجعل لكلّ منّا من يذكّره بما عليه القيام به، حتى لا يغفل ولا ينسى. وهذا لا يعني أنّنا لا نريد الترفيه في شهر رمضان، فالإنسان بحاجةٍ إليه دائماً، وفي شهر رمضان بالخصوص؛ إنّنا نريده، ولكن بما لا يضيّع علينا فرصة التزوّد الرّوحيّ والإيمانيّ من هذا الشهر، بل ليساعدنا على ذلك: «للمؤمن ثلاث ساعات: فساعة يناجي فيها ربّه، وساعة يرمّ فيها معاشه، وساعة يخلّي بين نفسه ولذّتها فيما يحلّ ويجمل، فإنّها عون على تينك السّاعتين».

إنّنا أحوج ما نكون إلى وقفة تأمّل عميقة في شهر رمضان، نستعيد من خلالها أنفسنا التي قد تكون سرقت منا، ولنصوِّب مسارنا. وعلينا دائماً أن نأخذ بالاعتبار ما ينبغي أن نعيشه في الصلاة، عندما دعينا إلى أن نصلّي صلاة المودِّعين، وأن نصوم صيام المودِّعين، الذين يأخذون بحسابهم أن لا يمرّ عليهم شهر رمضان التالي، ولذلك هم يغتنمون حتى دقائقه وثوانيه، ليحصلوا على زاد وفير هم أحوج ما يكونون إليه في رحلة الحياة القصيرة. وهذا، بالطبع، يحتاج منّا إلى صبر وجلد وقوّة إرادة، وهذا ما عبّر عنه النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) أفضل تعبير، عندما قال لجابر بن عبد الله الأنصاري: «يا جابر، هذا شهر رمضان، من صام نهاره، وقام ورداً من ليله، وعفَّ بطنه وفرجه، وكفَّ لسانه، خرج من ذنوبه كخروجه من الشّهر. قال جابر: يا رسول الله، ما أحسن هذا الحديث! قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): يا جابر، ما أشدّ هذه الشّروط!». وانطلاقاً من هذه الفرصة، من هذا الكرم، من هذا العطاء الذي لا ينضب، فلنسأل الله في كلّ شيء، فالله لا يتعب من سؤالنا، ولا يملّ من طلباتنا.. هو يجيب من يسأله في الصغيرة والكبيرة، ولا يخرج العبد من عنده خالي الوفاض، ولا سيّما أنّنا مقبلون على شهر، عنوانه الدُّعاء، ونحن مدعوون إلى أن نناجي ربنا في كلّ الأوقات؛ في السحر، وفي النهار والليل، فلا نبخل على أنفسنا بدعواتنا بعد أن وعدنا بالإجابة، ولا يمنعنا عن ذلك مانع، فبالدُّعاء نوفّر الكثير على أنفسنا. فلنتوجّه بدعائنا إلى الله: «اللّهمّ اشحنه بعبادتنا إيّاك، وزيّن أوقاتنا بطاعتنا لك، وأعنّا في نهاره على صيامه، وفي ليله على الصلاة والتضرّع إليك، والخشوع لك، والذلّة بين يديك، حتى لا يشهد نهاره علينا بغفلة، ولا ليله بتفريط

يا أرحم الراحمين».

