آراء

لاشك أن حال الطلبة البدون كحال زملائهم الاخرين في الكليات التابعة لجامعة الكويت او التعليم التطبيقي واحتياجاتهم للاعانة الشهرية التي تساعدهم على ظروف الحياة القاسية والتي يمر بها هؤلاء الطلبة بسبب الظروف المعيشية والدراسية الماسة ولحاجتهم الشديدة لهذه الاعانة التي تصرف للطلاب الكويتيين.. وحتى الوافدين والمحروم منها الطلبة البدون الذين يعيش بعضهم تحت خط الفقر ويحصل على قوت يومه من أعمال اخرى يعملون بها بعد يومهم الدراسي، ورغم تفوقهم واصرارهم على اخذ الشهادة الجامعية من كليات التطبيقي إلا أنهم يقابلون بعدم التشجيع من خلال عدم صرف الاعانة لهم وحرمان جميع الطلاب البدون منها وبدون سبب، الكل يأخذ حقه الا هؤلاء الطلبة المساكين لا يستطيعون ان يدرسوا الا على حسابهم او بمساعدة اهل الخير لهم، فهذه الاعانة تصرف للكل وتتوقف للأسف عند الطلبة البدون بسبب وبغير سبب او لاسباب اخرى منها سياسة الترشيد وارتفاع التكلفة للمكافآة الشهرية التي لا تتجاوز مئتي دينار فقط لا غير فهم يدرسون ليعملوا بعدها ايضا بمئتي دينار وكأنه مقدر لهم ان يعيشوا بهذه «المئتين» جيلاً بعد جيل لا اعرف سبباً للإصرار على هذه المئتين لا غيرها.. ولكن نظرا لشدة الحاجة لشراء الكتب والمذكرات التي غالبا ما تكون باسعار خيالية بالنسبة للطلبة البدون لا يستطيعون شراءها وقد يجبرهم بعض الدكاترة على شرائها فإننا نناشد المسؤولين في الجامعة والمعهد التطبيقي ان يراجعوا قرارهم هذا وان يصرفوا للطلبة البدون الاعانة وان تصرف كل شهر بدلا من مرة او مرتين في السنة ولنكن عونا لهم ولنمد يد المساعدة لهم حتى يجتازوا هذه المرحلة ويحصلوا على شهاداتهم بنجاح وتفوق دون الحاجة الى التفكير في شراء المذكرات والكتب الخاصة بهم، ليساعدهم صندوق الطالب الذي مهمته مساعدة الطلاب كافة وان لا يقتصر بمساعدته على فئة دون أخرى، وايضا على اللجان الخيرية وبيت الزكاة التي يتبرع بها اهل الخير ان يساعدوا هؤلاء الطلبة الذين يواجهون صعوبات لا يعلم بها الا الله بل يتعرضون لعراقيل كثيرة تعرقل وتأخر مسيرتهم الدراسية، لانهم لا يستطيعون اكمال دراستهم في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمرون بها بسبب الظروف المادية. اتمنى من ادارة الجامعة والمعهد التطبيقي أن يراجعوا قرارههم بوقف صرف الاعانة عن هؤلاء الطلاب وإعادة صرفها لهم ولنكن رحماء فيما بيننا حتى نفرحهم لانه لا ذنب لهم سوى انهم بدون يعيشون بيننا عيشة البؤس والحاجة، حتى يفرجها الله عليهم في هذا البلد المبارك كما أدعوه أن يحمينا جميعا .

