وطن النهار

استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان أمس سمو الشيخ ناصر المحمد.

كما استقبل سموه بقصر بيان أمس وزير الشؤون الاجتماعية سعد الخراز ورئيس جمعية الصداقة الكويتية الإنسانية أحمد الصراف واعضاء الجمعية.

حضر المقابلة وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح. وقال الصراف في تصريح صحافي ان زيارتنا لصاحب السمو الهدف منها التعريف بأنفسنا وبجمعية الصداقة الكويتية الإنسانية التي تهدف الى الاهتمام بالمرضى والمعسرين والمساجين الأجانب الذين لا يمكنهم توفير العلاج المناسب لأنفسهم أو دفع الديون المتراكمة عليهم.

واضاف ان الجمعية تقوم ايضا بمشاركة الجاليات الموجودة في الكويت بأعيادهم ومناسباتهم الاجتماعية الى جانب استضافة من تواجد منهم بالكويت منذ 50 سنة أو أكثر للاحتفال به وتكريمه والاهتمام باسرته.

وافاد ان عمل الجمعية انسانى يهدف الى تقديم المساعدات لمن يستحقها داخل البلاد مبينا ان جمعية الصداقة الكويتية الانسانية هي جمعية خيرية تهتم بالمشاريع الانسانية دون تقاضي أي امتيازات أو رواتب.

