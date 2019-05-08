وطن النهار

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بقصر بيان صباح أمس سمو الشيخ ناصر المحمد.

واستقبل سموه الشيخة منى جابر العبدالله الجابر الصباح حيث أهدت سموه مجلدا تصويريا بعنوان (الكويت كما أذكرهاa) يحتوي على مجموعة من اللوحات للشيخ جابر العبدالله الجابر الصباح والتي تحكي مشاهد من الحياة في كويت الماضي رسمها من ذاكرته التصويرية ووثقها بمعلوماته التاريخية على مدى 10 سنوات لتبقى مرجعا للأجيال القادمة. وقد أشاد سموه بما بذل من جهود طيبة في إعداد هذا المجلد التوثيقي الذي يشكل مرجعا مهما للدارسين والباحثين في تاريخ الكويت وقد شكرها سموه متمنيا لها التوفيق والسداد.

من جانب اخر، تلقى سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد اتصالا هاتفيا من أخيه الشيخ حمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني وزير الدولة في حكومة دولة قطر الشقيقة عبر فيه سعادته عن اطيب التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك مبتهلا الى الباري عز وجل ان ينعم على سموه بموفور الصحة والعافية وان يحقق للكويت الشقيقة كل ما تتطلع اليه من رفعة وتقدم وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد ذخرا للبلاد وقائدا للعمل الانساني.

وقد شكر سموه اخاه الشيخ حمد آل ثاني على هذه المشاعر الاخوية الطيبة سائلا المولى العلي القدير ان ينعم عليه بالصحة والعافية وعلى الشعب القطري الشقيق بمزيد من الخيرات والبركات والنماء في ظل القيادة الرشيدة للشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير دولة قطر وعلى الامتين العربية والاسلامية بالخير واليمن والبركات. وتلقى سموه اتصالا هاتفيا من أخيه الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس هيئة الفضاء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. عبر فيه عن اصدق التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك سائلا المولى العلي القدير أن ينعم على سموه بموفور الصحة والعافية وعلى الكويت وشعبها الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد جعله الله ذخرا للبلاد وقائدا للعمل الإنساني وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير والنماء. وقد شكر سموه أخاه الأمير سلطان بن سلمان رئيس هيئة الفضاء بالمملكة العربية السعودية على هذه المشاعر الأخوية الصادقة متمنيا له دوام الصحة والعافية وللشعب السعودي الشقيق دوام التقدم والازدهار والاستقرار في ظل القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وللأمتين العربية والإسلامية اليمن والخير.

