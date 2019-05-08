وطن النهار

قال رئيس الصليب الأحمر الصيني الدكتور تشن تشو أول من أمس الاثنين إن الكويت جسدت نموذجا متميزا للعمل الانساني إذ لم تتوان في تلبية نداء الواجب الانساني وقد بدا ذلك في المساعدات السخية التي قدمتها للشعوب كافة. وأثنى تشو الذي يشغل منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للصليب الاحمر والهلال الاحمر في تصريح لـ «كونا» عقب زيارته ولقائه رئيس مجلس ادارة جمعية الهلال الاحمر الكويتي الدكتور هلال الساير على جهود الهلال الأحمر الكويتي الإنسانية والتنموية في مختلف القطاعات الإنسانية والتنموية.

وأضاف أنه اطلع على الانشطة الانسانية والاغاثية المتميزة التي تقدمها الجمعية بهدف دعم العمل الانساني والاغاثي حول العالم مؤكدا أنه عمل متميز لخدمة الانسانية كافة.

ودعا الى الشراكة والتنسيق مع الصليب الاحمر الصيني في تقديم المساعدات الاغاثية والتنموية للمتضررين جراء الكوارث الطبيعية، مؤكدا ضرورة تبني المبادرات التي تسهم في تخفيف وطأة المعاناة الناجمة عن التحديات الإنسانية وانتشار رقعة الكوارث الطبيعية وازدياد حدة الأزمات.

وذكر تشو أنه بحث مع الساير العديد من المواضيع المتعلقة بالعمل الإنساني والاغاثي والتطوعي وتمكين المرأة وسبل تعزيزها بين البلدين الصديقين، مشيدا بجهود الجمعية على الصعيدين الدولي وما تقوم به لخدمة الكويت عبر تقديم المساعدات الإنسانية بصورة عاجلة للدول المنكوبة.

من جانبه، أعرب الساير في تصريح مماثل لـ (كونا) عن سعادته بزيارة رئيس الصليب الاحمر الصيني للاطلاع على نشاطات وانجازات الجمعية التي تسهم في رفع اسم الكويت عاليا في العالم أجمع.

وأكد الساير أهمية نسج شراكات هادفة وبناءة مع المجتمع الدولي والاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر والجمعيات الوطنية ومنظماته لمواجهة التحديات والازمات الإنسانية المتزايدة في الوقت الحاضر وإيمانا بأن العمل الجماعي يترك أثرا أكبر على أرض الواقع.

