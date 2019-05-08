وطن النهار

استقبل رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لـ «كونا» الشيخ مبارك الدعيج في مكتبه امس الثلاثاء سفير الكويت لدى جمهورية كوبا محمد فاضل خلف حيث تم استعراض عدد من الموضوعات التي تتعلق بالإعلام وتأثيره في تعزيز العلاقات بين مختلف الدول.

وتناول الحديث خلال اللقاء الجهود الدبلوماسية التي تبذلها الكويت لتوطيد علاقاتها مع الدول الشقيقة والصديقة وتفعيل المصالح المشتركة التي تخدم أهداف الكويت الاقتصادية والسياسية.

وأكد السفير خلف أهمية الدور الذي تقوم به وكالة الأنباء الكويتية في دعم السياسية الكويتية منوها بالتعاون الكبير بين (كونا) ومختلف البعثات الدبلوماسية في الخارج. من جهته، أعرب الشيخ مبارك الدعيج عن اعتزازه بالسياسة الحكيمة لدولة الكويت والتي تهدف إلى اعلاء مكانة الكويت وإبراز صورتها الحضارية ودورها الريادي في السعي لتحقيق الاستقرار والسلام في العالم.

حضر اللقاء نائب المدير العام لقطاع الشؤون المالية والإدارية عبدالحميد ملك ونائب المدير العام لقطاع التحرير ورئيس التحرير سعد العلي ومدير إدارة التسويق والعلاقات العامة عصام الرويح ومدير إدارة مكتب المدير العام نايف العتيبي.

