وطن النهار

اشاد رئيس المجلس البلدي أسامة حمود العتيبي بدور الصحافيين والإعلاميين لما بذلوه من تغطيات إعلامية مميزة لأعمال المؤتمر الأول للمجلس البلدي، مؤكدا انهم شركاء في العمل والإنجاز وماقدموه خلال فعاليات المؤتمر يبين النجاح الذي اسهموا به، متمنياً التوفيق والسداد للجميع.

وأوضح العتيبي في تصريح صحافي خلال لقائه كوكبة من الإعلاميين صباح يوم أمس في مكتبه أن المجلس البلدي حرص على توفير كل سبل النجاح بمشاركة الجهاز التنفيذي في البلدي والدور الذي قام به من خلال تهيئة الأجواء والمحاضرات وحضور قيادات البلدية ما يؤكد الروح الواحدة من الطرفين والتي تعمل من أجل إنجاح هذا المؤتمر الوطني الأول للبلدي.

