وطن النهار

أعلن المدير العام للهيئة العامة للشباب عبدالرحمن المطيري إعادة فتح استقبال المبادرات الشبابية اعتبارا من أول من أمس الاثنين وذلك وفق الشروط الموضوعة مؤكدا أن هذا التوجه يأتي دعما وتمكينا للشباب الطموح ومنحه المساحات للريادة والتنمية.

وقال المطيري في بيان صحافي إن تقديم هذه المشاريع سيكون عبر الموقع الرسمي للهيئة (Youth.gov.kw) داعيا الشباب لتقديم مبادراتهم والمشاركة ببرامج وأنشطة الهيئة التي من شأنها ابراز طاقاتهم وابداعاتهم.

وذكر أن الهيئة ستعمل على تكثيف وتفعيل مشاركة الشباب في الأعمال التطوعية خلال هذا الشهر الفضيل بما يشغل أوقات فراغهم ويعود بالنفع والفائدة عليهم وعلى بلدهم مضيفا أن الشباب الكويتي المليء بالعطاء والعمل شركاء الهيئة ومحور عملها.

