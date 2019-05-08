الأولى

عبر رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم عن امله في ألا ينجرف المجلس والنواب اليوم إلى سجالات فئوية خلال مناقشة طرح الثقة بوزير الاعلام محمد الجبري في جلسة خاصة، مبينا ان هذه السجالات تؤدي إلى تقسيم المجلس، وان ما يحدث في القاعة سيكون له انعكاس على المجتمع، فيما اكدت مصادر نيابية ان وضع الوزير الجبري اقرب لتجديد الثقة.

وقال ما اتمناه في جلسة الغد ان تكون كالعادة ممارسة ديموقراطية راقية يعبر فيها كل نائب عن رأيه من خلال تصويته في هذه الجلسة، وأتمنى من الجميع ان يقفوا سدا منيعا امام أي انحراف في الممارسة الديموقراطية يؤثر أو يسهم في انقسام المجتمع.

واضاف انا واثق كل الثقة في كل الأطراف وفي كل النواب بأنهم حريصون كل الحرص على عدم جعل الممارسات الديموقراطية سببا في تقسيم المجتمع وواثق ان شاء الله في ان جلسة الغد اليوم ستكون ردا على العديد من التخوفات التي وصلتني بأن ينجر الإخوة الى منحى لا نرغب فيه جميعا.

وقال انا واثق بأن الممارسة ستكون راقية وستنتهي بالتصويت بغض النظر عن النتيجة التي يجب ان يتقبلها الجميع.

وفي رده على سؤال بشأن الطلب النيابي الذي قُدم بشأن عقد جلسة خاصة لبحث تشريع العفو الشامل قال الغانم هناك طلب قدم في وقت متأخر من الدوام وسوف اقرأه واذا كان لائحيا سيتم توجيه الدعوة واذا كان يحتاج الى تصحيح سوف اخاطب مقدمي الطلب، وغدا سوف اوضح اكثر عن هذا الطلب.

وكان النائب محمد المطير قد قال: تقدمت مع 22 عضوا بطلب جلسة خاصة لمناقشة قانون العفو الشامل حسب ما أقره الدستور، ونتمنى من الحكومة التعاون لان عدم حضورها سيؤدي الى تأزيم العلاقة بين السلطتين.

من جانبها، تحفظت لجنة الميزانيات على تضمين الميزانية العامة للسنة 2020/2019 تكاليف الإنتاج النفطي بتقديرات بـلغت 93 مليون دينار من اجل سداد فوائد القروض لمؤسسة البترول وشركاتها التابعة، وذلك بعدما وافق مجلس الوزراء على تمويل مشاريع المؤسسة عن طريق الاقتراض بقيمة 16 مليار دينار، مبينة أن لدى مؤسسة البترول احتياطيا يبلغ 17 مليار دينار، 52 في المئة منها مستثمرة على هيئة ودائع وسندات وأوراق مالية. وقالت اللجنة : يفترض تشغيل هذه الأموال لصالح المشاريع النفطية التي تدعم الجانب التشغيلي للمؤسسة، وألا يكون اللجوء للاقتراض إلا بعد دراسة الفائدة الحقيقية، والتأكد من أن الاقتراض أقل كلفة من استخدام احتياطياتها المالية. وكانت اللجنة بحثت خلال اجتماعها تقديرات الإيرادات والمصروفات، اذ قدرت الإيرادات بـ 16.4 مليار دينار بزيادة بلغت 9 في المئة عن تقديرات الميزانية السابقة، وبينت ان الإيرادات النفطية تشكل 88 في المئة من تلك التقديرات بحجم انتاج مقدر بـ 2.8 مليون برميل وعلى أساس ان سعرالبرميل 55 دولارا، لافتة الى انها لاحظت زيادة في تكاليف الإنتاج النفطي لتصل إلى 2.7 مليار دينار.

وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد ان العجز المتوقع في الميزانية قد يكون أقل مما هو عليه إذا ما ارتفعت أسعار البيع التي تقدر حاليا بـ 71 دولارا، موضحا انه من المقدر أن تكون نقطة التعادل بين الإيرادات والمصروفات في ميزانية السنة المالية الجديدة وبعد استقطاع نسبة 10 في المئة لاحتياطي الأجيال القادمة هي 80 دولارا.

وناقشت اللجنة ايضا تقديرات الباب الأول للمصروفات الذي سيوجه لدفع المرتبات والتأمينات الاجتماعية وتعويضات نهاية الخدمة لموظفي الوزارات والإدارات الحكومية المقدرة بـ 7.7 مليارات دينار اي بزيادة قدرها 7 في المئة عن الميزانية السابقة والتي تعود أسبابها لزيادة وظائف الكويتيين المدنية والعسكرية في حين أن وظائف غير الكويتيين قلت من 91 ألفا إلى 88 ألف وظيفة، موضحا ان إجمالي تكلفة وظائف الكويتيين تبلغ 7 مليارات دينار بنسبة 92 في المئة مما هو مقدر في هذا الباب، أما تكلفة غير الكويتيين فتبلغ 653 مليون دينار وهي تشكل 8 في المئة.