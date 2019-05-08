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عواصم- الوكالات: رحبت المملكة العربية السعودية بالقطريين والمقيمين في قطر الراغبين في زيارة المملكة لأداء مناسك العمرة، معلنة عن إمكانية تقدمهم لتسجيل بياناتهم عبر الإنترنت فيما اجرى رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة اتصالا هاتفيا بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لتهنئته بحلول شهر رمضان المبارك.

واعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، في بيان على موقعها الإلكتروني أن المملكة ترحب بقدوم الأشقاء القطريين الراغبين في أداء مناسك العمرة بعد تسجيل بياناتهم عبر الرابط الإلكتروني المخصص للمعتمرين القطريين كما رحبت الوزارة بالمقيمين في قطر الراغبين في أداء مناسك العمرة، بعد تسجيل بياناتهم في بوابة مقام.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود التي تبذلها السعودية في خدمة ضيوف الرحمن، وانطلاقا من مبادئها الراسخة بتسهيل وصول المسلمين من أنحاء العالم لأداء مناسك الحج والعمرة.

على صعيد آخر، أعلنت وكالة الانباء القطرية قنا أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد تلقى الاثنين اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء البحرين الأمير خليفة بن سلمان هنأه خلاله بحلول شهر رمضان المبارك. وفي المنامة قال وزير شؤون مجلس الوزراء البحريني إن الاتصال ارتكز فحواه على البعد الاجتماعي بتبادل التهاني بالشهر الفضيل.