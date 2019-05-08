الأولى

وافقت وزارة التجارة والصناعة على إعادة 3 شركات للتأمين لممارسة نشاطها مجدداً بعدما تعهدت بتقديم التعويضات والمديونيات لأصحابها ومستحقيها فضلا عن قيامها بإزالة المخالفات التي تسببت في وقف نشاطها لعدم اتباعها الإجراءات.

وكشفت مصادر مسؤولة لـ النهار أن اعادة الشركات للعمل مشروط في مقابل استمرارها، أن تؤدي الالتزامات مقابل ما حصلت عليه من قيمة لوثائق التأمين مع سداد التزامها تجاه الغير، وذلك بالتنسيق مع الجهات الرقابية المصرفية والبنوك المختصة

وأوضحت المصادر أن قرار وزارة التجارة يأتي في سياق حرصها على حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية وتوطيد استقرار قطاع التأمين، وعلى منع الممارسات السلبية في القطاع وكذلك من جانب حرصها على تطبيق أفضل المعايير للارتقاء بأداء الشركات بما يتطابق مع الإجراءات المنظمة لقطاع شركات التأمين في الكويت وبما ينسجم مع متطلبات السوق المحلي والإقليمي.

واشارت المصادر الى أن أموال التأمين مازالت في علم الغيب عقب الاجراءات السابقة لإغلاق هذه الشركات حيث لم تتضح آلية استردادها أو كيفية التعامل معها وموقف التجارة من هذه الاموال.

وذكرت المصادر أن الشركات التي تم اعادتها لممارسة نشاطها أكدت أنها ستشرع في اتخاذ واستكمال الإجراءات الإيجابية حيال الشركات ومن لهم استحقاقات مالية وفقاً لما نص عليه قانون شركات التأمين ولائحته التنفيذية والتعليمات ذات العلاقة.

ودعت المصادر الجهات المعنية بضرورة متابعة الشركات المخالفة او المتعسرة لتحديد آليات للأموال التي يحصلون عليها مقابل وثيقة التأمين ومسارها ضمانا لتحقيق الهدف من تقديم الخدمات المتعلقة بالتأمين دون معاناة للطرف المستفيد. وكانت وزارة التجارة اصدرت اخيرا قرارا بإيقاف 6 شركات للتأمين لمخالفاتها الاجراءات والشروط وعدم التزامها سداد التعويضات المالية واسترداد الاستحقاقات لصالح الشركات وحددت الوزارة 3 أشهر مهلة مؤقتة للشركات الموقوفة لتعديل اوضاعها واجراءاتها وإزالة المخالفات.