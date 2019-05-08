الأولى

اعتمدت وزارة الاوقاف 7 حملات للحج الميسر بمبلغ 1300 دينار. وأوضح وكيل وزارة الأوقاف رئيس بعثة الحج الكويتية فريد عمادي، ان الحج الميسر متاح لجميع الكويتيين، مشيرا الى حرص الوزارة على توفير فرصة حج بسعر ميسر وخدمات تشمل السكن في الشقق المفروشة، وتذكرة طيران ذهاباً وعودة على الدرجة الاقتصادية، بالإضافة إلى بوفيه للاطعمة والمشروبات ومخيمات في المشاعر المقدسة.

ولفت عمادي إلى أن التسجيل بدأ عن طريق الموقع الإلكتروني لإدارة شؤون الحج والعمرة (https://bit.ly/2UHf9Xr) ويستمر إلى الاثنين 13 مايو الحالي. وذكر ان الحج الميسر

للكويتيين فقط، وستكون أولوية التسجيل للأكبر سناً، مؤكداً حرص الاوقاف على تيسير الحج لجميع فئات المجتمع وإيجاد الخدمات الملائمة للحجاج وفق التصنيف المعتمد من اللجنة العليا للحج والعمرة.

وأكد عمادي أنه تم اعتماد التسجيل من خلال الرابط الإلكتروني للتسهيل على الحجاج الذين يمكنهم اختيار الحملة المناسبة ورفع صورة الجواز والبطاقة المدنية، موضحاً أنه بعد انتهاء عملية التسجيل سوف تصل رسالة نصية للحاج عبر رقم هاتفه المعتمد.

