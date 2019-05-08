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النهار - خاص كشفت مصادر أن هيئة شؤون القُصَّر تتعمد في طرح مناقصاتها المتعلقة بأملاك الغير، تجاهل وتهميش بعض الشركات التي تتقدم لها عند طرح المناقصات بهدف احتكار المناقصات على شركة واحدة الامر الذي اثار الريبة والشكوك لدى اوساط مختلفة من قطاع ادارة املاك الغيروشركات المقاولات.

وأشارت المصادر لـ«النهار» أن مبررات «هيئة القُصَّر» تأتي كالعادة بأن الشروط لا تنطبق على جميع الشركات المتقدمة للمناقصة باستثناء تلك الشركة التي تستحوذ على عقارات واملاك القُصَّر «الهيئة تشترط ان تكون تملك نسبة تفوق 10 في المئة في الشركة المتقدمة للمناقصة» ما يطرح تساؤلات للجهات الرقابية للكشف عن مبررات شؤون القُصَّر في حصر المناقصات على جهات بعينها وبصورة مستمرة، متسائلة عن آلية طرح المناقصات وموقف الشركة التي تستحوذ على المناقصات والمشاريع بصفة مستمرة.

وطالبت المصادر التدخل العاجل من السلطات المختصة والجهات المحاسبية ومكافحة الفساد والأجهزة الرقابية للكشف عن التحركات المالية للهيئة وآليات الصرف والإنفاق وما قد يتم من عمليات تنسيق خلف الكواليس.