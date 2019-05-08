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أكدت وزارة الشؤون ان طلبات تقاعد الموظفين بدأت تزداد في الآونة الاخيرة بعد صدور قانون التقاعد الجديد، الامر الذي سيتسبب في تراجع نسبة تسكين الشواغر في مختلف ادارات ومراقبات واقسام الوزارة.

وقال وكيل الشؤون الادارية والمالية حمد العنزي، ان الشؤون قاربت على الانتهاء من تسكين الشواغر ووصلت الى نسبة الـ98 %، غير ان الاقبال على التقاعد سيقلل هذه النسبة خلال يونيو المقبل بنحو 3 %، مشيرا الى ان لجنة الموظفين ستستمر بعملها حسب ما تستدعيه الحاجة في ظل التزايد الملحوظ في عدد المتقدمين بطلبات التقاعد.

ولفت الى مخاطبة ديوان الخدمة المدنية لصرف مكافأة الاعمال الممتازة للعاملين على بند الاستعانة بخدمات، موضحا ان «الانتهاء من صرف الاعمال الممتازة للمستحقين يعتبر انجازا كبيرا، في ظل الاخطاء التي كانت موجودة في الانظمة ونقل البيانات وقلة اعداد الموظفين في الشؤون الادارية». ونفى ما اشيع عن عدم وجود تقاييم لعدد من الموظفين، مؤكدا انه تم الانتهاء من 7160 تقريرا خاصا بموظفي الوزارة البالغ عددهم هذا الرقم، لافتا الى ان «لجنة التظلمات تفحص الطلبات ومن ستجده مستحقاً للمكافأة سيتم الصرف له على البند المخصص لذلك في الميزانية ». على صعيد اخر بين العنزي ان اجهزة البصمة متوافرة وتغطي جميع الادارات والاقسام التابعة لمختلف قطاعات الوزارة، وكذلك مراكز تنمية المجتمع الموزعة على المحافظات، مؤكدا انه لا توجد ادارات خالية من هذا النظام غير انه من المحتمل ظهور بعض المشاكل الفنية التي قد تكون مرتبطة بالمصدر.