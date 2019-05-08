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صنعاء- د.ب.أ: حذر المدير القُطْري لبرنامج الغذاء العالمي في اليمن ستيفن أندرسون امس من أن الوضع في اليمن لايزال محفوفًا بالمخاطر. وقال اندرسون، في بيان «نعلم أن مساعداتنا ضرورية لتفادي وقوع مجاعة في اليمن لكن مستوى الاحتياج لا يزال ضخما وهناك حاجة مصيرية الى كل حبة القمح».

ويعاني 20 مليون شخص في اليمن من انعدام الأمن الغذائي، بما في ذلك ما يقرب من 10 ملايين شخص يعانون من مستويات شديدة من الجوع، حسب تقديرات أممية. وتشهد اليمن أسوأ أزمة انسانية في العالم، ويحتاج ما يقرب من 80% من اجمالي عدد السكان الى نوع من أنواع المساعدات الانسانية والحماية.

من جانبها أكدت ليا غراندي، منسق الشؤون الانسانية في اليمن أن فريقا فنيا تابعا للأمم المتحدة، بقيادة برنامج الغذاء العالمي تمكن من الوصول الى مطاحن البحر الأحمر في الضواحي الشرقية لمدينة الحديدة لانقاذ 51 الف طن من دقيق القمح المخزن في المطاحن. وقالت غراندي «كانت عملية تأمين اًلوصول الى المطاحن طويلة وصعبة ومحبطة، وقد حاولنا وحاولنا لنتمكن من الوصول الى المطاحن الا أننا ارتحنا مؤخرا بعد حصولنا على الضوء الأخضر لاستخدام هذا الممر الموجود». وأشارت الى أنه من الايجابي الى حد كبير للغاية أن تتخذ الأطراف هذه الخطوة «يعلم الجميع أننا بحاجة الى المواد الغذائية الموجودة في المطاحن، ونحن الآن نسابق الزمن لانقاذ هذه المواد التي يمكن لنا بها اطعام3.7 ملايين شخص لمدة شهر واحد».وذكرت غراندي أن قدرتهم على الوصول الى المطاحن توقفت خلال الأشهر الثمانية الماضية بسبب القتال العنيف. وأضافت «نظراً للخطر المحدق بالعديد من الأرواح، فيجب على الجميع أن يبذلوا قصارى جهدهم لضمان أن يعمل الشركاء في المجال الانساني بحرية ووصول غير مشروط وفوري للأشخاص الذين هم بحاجة الى مساعداتنا ويستحقونها». وكانت الأمم المتحدة قد حذرت خلال الأشهر الماضية من تعفن مخزون المطاحن التي تعذر الوصول اليها منذ أشهر، بسبب وقوعها في مناطق تماس المواجهات في الحديدة بين مسلحي الحوثيين والقوات الحكومية.

