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الدوحة- رام الله الوكالات: أعلنت وزارة الخارجية القطرية أن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وجه بتخصيص 480 مليون دولار لدعم الفلسطينيين في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة. وذكرت الوزارة في بيان على موقعها الالكتروني، أن هذا الدعم يأتي «لمساعدة الشعب الفلسطيني في الحصول على احتياجاته الحياتية الضرورية في ظل الظروف الصعبة المفروضة عليهم من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي وتراجع الدعم الدولي الانساني المقدم لهم ولبرامج الأمم المتحدة الخاصة بهم واستمرار عدم قدرة الاقتصاد الفلسطيني على أداء دوره المطلوب». وأوضح البيان أن دولة قطر خصصت 300 مليون دولار على شكل منح وقروض لدعم موازنة قطاعي الصحة والتعليم لدى السلطة الفلسطينية، ومبلغ 180 مليون دولار «لتقديم الدعم الاغاثي والانساني العاجل بالاضافة الى دعم برامج الأمم المتحدة في فلسطين ودعم خدمات الكهرباء لضمان وصولها الى قطاعات الشعب الفلسطيني المختلفة، لا سيما أثناء شهر رمضان ولمواجهة موسم الصيف الذي تزداد الحاجة فيه الى الكهرباء».

وحضت قطر المجتمع الدولي بكافة مكوناته دولا ومنظمات الى القيام بمسؤولياته الانسانية والأخلاقية ومساعدة الشعب الفلسطيني لتجاوز الأزمة الانسانية التي يواجهها وأكدت التزامها التام بالوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني للحصول على كافة حقوقه المشروعة.

من جهته عبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن شكره وتقديره لأمير قطر. ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا» فقد أكد عباس على أن «هذا الدعم القطري سيساهم في تخفيف الأعباء عن أبناء شعبنا ودعمه؛ لمواجهة التحديات وتعزيز صموده على أرضه، حتى قيام دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس بمقدساتها على حدود العام 1967». واعلنت حركة «حماس» شكرها لدولة قطر على هذا الدعم، وفق بيان صدر عن رئيس المكتب السياسي للحركة اسماعيل هنية. واعتبر هنية ان هذا الدعم انما هو «امتداد للمواقف القومية الثابتة لدولة قطر تجاه الشعب الفلسطيني على المستوى المادي والسياسي في مختلف المحافل الدولية والوقوف الى جانب حقوقه المشروعة.

وكان عباس قد أرسل وفدا فلسطينيا رفيع المستوى الى دولة قطر لاطلاع المسؤولين هناك على الأوضاع الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية.

