عربيات ودوليات

بغداد الوكالات: احتل العراق العام الماضي المركز السادس عربيا و13 عالميا في قائمة الدول الأكثر فسادا من اجمالي 168 دولة بحسب منظمة الشفافية الدولية وحسب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي فان الفساد في البلاد تجاوزت قيمته 300 مليار دولار.

وفي أحدث اجراء حكومي بهذا الشأن شكل رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي مجلسا لمكافحة الفساد برئاسته، وسط دعوات لمحاسبة المفسدين. وتشير مصادر الى أن الفساد اجتاح أكثر من تسعة آلاف مشروع في مجالات مختلفة، منها مشاريع وهمية وأخرى متعثرة منذ عام 2004 بحسب تأكيد الحكومة، بقيمة تجاوزت ثلاثمئة مليار دولار.

وعلى صعيد اهدار المال العام، تحدثت مصادر غير رسمية عن أكثر من 800 مليار دولار خلال السنوات الـ 15 الماضية وكشف رئيس الحكومة حتى الآن عن أربعين ملفا دخلها الفساد من أوسع الأبواب. وفي تصريح لعبد المهدي قال ان خارطة الفساد تتمثل في مصدرين رئيسيين: الأول في أموال الدولة، والثاني في المال العام أو في الاقتصاد الوطني.

وتعهد البرلمان العراقي باقرار حزمة تشريعات تتعلق بعمل هيئة النزاهة واسترداد أموال الدولة، اضافة الى ايجاد حلول لمشكلة المشاريع الوهمية والمتعثرة، التي تشمل مدارس ومستشفيات وطرقا وغيرها. وأوضح عضو لجنة النزاهة البرلمانية ليث الدليمي أن ظروف البلد الأمنية وقلة الامكانات المالية وأمور أخرى وجهت الدعم الى الجانب العسكري والأمني للدفاع عن البلد، وهذا كان المبرر، ومن خلاله تأخرت مشاريع كثيرة ودفع ثمنها المواطن العراقي.

ومن الأضرار الناجمة عن انتشار الفساد في العراق تشكّل بيئة طاردة للمستثمرين الأجانب وتوفير فرص العمل.

