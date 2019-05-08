عربيات ودوليات

عواصم الوكالات: رحبت المملكة العربية السعودية بالقطريين والمقيمين في قطر الراغبين في زيارة المملكة لأداء مناسك العمرة، معلنة عن امكانية تقدمهم لتسجيل بياناتهم عبر الانترنت. وذكرت وزارة الحج والعمرة السعودية، في بيان على موقعها الالكتروني أن المملكة «ترحب بقدوم الأشقاء القطريين الراغبين في أداء مناسك العمرة بعد تسجيل بياناتهم عبر الرابط الالكتروني المخصص للمعتمرين القطريين». وأضافت الوزارة أن «وصولهم يجب أن يكون الى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، أو مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة» كما رحبت الوزارة بالمقيمين في قطر الراغبين في أداء مناسك العمرة، بعد تسجيل بياناتهم في بوابة «مقام». وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في اطار «الجهود التي تبذلها السعودية في خدمة ضيوف الرحمن، وانطلاقا من مبادئها الراسخة بتسهيل وصول المسلمين من أنحاء العالم لأداء مناسك الحج والعمرة». على صعيد اخر اعلنت وكالة الانباء القطرية «قنا» عن تلقي امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اتصالا هاتفيا يوم الاثنين من رئيس الوزراء البحريني الامير خليفة بن سلمان آل خليفة هنأه خلاله بحلول شهر رمضان المبارك.

وفي المنامة قال وزير شؤون مجلس الوزراء البحريني ان الاتصال الذي جرى بين رئيس وزراء البحرين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد ارتكز فحواه على البعد الاجتماعي بتبادل التهاني بشهر رمضان.

