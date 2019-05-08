دوليه

بات مانشستر سيتي على بعد مباراة واحدة من أن يصبح أول فريق يحتفظ بلقب الدوري الإنكليزي منذ أن حقق ذلك جاره اللدود مان يونايتد عام 2009، وذلك باستعادته الصدارة من ليفربول قبل مرحلة على ختام الموسم بعد فوزه الشاق على ضيفه ليستر سيتي 1-0 بهدف رائع من تسديدة صاروخية لقائده البلجيكي فنسان كومباني قبل 20 دقيقة من النهاية.

وكان ليفربول انتزع الصدارة موقتا السبت بفوزه على نيوكاسل 3-2، لكن فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا استعادها أول من امس بفارق نقطة بعد تحقيقه فوزه الثالث عشر تواليا في الدوري، ليصبح أول فريق في تاريخ الدوري الممتاز يحقق سلسلة من 12 انتصارا أو أكثر مرتين بحسب «أوبتا» للاحصاءات.

وبفوزه على ليستر، يكون سيتي قد تغلب على كل فرق الدوري للموسم الثاني تواليا، محققا إنجازا لم يسبقه اليه في دوري الأضواء سوى بريستون في موسمي 1888-1889 و1889-1890.لكن هذه الأرقام لا تعني الكثير بالنسبة لسيتي بل كل ما يهمه أن يخرج منتصرا الأحد من ملعب برايتون ليتوج باللقب، على أمل أن يضيف اليه ايضا لقب مسابقة الكأس التي يخوض مباراتها النهائية ضد واتفورد في 18 الحالي، بعد أن سبق له احراز درع المجتمع التي تسبق انطلاق الموسم وكأس الرابطة ايضا.

أما ليفربول، الحالم بلقبه الأول في الدوري منذ 1990، فيختتم موسمه على أرضه في اليوم ذاته ضد ولفرهامبتون مع الأمل بأن يسديه برايتون خدمة مستبعدة لاسيما أنه خرج مهزوما من مبارياته الأربع الأخيرة مع الـ»سيتيزينس»، كما أنه يخوض اللقاء دون حافز كونه ضمن بقاءه في الدوري الممتاز بتقدمه في المركز السابع عشر بفارق 5 نقاط عن كارديف سيتي الذي هبط بصحبة فولهام وهادرسفيلد الى الدرجة الأولى.

ولخص غوارديولا ما تعنيه المباراة له ولفريقه عندما سئل «هل قدمتم أداء عصبيا؟»، باجابته «كلا، قدمنا أداء لا يصدق، أداء لا يصدق. أتأسف (للصحافيين)، لكنه كان (أداء) رائعا».وتطرق الإسباني الى الهدف الرائع لكومباني، كاشفا بأنه طلب من الأخير ألا يسدد، موضحا «قلت كلا فيني لا تسدد، لكنه كان محقا بألا يستمع إلي. الرغبة بالفوز في كل مباراة شيء لا يصدق. إنه مدافع حقيقي يتمتع بالشخصية والقيادة. أنا سعيد له، للنادي وللجميع».

ورغم اندفاعه منذ الثانية الأولى من اللقاء، لم يتمكن سيتي من تهديد مرمى الحارس الدنماركي كاسبر شمايكل، بل كان رجال مدرب ليفربول السابق الإيرلندي الشمالي برندن رودجرز الأخطر وبدوا قريبين من افتتاح التسجيل لولا تدخل القائد كومباني في الوقت المناسب لقطع تسديدة البرتغالي ريكاردو بيريرا (8).ومع تقدم الدقائق، بدأ الاحباط يشق طريقه الى لاعبي سيتي مع عجزهم عن ايجاد الحل للدفاع المحكم لليستر. وانتظر سيتي مرور 25 دقيقة على الشوط الثاني ليهدد مرمى ضيفه بمحاولة من أغويرو تألق في صدها شمايكل، قبل أن يأتي الفرج بعد ثوان معدودة عبر القائد كومباني الذي وصلته الكرة على بعد قرابة 30 مترا من منطقة الجزاء، فتقدم بها بعض الشيء ثم أطلقها صاروخية الى الزاوية اليسرى العليا لمرمى ليستر (70)، مفجرا الفرحة في مدرجات «ستاد الاتحاد».

