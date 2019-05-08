دوليه

أعلن نادي باريس سان جرمان بطل الدوري الفرنسي انه سيخوض جولة في الصين بين 23 يوليو و3 أغسطس المقبلين، تتخللها مباراة ودية مع إنتر الإيطالي، قبل خوضه مباراة كأس الابطال الفرنسية امام مواطنه رين في مدينة شنزن الصينية تسبق بداية الموسم الجديد.

وقال لاعب سان جرمان السابق ومنسق الفريق الاول الحالي البرازيلي ماكسويل، في بيان نشره النادي الباريسي «إنها فترة مثيرة. لم يسبق أن بلغ جنون كرة القدم هذه الدرجة في الصين، ونريد أن نبني علاقات متينة مع المشجعين المحليين».

ويأمل سان جرمان، الذي سبق له أن خاض مباريات ودية في الصين عامي 2014 و2018، في الترويج لعلامته التجارية في أكبر الاسواق العالمية.ويواجه بطل فرنسا في 27 يوليو في ماكاو فريق إنتر، المملوك منذ العام 2016 من المجموعة الصينية سونينغ، ومن ثم في 30 منه في سوزهو، بالقرب من شنغهاي، فريق إسبانيول برشلونة الإسباني الذي يدافع عن ألوانه النجم المحلي وو لي.

وينهي سان جرمان جولته في 3 أغسطس في شنزن بخوضه مباراة كأس الابطال الفرنسية التي تجمع بين الفائز بالدوري والكأس المحليين، ضد رين في افتتاح موسم 2019-2020، والتي يحمل لقبها الفريق الباريسي في الأعوام الستة الماضية. وكان رين جرد سان جرمان من لقبه بطلا لمسابقة كأس فرنسا في الاعوام الاربعة الاخيرة بفوزه عليه بركلات الترجيح 6-5 بعد التعادل 2-2 في الوقتين الاصلي والاضافي.

