دوليه

احتفل الهلال السعودي الذي ضمن مقعده في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا قبل أن يلعب، بتأهله بثنائية نظيفة في مرمى ضيفه العين الإماراتي في الجولة الخامسة قبل الأخيرة للمجموعة الثالثة، ورافقه الدحيل الذي منحه البطاقة، فيما تأهل السد عن المجموعة الرابعة.

وسجل هتان باهبري (1) ومحمد الشلهوب (90) الهدفين فارتفع رصيد الهلال الى 12 نقطة مقابل 8 للدحيل الذي تعادل في وقت سابق مع مضيفه استقلال طهران 1-1.

ورغم هامشية المباراة بعد ضمان التأهل، احتاج الهلال الى 14 ثانية فقط لافتتاح التسجيل بواسطة باهبري الذي تلقى كرة داخل منطقة الجزاء قبل أن يتلاعب بالدفاع ويسددها قوية على يمين خالد عيسى.

وسيطر الهلال على مجريات الشوط الأول، وأضاع أكثر من فرصة لتعزيز تقدمه عبر البرازيلي ادواردو (52) وباهبري (66)، في مقابل فرصة وحيدة للعين اهدرها السويدي ماركوس بيرغ (79).

وانتظر الهلال حتى الدقيقة الأخيرة لإضافة هدفه الثاني بواسطة محمد الشلهوب الذي استقبل كرة عرضية ولعبها مباشرة على يسار خالد عيسى.

وفي المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها، عاد الدحيل من ملعب ازادي بتعادل ثمين مع مضيفه استقلال طهران الإيراني الذي تقدم عبر رزوبه جشمي (53) قبل أن يعادل البرازيلي إدميلسون للدحيل (55).

وكان هذا التعادل كافيا لتأهل الفريقين السعودي والقطري الذي يتفوق على استقلال طهران بفارق المواجهتين المباشرتين بعد أن تغلب عليه 3- 0 ذهابا في الدوحة، فيما وقف رصيد العين عند نقطتين فقط. وفي المجموعة الرابعة، تأهل السد الى ثمن النهائي بعد أن ثأر من الأهلي السعودي بهدفين علي أسد (9) وأكرم عفيف (12) مقابل هدف للسوري عمر السومة (51 من ركلة جزاء). وكان السد فاز ذهابا بهدفين نظيفين في الجولة الأولى في جدة.

ورفع السد رصيده الى 10 نقاط مقابل 8 لباختاكور الاوزبكستاني الذي تقدم بفارق نقطتين على الاهلي بعدما تغلب في وقت سابق بهدف وحيد على بيرسيبوليس الإيراني، وصيف بطل الموسم الماضي الذي توقف رصيده عند 4 نقاط وخرج خالي الوفاض.

