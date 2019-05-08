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الزمالك يفتقد ساسي في النهائي الأفريقي


تأكد غياب اللاعب الدولي التونسي فرجاني ساسي عن الزمالك في نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية ضد نهضة بركان المغربي.
ويحتاج اللاعب لمزيد من الوقت للاستشفاء من الإصابة التي لحقت به أخيراً والمتمثلة في كسر فوق كعب القدم ما تطلب تدخلا جراحيا. ورافق ساسي بعثة الزمالك في تونس التي واجهت النجم الساحلي في إياب نصف النهائي وأبلغ الجهاز الفني واللاعبين بعدم قدرته على اللحاق بالنهائي الذي سيقام يومي 19 و26 من الشهر الحالي.
وحرص محمد أسامة طبيب فريق الزمالك على التحدث مع سهيل الشملى طبيب منتخب تونس لمعرفة جميع تطورات البرنامج التأهيلي المحدد لساسي ومعرفة موقفه من العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية. وطمأن الشملي طبيب الزمالك وأكد له أن فرجاني ساسي يخوض برنامجه التأهيلي بجدية وسيكون جاهزا للعودة للملاعب في أسرع وقت واللحاق ببطولة أمم أفريقيا. من ناحية أخرى، يبدو أن رغبة الزمالك في خوض النهائي بستاد القاهرة الدولي بقلب العاصمة لن تنفذ. وأكد علي درويش رئيس هيئة ستاد القاهرة الدولي عدم إمكانية استضافة إياب نهائي كأس الكونفيدرالية.


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