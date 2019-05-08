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تقدم نادي القادسية باقتراح إلى اتحاد الكرة يطلب فيه تعديل تسمية الدوري الممتاز ليحمل اسم سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد «وذلك تقديرا من أبنائه الرياضيين لمساهمته في ركب التطور للحركة الرياضية، ولجهوده واهتمامه الدائم والمستمر بالشباب ورعايتهم ومتابعتهم من خلال توجيهاته السديدة للحركة الرياضية في الكويت». وجاء في كتاب القادسية المرسل إلى الاتحاد: «من منطلق تقدير أبناء الكويت وإجلالاً وعرفاناً لسموه، فإننا نطمح أن ينال مقترحنا هذا موافقة أعضاء مجلس إدارة اتحادكم الموقر ليحمل الدوري الممتاز للموسم الرياضي الجديد 2019-2020 اسم سمو ولي العهد».

