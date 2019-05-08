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أسفرت نتائج اليوم الافتتاحي لدورة المرحوم عبدالله مشاري الروضان الرمضانية لكرة القدم عن فوز شقير الرياضي الاردني على مواطنه نادي حمادة باربعة اهداف لهدفين، كما تغلب لافازا أحد المرشحين للفوز بلقب النسخة 40 على زون سنت بثلاثية نظيفة، بينما تخطى فريق الحسين اربد فريق شركة صناعات التبريد باربعة اهداف لهدف.

في المباراة الافتتاحية، ضرب فريق شقير الاردني بقوة في ظهوره الاول بالدورة بتغلبه على نادي حمادة باربعة اهداف لهدفين، في مباراة لم تخل من الإثارة والندية والتشويق.

وتبادل الفريقان السيطرة على مجريات الأمور، وان كان شقير الاكثر نشاطا امام المرمى بقيادة نجمه المميز قصي العابد الذي سجل هدفا وتسبب في الأهداف الثلاثة الأخرى التي حملت توقيع كل من محمد عشا، احمد بشير، وتميم غيضان.

في المقابل اكتفى حمادة بتسجيل هدفين عن طريق ربيع البريمي ونور الخزاعلة، وكان بمقدوره تسجيل المزيد لولا غياب التوفيق.

في المباراة الثانية، حقق فريق لافازا انتصارا سهلا على زون سنت بثلاثية حملت توقيع يوسف السلمان وإبراهيم سامي والإيطالي تيتون.

وخطف النجم العراقي سالم فيصل الأضواء، وشكل ثنائيا متجانسا مع الإيطالي دودو، أحد أفضل اللاعبين الذين مروا على الدورة خلال السنوات العشر الماضية.

في اخر لقاءات اليوم الاول، حقق فريق الحسين اربد الاردني انتصارا عريضا على شركة صناعات التبريد باربعة اهداف مقابل هدف، وتناوب على التسجيل للفريق الفائز ايمن عبدالفتاح وعدي هيكل وعبده غيشن (هدفان)، وسجل للخاسر خالد حسن.

وتستكمل منافسات دور المجموعات اليوم الأربعاء بإقامة ثلاث مباريات، حيث يلتقي نادي البراق مع بنك الائتمان الكويتي، وشركة سدن الإقليمية مع فروج ريبابلك، ونادي الاتحاد مع شركة الزامل للتأهيل.

من جانب آخر، ابدى عبد الرحمن بوحليقه رئيس وفد نادي البراق الليبي سعادته بالتواجد في بلده الثاني الكويت للمشاركة في دورة الروضان.

وبين ان نادي البراق الذي تأسس عام 1981 هو بطل الاتحاد الفرعي لخليج سرت في الصالات، مضيفا انهم يمتلكون فريقا على مستوى عال ويضم بين صفوفه لاعب المنتخب الليبي علي سليم، معربا عن امنياته بأن يترك البراق بصمة في مشاركته الأولى.

ولفت بوحليقه الى ان مشاركة الاهلي والاتحاد الليبيين من قبل تمثل دافعا قويا في تواجد البراق بالنسخة 40 للروضان، مستطردا ان الاتحاد والبراق يمثلان كرة الصالات بالنسخة الحالية ونجاحهما في تحقيق الانتصارات يسعده كثيرا.

دودو: أطمح لعودة قوية

أكد الايطالي دودو احد ابرز نجوم دورة الروضان والعائد للمشاركة مع النسخة 40 عقب غيابه في النسختين الماضيتين عن تطلعاته بأن تكون عودته قوية وأن ينجح في حصد لقب الدورة.

ولفت إلى ان غيابه في النسختين الماضيتين جاء لظروف طارئة فغاب بسبب الاصابة قبل أن يحرمه نهائي كأس ايطاليا من المشاركة في النسخة التالية.

وبين دودو انه ليس غريبا عن الدورة التي تربطه بها اواصر قوية بعد مشاركته في 9 نسخ منها، معتبرا انه احد ابناء اسرة دورة الروضان.

وأضاف: «من تسع مشاركات بلغت النهائي 4 مرات وحققت اللقب في 3 نسخ وأسعى لاضافة لقب جديد مع فريقي لافازا».

وبين دودو أن فريقه يضم مجموعة مميزة من اللاعبين الذين يمكنهم الذهاب بعيدا في سباق المنافسة من اجل حصد لقب النسخة 40.

واشار الى انه لاحظ تطورات كبيرة تنظيميا وفنيا من خلال متابعته للنسختين الماضيتين، مردفا بالقول ان ذلك يعد امرا طبيعيا في ظل

الجهد والعمل الكبير للجنة المنظمة للدورة. وتمني أن تواصل الروضان رحلة تطورها من نسخه لاخرى بالأعوام القادمة لتحتل المرتبة الاولى في ظل القدرات التنظيمية الهائلة والاهتمام غير العادي بفعالياتها اعلاميا.

من الدورة •

يحل نجوم وخبراء الكرة صالح العصفور وفرج لهيب واحمد موسى ضيوفا خلال الأسبوع الاول من شهر رمضان على ديوانية الروضان برفقة المقدم نادر كرم وذلك عبر شاشة قناة سبورت بتلفزيون الكويت.

• قدم د. عامر شفير ممثل فريق شفير الاردني ومعاذ كعوش ممثل فريق حمادة الاردني دروعا تقديرية للجنة المنظمة، تسلمها حسين غانم مدير الدورة.

• نال العراقي سالم فيصل لاعب فريق لافازا جائزة افضل لاعب وتقدمها شركة «زين».