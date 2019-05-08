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تنطلق في 16 من مايو الحالي دورة المرحوم عبدالله العصفور الرمضانية لسداسيات كرة القدم لقدامى لاعبي الأندية على ملعبي المرحومين فاروق ابراهيم وحسين أشكناني بنادي القادسية وهي الدورة التي ينظمها نادي القادسية وتشرف عليها إدارة العلاقات العامة بالنادي.

وقال رئيس اللجنة المنظمة للدورة ورئيس لجنة العلاقات العامة بنادي القادسية حمزة أشكناني أن الأندية المشاركة في البطولة قسمت إلى مجموعتين تلعب مبارياتها بنظام خروج المغلوب حيث ضمت المجموعة الأولى فرق القادسية (أ) والشباب واليرموك والعربي والنصر والكويت والصليبخات فيما ضمت المجموعة الثانية فرق القادسية (ب) والجهراء والفحيحيل وكاظمة والسالمية والتضامن والساحل.

وأضاف أشكناني أن نظام البطولة يقضي بمشاركة لاعبي الاندية ممن تعدت اعمارهم الـ 50 سنة وذلك بهدف استذكار اللاعبين الذين مثلوا الاندية والمنتخبات الوطنية في حقبة زمنية بعيدة وتسليط الضوء عليهم من جديد تقديرا لما قدموه مع انديتهم، مشيراً أن اطلاق اسم المرحوم عبدالله العصفور على الدورة جاء تثمينا وتكريما لمسيرته الحافلة في الكرة الكويتية سواء مع ناديي القادسية والعربي أو مع المنتخبات الوطنية.

