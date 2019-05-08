الأزمنة و الأمكنة

بُعِثَ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم برسالة الحق، وأمره الله سبحانه وتعالى أن يصدع بما أمره به من دعوة الناس إلى الإسلام، والكفّ عن عبادة الأصنام، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بأداء هذا التكليف الذي جاءه من ربه. وواجه الناس الذين لم يكن ما دعاهم إليه موافقاً لما كانوا قد ساروا عليه في حياتهم من قبل. وصارت الآيات القرآنية الكريمة تتنزّل عليه حاملة التوجيه، وإنذار المخالفين، وذكر الأمم السالفة التي لم تَـمْتَثِلْ لما جاءت رسلهم به إليهم. وَتَبْيين للإسلام باعتباره ديناً يسعد بسلوكه البشر، ويتخلّصون إن ساروا على نهجه من كثير من المشكلات التي تعرض لهم نتيجة لعدم انتهاجهم المنهج الرباني، واتجاههم إلى عبادة الأصنام، وهي عبادة تنافي العقل وتنافي ما دعت إليه الأديان السماوية، ولكن أولئك القوم الذين أُمِرَ الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بدعوتهم إلى الإسلام لم يكونوا على استعداد لتقبل نصحه ولا لاتباع هديه. بل كانوا يلحقون به الأذى ويعاندونه، ويقفون في طريق نشر الدعوة إلى الإسلام بكل وسيلة يستطيعونها. وكانوا - إضافة إلى ذلك - يؤذون المسلمين الأوائل الذين استجابوا للدعوة فأسلموا، وقد أغاظ إسلامهم الكفار، فأخذوا في تعذيبهم حتى يثنوهم عن هذا الدين.

وهؤلاء الذين أسلموا فأغاظ ذلك كفار قريش ورد في كتاب الله العظيم أن مَثَلَهُمْ الذي وصفوا به في الإنجيل:

(كزرع أخرج شطأه، فآزره، فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار).

وعلى الرغم من كل تلك العقبات التي وُضعت في طريق دعوة الإسلام، والأذى الذي وُجّه للرسول الكريم وأصحابه الذين سارعوا إلى اعتناق هذا الدين الحنيف. فقد كان الأمر يسير على ما يخالف هوى الكافرين. وكان الإسلام ينتشر، وعدد المسلمين يزداد، والقرآن الكريم يتنزّل مؤيداً ومُوَجِّهاً، ومُحذِّراً للكافرين من عاقبة المواقف السيئة التي كانوا يقفونها في سبيل انتشار دعوة الحق.

ولقد كان خُلق محمد صلى الله عليه وسلم يمنعه من أن يجاري أولئك الكفار في أقوالهم التي دلّت على غيظهم وحرقة قلوبهم بسبب انتشار الإسلام وازدياد عدد المسلمين. وما سوف نذكره هنا فيه الدليل الساطع على كل ذلك، ويكفي أن الله سبحانه وتعالى قال عن نبيه صلى الله عليه وسلم: (وإنك لعلى خُلق عظيم).

ويتبيّن لنا في هذا المقال مدى ارتباط القرآن بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالأسلوب الذي اتبعه في الدعوة إلى الإسلام منذ أمر بذلك من قبل رب العالمين. ولا نريد أن نستبق ما نريد الإبانة عنه، ولكننا نشير إلى أن ما سوف يرد هنا إنما هو تصوير لحالة من حالات مواجهة الرسول الكريم لقومه، وبيان طريقته في عرض الإسلام على هؤلاء المنكرين له، معلناً لهم أن القرآن الذي يقرؤه عليهم إنما هو تنزيل من رب العالمين. وكان إنكار كبارهم لهذا الدين وعدم رغبتهم في الانضواء تحت لوائه موقفاً شخصياً أكثر مما هو موقف مرتبط بالعقيدة.

ونستطيع أن نستدل على ذلك بما يلي:

ورد في القرآن الكريم ما يدلّ على يقين أولئك المشركين بأن النبي الكريم صادق وأمين، لا ينكرون صِدْقَهُ ولا يَشُكُّون في أمانته، وهذا ما بيّنه الله سبحانه وتعالى لنبيه حتى يطمئن إلى أن الحق معه ولو جحد الجاحدون، وذلك في القرآن الكريم:

(قد نعلم أنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الذي يقولون، فإنهم لا يُكَذِّبونك، ولكن الظالمين بآيات الله يَجْحَحُون).

وكان أبو جهل (عمرو بن هشام) قد قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنَّا لا نكذِّبُك ولكن نُكَذِّبُ ما جئت به».

وفي مقام آخر لقي أبوجهل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فَصَافَحَهُ، وعندما رآه أحد أصحابه، قال له: كيف تصافحه؟ فردَّ عليه أبوجهل: إِنِّي لأعْلم أنه نبي، ولكنْ متى كنَّا لبني عبدمناف تبعاً.

إن هذا القرآن منزّل من عند الله الرحمن الرحيم، وهو كتاب بُـيّنت آياته وأحكمت أحكامه.

وهو قرآن عربي، أي أنه نزل: «في حال كونه لفظاً عربياً، بيِّناً فصيحاً، فمعانيه مفصّلة، وألفاظه واضحة، يعلمه العالمون، ويتدبرون معانيه، وهو للناس جميعاً بشير للمؤمنين، ونذير للكافرين.

وعندما تنزّل هذ الكتاب الكريم، وتلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ما نزل إليه منه. أعرض عنه أولئك القوم، وأضافوا إلى إعراضهم وصَمِّ آزانهم عنه قولم: (قلوبنا في أَكِنَّة) أي مغطاة عن سماعك، وفي آذاننا صمم يجعلنا لا نسمع شيئاً مما تقول. وقالوا: بل إِنَّهُ بيننا وبينك حجاب يمنع وصول قولك إلينا. وجهوا هذه الأقوال إلى الرسول الكريم ثم قالوا: اصنع ما شئت ونحن - أيضاً - سوف نصنع ما نشاء.

وقد تحدثت كتب السيرة النبوية عن حادث حدث وله علاقة بهذه السِّيرَةِ الكريمة، وهو حادث به عبرة ودلالة على تمسك الرسول الكريم بما جاءه من ربه، لا يهمّه أن يخالفه قومه ما دام الله سبحانه معه، وما أردنا أن نشير إليه هو آيات سورة فصّلت التي تنتهي بالآية رقم (38)، وهي آية ينبغي أن يسجد القارئ عند تلاوتها.

وهذا الذي نشير إليه، وارد كما قلنا في كتب السيرة النبوية، وقد أورد الإمام ابن كثير نصوصاً مما ورد فيها نذكر منها النص التالي، وهو نص مسند إلى عدد من الرواة آخرهم محمد بن كعب القرظي الذي قال:

«حُدِّثتُ أن عُتبة بن ربيعة، وكان سيداً، قال يوماً وهو جالس في نادي قريش، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد وحده: يا معشر قريش، ألا أقوم إلى محمد فأكلمه وأعرض عليه أموراً لعله يقبل بعضها، فنعطيه أيها شاء ويكفّ عنا؟ وذلك حين أسلم حمزة، ورأوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيدون ويكثرون، فقالوا: بلى يا ابا الوليد، فقم إليه فكلمه، فقام إليه عتبة حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا ابن أخي، إنك منّا بحيث ما قد علمت من السِّطَة في العشيرة، والمكان في النسب، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم، فرّقت به جماعتهم، وسفّهت به أحلامهم، وعبت به آلهتهم ودينهم، وكفّرت به من مضى من آبائهم، فاسمع مني أعرض عليك أموراً تنظر فيها لعلّك تقبل منا بعضها. قال: فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل يا أبا الوليد أسمع. قال: يا ابن أخي، إن كنت إنما تريد بما جئتَ به من هذا الأمر مالاً جمعنا لك من أموالنا حتى تكون من أكثرنا مالاً، وإن كنت تريد به شرفاً سوّدناك علينا، حتى لا نقطع أمراً دونك، وإن كنت تريد به ملكاً ملكناك علينا. وإن كان هذا الذي يأتيك رئياً تراه لا تستطيع ردّه عن نفسك، طلبنا لك الطب، وبذلنا فيه أموالنا حتى نُبرئك منه، فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يُداوى منه - أو كما قال له - حتى إذا فرغ عُتبة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع منه، قال: أفرغت يا ابا الوليد؟ قال: نعم، قال: فاستمع مني، قال: أفعل: قال: بسم الله الرحمن الرحيم: (حم. تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآناً عربياً لقوم يعلمون. بشيراً ونذيراً فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون). ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها يقرؤها عليه. فلما سمِع عتبة أنصت لها، وألقى يديه خلف ظهره معتمداً عليهما يسمع منه، ثم انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السجدة منها، فسجد، ثم قال: «قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت، فأنت وذاك».

ومما تقدّم نستدلّ على مكانة النبي صلى الله عليه وسلم في نفوس أولئك الناس، وإن لم يتقبّلوا رسالته، وهذا يؤكده قوله تعالى عنهم.

ونستدلّ - أيضاً - على حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يكون متمسكاً بأدب الحوار. ولذا فإننا نراه لم ينفعل بما قاله له عبتة بن ربيعة، ولم يرد عليه لفظاً بلفظ، ولكنه أجابه بنص الكتاب الكريم.

وسوف نواصل عرض ما جاء في الآيات الكريمة حتى نصل إلى نهاية الآية رقم (38) التي جاءت فيها السجدة وذلك حتى نستكمل التوجيه القرآني الذي ساقه القرآن الكريم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، إلى عتبة بن ربيعة، وكان ممثلاً لمجموعة من قريش انتدبته لكي يحاور رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان الرد منبعثاً من الكتاب الكريم.

وهذا الرد هو الذي نبدأ من هنا بسرده وإيضاح ما يدل عليه من آيات الله، وقد انتهينا من ذكر ما جاء عن الآيات الخمس الأولى، ونستمر الآن في ذكر ما بقي من الرد حتى نصل إلى نهاية الآية رقم (38) من سورة فصّلت.

ومن هنا تبدأ الآية الخامسة من السورة، وفيها يأمر الله سبحانه نبيَّه بأن يرد على المكذبين لرسالته قائلاً إنما أنا بشر مثل أي واحد منكم، وأن ما أقول لكم إنما هو وحيٌ يُوحَى إليّ من ربي، وهو يدل على أن إلهكم إله واحد لا شريك له، فاعبدوه واستقيموا على عبادته مع القيام بكافة ما يأمركم به ومن ذلك أداء الزكاة من أموالكم، وعمل الصالحات طوال حياتكم.

وإن لم تتوبوا وتستغفروا وَتُخْلِصُوا لله العبادة، فالهلاك لكم والدمار، إن المشركين الذي يمتنعون عن أداء الواجبات المفروضة، ويكفرون بحتمية اليوم الآخر (يوم القيامة)، ليس لهم من الله مغفرة على عكس الذين آمنوا وعملوا الصالحات من المسلمين فإن لهم أجراً عظيماً على ما فعلوا، وهو كَرَمُهُ عز وجل، والعطاء الدائم الذي لا ينقطع.

ومن الآية التاسعة إلى الآية الثانية عشرة استمرار للتنبيه الإلهي الموجّه إلى المشركين بعد التمهيد السابق ففيه يأمر رسوله الكريم بأن يسأل المشركين ابتداء من الإنكار عليهم أنهم يكفرون بخالق السماوات والأرض في يومين، وهو القادر على كل شيء، ولا يؤمنون بوحدانيته عز وعلا، بل يشركون معه آلهة أخرى من ابتداعهم، وهو رب العالمين الذي ينبغي أن يخصّوه بالربوبية وحده، فالآية تقول: (ذلك رب العالمين).

وبعد ذلك جاء وصف خلق السموات والأرض، وأن الله سبحانه وتعالى جعل فوق الأرض الجبال التي تُمسك بها، وبارك فيها وقدّر أقواتها في أربعة أيام.

ثم اكتملت الآيات بذكر العقاب الذي سوف يوقعه الله سبحانه بالمكذبين المعرضين عن دعوة رسول الله، ذلك أنه أنذرهم بحلول صاعقة شديدة عليهم مثل الصاعقة التي أنزلها على قوم عاد وقوم ثمود، ولقد أفزعت هذه الآية الثالثة عشرة من الآيات التي نذكرها هنا، عتبة بن ربيعة فحاول أن يجعل النبي صلى الله عليه وسلم يتوقف عن إتمامها خوفاً من العقاب السماوي، ولكنه اضطر إلى سماع الباقي من الآيات إلى أن وصل إلى الآية التي فيها السجود.

فماذا حدث لعاد وثمود؟

إن ذلك يرد في خمس آيات لاحقة ذكر الخالقُ العظيم فيها أفعال هاتين الفئتين، وما نالهما من العقاب، فقد أنكر أولئك القوم الرسالات وقالوا: لو شاء الله لأرسل ملائكة من عنده. أما عاد فغرّتهم قوتهم فقالوا: من أشدُّ منا قوة؟ فأرسل الله عليهم ريحاً قوية شديدة الهبوب (صرصراً) في أيام متتابعة ذاقوا فيها الخزي في الدنيا، وعذاب الآخرة أشد من ذلك، وأخزى لهم، كما إنه لن يقيهم أحد من هذا العذاب الذي سوف يكون مقيماً عليهم في الآخرة.

وأما ثمود فقد بصَّرهم الخالق جلَّ شأنُهُ، وبيّن لهم الحق، ولكنهم أحبوا ما كانوا عليه والضلال وعاندوا حتى إذا تمادوا أطلق الله صاعقة عليهم أذاقتهم الهوان والذلة واشتد وقعها عليهم، وكل ذلك بسبب تكذيبهم بآيات الله، ولقد حفظ الله من ذلك العذاب كل من آمن به وَصَدَّق رسله، وسوف ينتظرهم عذاب أشد من العذاب الذي وقع عليهم في الدنيا، ففي الآخرة سوف يُحشر أعداء الله إلى النار أجمعين. ويومذاك ستشهد عليهم جوارحهم كلها بما كانوا يفعلون مما استحقوا عليه العذاب حتى لقد قالوا لجلودهم لم شهدتهم علينا، ولكنها نطقت قائلة: انطقنا الله الذي أنطق كل شيء، وهو الذي خلقكم أول مرة، ولقد كنتم تحاولون إخفاء أعمالكم السيئة، ولكن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء.

قال ابن كثير في تفسير الآية رقم 24، ونصها: (فإن يَصْبروا فالنار مثوىً لهم، وإن يَسْتعتبوا فما هم من المعتبين).

«سواء عليهم أصبروا أم لم يصبروا هم في النار لا مَحِيدَ لهم عنها، ولاخروج لهم منها، وإن طلبوا أن يستعتبوا، ويُبدو أعذاراً فما لهم أعذار».

ولقد استحق أصحاب النار هذا العذاب الشديد لأنهم عصوا ربهم في الدنيا على الرغم من استماعهم لما قاله الرُّسُلُ وما دعوهم إليه من الإيمان بالله والسير على الطريق القويم وهم بذلك يتبعون قرناء السوء بدلاً من اتباع الرسل.

ثم تأتي الآيات من رقم 25 إلى رقم 29، وفيها تنبيه للكافرين بأنهم إنما يتبعون ما يزينه لهم قرناء السوء والشياطين، ولذا فقد حقّ عليهم ما حق على من سبقهم من العذاب الذي سوف يحل بهم بأمر الله سبحانه في الوقت الذي يقرره وحده، إن الكافرين يدعون إلى عدم سماع القرآن، وإلى اللغو وإثارة الضوضاء عندما يتلوه الرسول الكريم، وسوف يكون ذلك سبباً يذيقهم الله سبحانه وتعالى - من أجله - أشد العذاب بما كانوا يعملون، وهذا جزاء كل من يكذب رُسُلَ الله ويهزأ بما أنزله على أنبيائه.

وهم مع إنكارهم يقولون لله عز وجل: أرنا من أضلنا عن الهدى سواء أكان ذلك من الإنس أو من الجن، ونحن حين نعرفه فسوف نضعه تحت أقدامنا، وهذا القول غير مقبول، لأن المطلوب منهم الاستعاذة من شياطين الإنس والجن، والإيمان بالله وبرسوله، بدون أن يقدموا شروطاً حتى يقوموا بذلك.

ما تقدّم من الآيات يخصّ المشركين الذين عاندوا ولم يستمعوا إلى نداء الرسول الكريم لهم فَيُسْلِمُوا ويخلصوا دينهم لله وحده، ولقد جاء بعد ذلك ما يدل على رضا الله سبحانه عن المستجيبين للدعوة الإسلامية والمصدقين بما ورد في القرآن الكريم حيث جاءت الآيات الثلاث الآتية:

(إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، تتنزَّلُ عليهم الملائكة أَلاَّ تخافوا ولا تحزنوا، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدَّعون، نزلاً من غفور رحيم).

وإنها لبشرى للمطيعين الذين استمعوا إلى دعوة الحق ثم ساروا على المنهج الذي دعتهم إليه، فنفذوا أمر الله، وأدوا فرائضه، وقاموا بطاعته.

هؤلاء المصدقون تتنزّل عليهم الملائكة عند الوفاة، طالبين منهم عدم الجزع من أمر الآخرة، وعدم الحزن على ما فات في الدنيا. وفي هذا الموقف يقول الملائكة للمؤمنين: نحن كنا أولياءكم أي معكم في الحياة الدنيا نُسدِّد خطاكم ونحفظكم بأمر الله سبحانه، وسوف نكون معكم في الآخرة بحيث نؤنس وحشتكم في مراحل البعث والنشور كافة إلى أن نصل بكم إلى جنّة الخلد التي لكم فيها ما تشتهي أنفسكم، وما تطلبون وكل ذلك خصكم الله الغفور الرحيم به، في مقابل استقامتكم وإيمانكم.

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وتأتي بقية الآيات الكريمة التي تلاها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على عتبة بن ربيعة الذي أتى إليه فعرض عليه ما عرض، ثم تلقى الرد منه في آيات بيّنات، هذه البقية تبدأ من الآية رقم (23) من سورة فصّلت، وفيها من المعاني:

ومن أحسن قولاً من عبد من عباد الله دعا إلى عبادة ربه، واهتدى بما نزل إليه من القرآن الكريم، وهناك فرق كبير بين الإحسان والإساءة، فمن أساء إليك فادفعه عنك بما هو أحسن، وهو الصبر والغُفْران، وفي هذه الحالة فإنك سوف ترى الذي يناصبك العداوة كأنه صديق قريب إلى نفسك. وهذه النعمة لا يقدر على الحصول عليها مَنْ لم يكن حائزاً على حظ وافر في الدنيا والآخرة.

وفي الآية رقم (36) نهيٌ عن الخضوع لوساوس الشيطان، فإذا أَحَسَّ المرء منه ذلك فما عليه إلا أن يستعيذ بالله من شرِّه.

ثم يأتي ذكر الآيات التي جعلها الله دليلاً على حُسن صنعه، وعِظَمِ مقدرته فذكر أن من آياته عزَّ وجل الليل والنهار والشمس والقمر، ثم يلحق ذلك بإشارة إلى المشركين الذين لا يسجدون لله وحده فيقول سبحانه: (لا تسجدوا للشمس ولا لَلقَمَرِ، واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون)، فإن استكبرتم وصددتم عن السجود لخالقكم فإن له عبيداً من خلقه يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يتوقفون عن ذلك ولا يسأمون، فكيف يأتي الاستكبار من جانبكم، فتمتنعوا عن السجود لله وحده.

وعندما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذه الآية التي تطلب السجود من المصدِّقين بالله سجد امتثالاً لأمر ربه مما زلزل عتبةَ بن ربيعة الذي كان ينصت للقراءة ويتمعّن بما فيها من وصف للكافرين، ونهي عن الشرك، ولم يكن إصغاؤه إلى الآيات الكريمة إلا وهو في حالة تدلّ على ما وضعته فيه من حيرة وتذبذب بين ما يدعو القرآن الكريم إليه، وما هو قائم في الديانة التي يعتنقها، ولعله كان يفكر - آنذاك - في الأمر الذي سوف ينقله إلى أولئك الذين كانوا ينتظرون منه أن يأتي لهم بخبر يسرهم. وما جاء في تفسير ابن كثير يدل على ذلك فهو يتحدث عن المرحلة الأخيرة التي أعقبتها سجدة الرسول الكريم، ويقول نص الكتاب: «فلما سمع عتبة أنصت لها (أي للآيات)، وألقى يديه خلف ظهره معتمداً عليها يسمع التلاوة من رسول الله، وانتهى الرسول إلى السجدة التي وردت في آخر ما تلاه على عتبة فسجد حينذاك، ثم قال لعتبة: «قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت، فأنت وذاك» وكأنه يقول له: هذا هو ردِّي على عرضكم الذي عرضتموه عليّ، وهذا هو القرآن الكريم الذي أتيتكم به من عند الله سبحانه وتعالى.

أما على الجانب الآخر، وهو جانب المكذبين الذين كانوا يترقّبون عودة صاحبهم، فقد عاد إليهم عتبة وهو مكفهر الوجه واستقبلوه قائلين لبعضهم: نحلف أن أبا الوليد قد جاءكم بغير الوجه الذي ذهب به، وعندما جلس سألوه قائلين: ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال: ورائي أني قد سمعت قولاً والله ما سمعت مثله قَطّ، والله ما هو بسحر، ولا بالشعر ولا الكهانة، يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها لي، خَلُّوا بين الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه، فوالله ليكون لقوله الذي سمعت نبأً. فإن تُصِبْهُ العرب فَقَدْ كُفِيتموه بغيركم، وإن يظهر على العرب فملكه مُلْككم، وعزُّه عِزُّكم، وكنتم أسعد الناس به، قالوا: سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه، قال: هذا رأيي فيه، فاصنعوا ما بدا لكم».

وهذه شهادة من عربي استمع إلى آيات الكتاب المبين، وعرف أنها الحق، وأن ما كان الجاحدون يقولونه عنها هو الباطل، ولكنه التزم بما لتزم به قومه، ولم يستطع أن يلزم نَفْسَهُ بقبول رسالة الإسلام.

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هذه حادثة جرت وقائعها في بداية الدعوة إلى الإسلام، في وقت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبذل جهده في تبليغ قريش بما أمره الله به من إعلان الرسالة وإبلاغ قومه بها، وقد لقي العنت منهم، وقابلوه بالسوء، ولكن الله انتصر له وللحق الذي جاء على يديه، ولقد أوضحنا فيما مر بنا في هذا المقال كل ذلك مع الصورة الزاهية التي اتصفت بها الآيات الكريمة التي بدأت بها سورة (فُصِّلَتْ) وقرأها النبي الكريم على عتبة بن ربيعة، وفعلت به ما فعلت، وقد رأينا أنه على شدة إعجابه بما سمع، ونصحه لكل أصحابه بعدم المعاندة فإنه لم يهتدِ إلى اعتناق الإسلام.

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ذكرنا كل ما ينبغي أن يُقال فيما يتعلّق بموقف قريش من دعوة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم التي وجهها إليهم، وطلب منهم بموجبها عبادة الله وحده والكف عن عبادة الأصنام. وقد وردت فيما سلف من هذا المقال ثلاثة أسماء نود الإشارة إلى بعض ما يتعلّق بها، وهي:

أولاً: الإمام المفسر المؤرخ إسماعيل بن عمر بن كثير، وهو قرشي الأصل، وآخر سكن له كان في دمشق، وكنيته أبوالفداء، أما لقبه فهو عماد الدين، ولد بالشام بالقرب من بلدة بصرى التي ورد ذكرها في سيرة الرسول الكريم، في حادثة جرت قبل نزول الوحي عليه، وكان قد ذهب إلى هناك في تجارة للسيدة خديجة رضي الله عنها، ولا مجال للتفصيل هنا، فالأمر مبسوط في كتب السيرة النبوية الشريفة. وكان ميلاد ابن كثير في سنة 1302م، ووفاته في سنة 1372م، وانتقل أثناء حياته مع أخ له إلى دمشق، ومنها تنقل إلى أماكن أخرى طلباً للعلم، ولكنه عاد إلى دمشق وتوفي بها. وله مؤلفات كثيرة ومهمة منها تفسير القرآن العظيم، وكتاب البداية والنهاية في التاريخ، وكتاب طبقات الفقهاء الشافعيين، وغيرهم.

وقد استفاد بعلمه كثيرون من طلاب المعرفة ولا يزال معيناً عذباً يرده الراغبون في النهل من مورده. المتمثل في كتبه. الذائعة بين الناس.

ثانياً: وصل إلينا ما ذكره ابن كثير في كتابه عن تلاوة الرسول الكريم لآيات من سورة فُصِّلت على عتبة بن ربيعة من طريق عالم محدِّث كبير المكانة، عالي القدر، هو محمد بن كعب القرظي، وكان قد سمع ذلك عن عدد مِـمَّنْ تسلسل نقلهم إلى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومما مرّ بنا من تاريخ حياة هذا الرجل نعرف أنه رجل ثقة ولا ينقل إلا عن ثقات بغض النظر عن تردد الرواة في إثبات صلته ببعض الأقدمين، ولكن خلاصة الأمر أنهم قالوا عنه: «كان ثقة عالماً كثير الحديث، كثير الورع، وقال عنه عدد من العلماء ما يؤكد أنه ثقة، وأنه مدني تابعي، وأنه رجل صالح عالم بالقرآن».

ثالثاً: ثالث الثلاثة الذين وعدنا بذكرهم هنا هو عتبة بن ربيعة بن عبدشمس، وكنيته: أبوالوليد، وقد ورد ضمن ما كتب عنه أنه كبير قريش في وقته وأحد ساداتها في الجاهلية، وكان معروفاً بين قومه بالرأي والحلم والفضل، وبذا ساد بين الناس في ذلك الوقت، وكان يقال إنه إلى جانب ذلك فقد عُرف عنه أنه خطيب، وأن قوله نافذ لا تردد فيه، وقد نشأ يتيماً بكفالة حرب بن أمية. وقد جاءته الشهرة عندما توسط في حرب الفجار بين الطرفين المتقاتلين، وكان ذلك عندما نشبت تلك الحرب بين قبيلتين كبيرتين من العرب هما هوازن وكنانة، وقد قبل الطرفان ما عرضهُ عليهما ورضيا بحكمه، وتوقّفت الحرب على يده.

وكان القدماء يقولون: لم يَسُدْ من قريش مملق (قليل المال) إلى عتبة وأبوطالب.

وعاش عتبة إلى أن ظهر الإسلام، وكانت له حكايته التي ذكرناها في البداية، ثم كانت له حكاية أخرى مع الإسلام أيضاً، وكانت في هذه الحكاية نهايته.

حدثت الحكاية الثانية بعد هجرة الرسول الكريم من مكة إلى المدينة المنورة؛ وذلك في بداية غزوة بدر الكبرى. وهي غزوة مهمّة في تاريخ الإسلام، وكان لها أثر كبير في انتشاره. ولقد ورد تفصيل ذلك في كتاب السيرة النبوية لابن هشام، وهو من أهم الكتب التي تناولت سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان لابن هشام حديث طويل مسند إلى عدد من الثقات تناول أمر غزوة بدر الكبرى منذ لاحت بوادرها في الأفق ومن أجل عدم الإطالة فإننا نستبق الأحداث بِذِكْرِ ما تعنينا الإشارة إليه مما يتعلق بعتبة بن ربيعة الذي كان قد خرج مع قريش في تلك الغزوة، ولكنه آثر التوقف عن ذلك ونصح قومه بالرجوع عن الحرب حين وقف خطيباً في الجموع القادمة لمهاجمة المسلمين فقال:

«يا معشر قريش إنكم والله ما تصنعون بأن تلقوا محمداً وأصحابه شيئاً، والله لئن أصبتموه لا يزال الرجل ينظر في وجه رجل يكره النظر إليه، قتَلَ ابن عمه، أو ابن خاله، أو رجلاً من عشيرته، فارجعوا وَخَلُّوا بين محمد وبين سائر العرب، فإن أصابوه فذاك الذي أردتم، وإن كان غير ذلك ألفاكم ولم تعرَّضوا منه ما تريدون».

ولم تُسمع كلمات أبي الوليد كما لم تسمع كلماته من قبل حين عرض عليهم الكف على إيذاء رسول الله وَنَشَبَتْ الحرب يومذاك، وكان من نتائجها ما كان مما هو موجود في الكتاب الذي نقلنا عنه النص آنف الذكر ومن ذلك مقتل عتبة بن ربيعة.

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لا شك في أن ما قدَّمنَاهُ في هذا المقال من أخبار ذات علاقة بسيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يضم دلائل كثيرة يلمحها القارئ من خلال ما هو مكتوب.

