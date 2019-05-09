مال وأعمال

شاركت دولة الكويت في «منتدى باريس» الذي ينظمه «نادي باريس» والذي يضم أكثر من ثلاثين مسؤول من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في اجتماعات وورش عمل لمناقشة سبل جعل التمويل الدولي للتنمية أكثر استدامة وفاعلية وقد ترأس وفد دولة الكويت المشارك وزير المالية د. نايف الحجرف والذي أجرى عدداً من اللقاءات الثانوية مع كل من رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد. وفي تصريح له على هامش المنتدى قال وزير المالية « إنه في ضوء التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي والعالم يتأثر بشكل مترابط أتت مشاركة الكويت في منتدى باريس للمشاركة في الحوار العالمي والتفكير بصوت عالٍ ومشترك في قضايا التنمية المستدامة».

