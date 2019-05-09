مال وأعمال

أعلن البنك الأهلي الكويتي اليوم عن حصوله على جائزة «أفضل بنك للعام» من مجلة «أريبيان بزنس» وذلك للسنة الرابعة على التوالي، كما حصد البنك أيضاً جائزة خاصة عن فئة «المسؤولية الاجتماعية للشركات» التي جاءت تقديراً لالتزامه المتواصل بدعم مبادرات المسؤولية الاجتماعية.

وقد استلم عبد الله السميط، نائب رئيس المديرين العامين في البنك الأهلي الكويتي، جائزة «أفضل بنك للعام» نيابة عن البنك الأهلي الكويتي، في حين استلم كل من فوزي الثنيان، مدير عام شؤون مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي، وسحر الذربان، مدير أول، الاتصالات والعلاقات الخارجية بالبنك الأهلي الكويتي جائزة «المسؤولية الاجتماعية للشركات».

وقد حقق البنك الأهلي الكويتي نتائج مالية قوية خلال عام 2018، حيث تخطت أرباحه التشغيلية حاجز 100 مليون دينار كويتي لأول مرة في تاريخ البنك. كما تمكن البنك الأهلي الكويتي - مصر من تطوير بنيته التكنولوجية الأساسية، وتعزيز حضوره الجغرافي في مصر من خلال التوسع في شبكة فروعه. كما قام البنك بتعزيز تواجده وانتشاره في دولة الإمارات العربية المتحدة باعتباره أول بنك كويتي يزاول عملياته في دولة الإمارات، وذلك بافتتاح فرع جديد في مركز دبي المالي العالمي. وفي أعقاب افتتاح الفرع المذكور بفترة وجيزة، أبرم البنك الأهلي الكويتي اتفاقية تاريخية مع مؤسسة دبي لصناعات الطيران (DAE) لتقديم تسهيلات ائتمانية متجددة بمبلغ 800 مليون دولار. وتماشياً مع استراتيجيته الهادفة إلى تقديم خدمات مصرفية أسهل، يواصل البنك الأهلي الكويتي الاستثمار في الابتكار وتحسين خدمات العملاء من خلال طرح عدد من المنتجات الرقمية الجديدة. وتجدر الإشارة إلى أن بعض تلك الخدمات تم طرحها لأول مرة في الكويت، مثل خدمة «عالمي» التي تمكّن العملاء من الإطلاع على حساباتهم المتعددة لدى البنك الأهلي الكويتي في أكثر من دولة من خلال عملية تسجيل دخول واحدة، وكذلك الحصول على كشف حساباتهم منذ تاريخ فتح الحساب.

