مال وأعمال

التقى وزير المالية د.نايف الحجرف المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد وبحثا معاً مساهمات الصندوق في مواجهة الأوضاع الاقتصادية وذلك على هامش مشاركتهما في منتدى باريس المقام في العاصمة الفرنسية اول من امس.

والتقى وزير المالية د. نايف فلاح الحجرف برئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس وبحث معه برنامج الكويت لدى البنك الدولي وسبل تطويره وذلك على هامش مشاركتهما في «منتدى باريس» المقام في العاصمة الفرنسية اليوم.

يذكر بأن دولة الكويت تسلمت دعوة رسمية للمشاركة في هذا المنتدى السنوي الذي ينظمه نادي باريس بالتعاون مع مجموعة العشرين (G20) وتأتي مشاركتها تلبية لدعوة من نادي باريس المكون 22 دولة تقدم تمويلاً تنموي ويهدف إلى تقريب وجهات النظر بين الدول التي تقدم تمويل تنموي والدول المدينة.

