مال وأعمال

سجلت أسعار النفط في شهر أبريل الماضي مكاسب للشهر الرابع على التوالي، حيث ارتفعت إلى أعلى مستوياتها منذ 6 أشهر في ظل استمرار شح الامدادات واتخاذ إدارة الرئيس ترامب مؤخراً قراراً بإنهاء الإعفاءات الأميركية من العقوبات المفروضة على إيران. وانعكس أثر ذلك على المؤشرين الرئيسيين لأسعار النفط الخام، حيث ارتفع سعر مزيج خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط إلى 74.6 دولاراً و66.3 دولاراً للبرميل على التوالي في 23 أبريل، مقابل المستويات المسجلة في أواخر أكتوبر 2018، على الرغم من تراجعهما قليلاً منذ ذلك الحين في ظل المحاولات الأميركية للضغط على السعودية والأوبك لضخ المزيد من النفط الخام لتعويض تراجع الإنتاج الإيراني. وارتفعت أسعار مختلف أنواع النفط ما بين 31 و37 في المئة منذ بداية العام 2019 وحتى الأن، فيما يعد من أفضل معدلات النمو التي يستهل بها النفط تداولات العام منذ سنوات.

ويواصل المضاربون والمستثمرون الاحتفاظ برؤية إيجابية بشأن آفاق نمو أسعار النفط. فعلى صعيد أسواق العقود الآجلة، أقبلت صناديق التحوط على زيادة شراء العقود الآجلة لخام برنت وخام غرب تكساس الوسيط، مما زاد من رهانات المضاربين بشأن ارتفاع أسعار النفط (صافي الفروقات)، لأجل سبعة وتسعة أسابيع على التوالي، في الأسبوع المنتهي في 23 أبريل. وبالنسبة لخام غرب تكساس الوسيط، تعد تلك أطول فترة نمو متواصل منذ 13 عامًا.

خفض صادرات إيران للصفر

على الرغم من وصفها على أنها اللحظة الجيوسياسية الرئيسية في النصف الأول من العام، إلا أن الأسواق تعاملت بهدوء اتجاه وقف الإعفاءات الأميركية للعقوبات المفروضة على إيران لمدة 180 يومًا، والتي دخلت حيز التنفيذ في 2 مايو. حيث ارتفع سعر مزيج خام برنت بنسبة 3 في المئة ليصل إلى 74 دولار للبرميل تقريبًا خلال نفس الأسبوع، في ظل تحرك الرئيس ترامب للضغط على السعودية والإمارات والأوبك على نطاق أوسع لزيادة الإنتاج، لمنع الأسعار من الارتفاع. إلا أنه بعد أن أصدر الرئيس ترامب قراره المفاجئ بمنح إعفاءات مؤقتة لبعض الدول من أكبر مستوردي النفط الإيراني في وقت كانت فيه الإدارة الأميركية عازمة على اتباع سياسة خفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر، فإنه على الأغلب لن تتقبل السعودية الضغوط الأميركية هذه المرة.

كما يبدو أن احتمال مواصلة خفض الإمدادات الإيرانية لم يؤثر سلباً على الأسواق، حيث لم تستمر الأسعار في الارتفاع، وقد يعزى ذلك للعديد من الأسباب ، بما في ذلك الاعتقاد السائد بأن صادرات إيران من النفط الخام والمكثفات النفطية، والتي انخفضت بالفعل بشكل كبير (-1.9 مليون برميل يومياً، أو بنسبة -67 في المئة على أساس سنوي إلى 0.94 مليون برميل يومياً في أبريل) في ظل خفض عملائها لمشترياتهم قبيل فرض العقوبات لن تصل بالفعل إلى مستوى الصفر بسبب عمليات الشراء بكميات منخفضة من جانب عملائها بغرض تحدي العقوبات الأميركية (عن طريق مقايضة النفط بالسلع، على سبيل المثال، ومن ثم مراوغة النظام المالي المعتمد على الدولار).

سحب كميات كبيرة

تميل التقديرات الأولية لمخزونات النفط الخام والمنتجات النفطية التجارية من قبل منظمة الطاقة الدولية إلى تعزيز فرضية تقليص امدادات السوق. فمع حلول شهر فبراير، سجلت المستويات الشهرية للمخزونات (2,871 مليون برميل) مقابل متوسط الخمس سنوات - أحد المقاييس الرئيسية التي تستخدمها الأوبك وحلفائها لقياس زيادة المعروض النفطي في الأسواق - ثلاث تراجعات شهرية متتالية لتتخطى هامشياً متوسط الخمس سنوات بواقع 16 مليون برميل فقط. وعلى الرغم من اعتبار الأوبك وحلفائها لهذا الوضع بانه يزال يمثل «تخمة» في الامدادات، إلا أن حجم مخزونات النفط اللازمة لتلبية الطلب على النفط (أساس تغطية الطلب على العقود الآجلة) بلغ أقل من متوسط الخمس سنوات (بمعدل 1.1 يوم). وقد يعتبر السعوديون هذا تقدماً، إلا أن المهمة ما زالت بعيدة كل البعد عن الاكتمال.

