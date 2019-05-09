مصابيح

يُروى بين الأسر الكويتية أن أصول أسرة المحميد ترجع إلى بني كعب، ونزحت إلى الكويت من جنوب غربي فارس تحديدا من إقليم خوزستان. كما أنها تعتبر إحدى الأسر القديمة التي استقرت في الكويت. ويذكر الحاج أحمد يعقوب يوسف محمد علي محميد علي أن الجد الأكبر محميد بن علي وابنه علي هما اللذان قدما إلى الكويت قبل عام 1200م (1786هـ) واتخذاها موطنا لهما.

وقد شملت العائلة لقب المحميد الذي هو تصغير الاسم محمد، فعرفت هذه العائلة التي اينكدر جميع أفرادها من ذرية محمد بن علي باسم المحميد. وتوضح الوثيقة العدسانية الموجودة بحوزة أسرة المحميد العائد تاريخها إلى عام (1278هـ) 1862م، والتي أشار إليها الحاج أحمد في إحدى المقابلات معه في عام 1977م استقرار حفيد الجد الأكبر الحاج محمد بن علي بن محميد في الكويت بعد شرائه منزل الحاج عبد اللطيف بن محمد بن مشاري بثمن قدره سبعة آلاف قران.

وقد شهد ووقع على هذا البيع أحد عشر شاهدا بعضهم من شيوخ الكويت وحكامها، وكان من ضمنهم حاكم الكويت الخامس الشيخ عبد الله بن صباح (1865-1891 م)، وحاكم الكويت السادس الشيخ محمد الصباح (1891-1896م)، والشيخ دعيج بن جابر الصباح، وعدد آخر من أعيان أهل الكويت مثل الحاج يوسف العدساني، والحاج عيسى بن غانم الرشود، والحاج مشاري الثنيان، وغيرهم. ويستدل من هذه الوثيقة على أن هذه الأسرة كانت مستقرة في الكويت في تلك الفترة - على أقل تقدير على الرغم من أن الروايات الشفهية تؤكد وجودهم في الكويت قبل ذلك بكثير. وتعتبر أسرة المحميد من الأسر البسيطة التي عمل بعض من أجدادها الأولين في المهن الكويتية المختلفة مثل الطراحة، والبعض الآخر اتجه للعمل في الأنشطة البحرية مثل الغوص والسفر كوالد الحاج أحمد، الحاج يعقوب.

يعتبر الحاج أحمد المولود في عام 1900م والمتوفى في عام 1981م من الشخصيات الاجتماعية المشهورة في الكويت في القرن الماضي والتي كانت لها خطوة ومكانة اجتماعية كبيرة عند الكثير من الكويتيين كما سنتطرق إليه في السطور القادمة. فقد ولد في الكويت في حي الوسط، في المنزل المذكور في الوثيقة العدسانية، والذي كان يقع في محيط سوق المناخ كما تذكر ابنته وأحفاده. وكان له أخ واحد شقيق يصغره في السن يسمى يعقوب، وثلاثة إخوان آخرون وأخت واحدة جميعهم غير أشقاء، وهم طاهر وجعفر وعبدالصمد. وأنجب ابنة واحدة فقط.

نشأ الحاج احمد في أحضان جدته من جهة والده وكنفها بسبب وفاة والده وهو صغير وزواج والدته التي أنجبت اخواناً للحاج أحمد المحميد المذكورة أسمائهم، وبعد وفاة جدته نشأ وتربى مع أبناء اسرة العبد الرزاق (الرزاقة كما تنطق في اللهجة الكويتية) خاصة الحاج موسى والحاج إسماعيل والحاج محمد ابناء الحاج الشيخ عبد اللطيف العبد الرزاق. الذين كانو جيران أسرة المحميد، وكان يعتبر والدتهم كوالدته بسبب حنانها وعطفها عليه ومعاملتها له كأحد أبنائها كما يروي الحاج أحمد لابنته الوحيدة واحفاده قبل وفاته.

بعد زواجه قام الحاج أحمد بشراء منزل صغير جدا في حي شرق، في الثلاثينيات من القرن الماضي، في نفس الموقع الحالي لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي بجانب الحسينية الجعفرية. ومن بعدها انتقل إلى منطقة الدسمة في عام 1958م مع التطور العمراني لمدينة الكويت. وقد امتلك الحاج أحمد في نفس الفترة بيتاً آخر كما توضح إحدى الوثائق في منطقة الراس في السالمية اشتراه من سلمان الدعيج بقيمة ألف روبية، فكان يقضي فترة الربيع مع اسرته في هذا المنزل الذي كان يحتوي على مزرعة أيضا فيها بعض أنواع الأشجار كالسدر وبعض الدواب كالأبقار. وكان بجوار منزله ببوت لعوائل أخرى منها عائلة الوزان، وعائلة النجادة، وعائلة الملا، وعائلة البدر، وعائلة النجدي، وعائلة الحميضي.

وثق الحاج أحمد في 17 شوال عام 1358هـ (1939م) شجرة أبناء أسرة المحميد منذ جدهم الأول الحاج محميد الذي استقر في الكويت؛ حيث كان ضمن ما دونه بخط يده لحفظ تاريخ الأسرة. كما حرص على تسجيل تاريخ ولادة بعض أفراد أسرته لأنها كانت الطريقة البدائية قبل فترة تسجيل المواليد بشهادات رسمية. ففي شجرة الأسرة يذكر بعنوان بيان أسرة المحميد مدونا أن الجد الأكبر محميد الأول هو الذي اتخذ الكويت موطنا له وأنجب علي، وعلي أنجب محمد، ومحمد -الذي تفرعت منه جميع أسرة المحميد الحالية انجب سبعة أولاد وهم الحاج وعلي وأحمد ويوسف وعبد الله وجاسم وبافر، وينتهي بذرية هؤلاء السبعة أبناءه.

كما يذكر الحاج أحمد في تدوينه أن أصول الأسرة تنحدر من قبيلة بني كعب وأنهم هاجروا من منطقة الدورق، كما هو مدون في نفس الكراس الخاص به. وبناء على تلك الشجرة قام أحفاد الحاج أحمد بتحديث تلك الشجرة التي تنتهي إلى الجيل الجديد.

لم يكن الحاج أحمد تاجراً، على الرغم من تسجيله شهادة تاجر في السجل التجاري في دائرة المالية والاقتصاد في عام 1959م، ولكن كان له دكان صغير لا يتجاوز المترين من الداخل، كان موقعه في سوق الشعير مقابل دكان التاجر الحاج عباس مغامس. وكان موقعه تحديدا في نهاية سوق الشعير متخذا زاوية؛ بحيث يكون موقعه الحالي في نفس موقع خباز مطعم الشمم الحالي. وقد كان يملك هذا الدكان قبل ولادة ابنته الوحيدة في عام 1933م. ويبدو أنه استأجره في عام 1925م وفقا لوثيقة طلب قيد السجل التجاري التي تعود إلى عام 1959م التي تذكر التاريخ الذي بدأ فيه الحاج أحمد ممارسة هذا النشاط التجاري الذي سجل فيه تاريخ افتتاح المحل الدكان) في عام 1925م.

ففي بداية تأسيس الدكان كان يبيع الماء عن طريق وضع حبين من الماء من خلال أبناء من أسرة المحميد الذين كانوا يعملون عنده مثل الحاج عبد الهادي المحميد، والحاج محميد، وغيرهما. أما الحاج أحمد فقد كان يجلس خارج الدكان مع بعض من اصحابه الذين يتناوبون على زيارته من الساعة السابعة صباحاً حتى أذان الظهر يتسامرون ويتناقشون في الكثير من الأمور التاريخية والاجتماعية وغيرها.

ونظرا لصغر مساحة الدكان وقلة عدد المقاعد الذي لا يتجاوز الخمسة كان الزوار يتناوبون على هذه المقاعد، بحيث كان كل شخص يجلس ما بين خمس عشرة وعشرين دقيقة يوميا، ونفس الأمر يحصل في الفترة المسائية أيضا فيجلس الحاج أحمد بعد صلاة العصر حتى وقت أذان المغرب مستقبلا أصدقاءه. لذا كان دكانه أشبه بديوانية يتجمع فيها كل اصدقائه وكل من يحبه او يسأل عنه، ومن بينهم الحاج عبد الله المتروك، والحاج سعود الرزاقة (العبد الرزاق)، والحاج مبارك المباركي، والحاج سلطان أمان، والحاج زيد الكاظمي، والحاج أحمد بشر الرومي، والحاج محمد رفيع معرفي، والحاج يوسف مقدس، والحاج عباس شيشتر (الذي كان يقوم بتوصيله من المنزل إلى الدكان في الكثير من الأحيان)... وغيرهم كثيرون.

مثل تلك التجمعات في أسواق الكويت أو في الدكاكين أو حتى في المقاهي كانت تعتبر عادة كويتية خاصة في الفترة الصباحية، بينما كانت الدواوين مكانا أيضا لتجمع الرجال في الفترة المسائية التي تتسع لعدد أكبر من الرواد.

وفي نهاية الخمسينيات وبداية الستينيات تحول دكان الحاج أحمد الى بيع بعض المواد الغذائية مثل المعلبات التي كان يشتريها من التجار في السوق ويبيعها بشكل مفرق. وما لبث أن غير بضاعته بعد عقد من الزمن الى بيع بعض الأواني المنزلية مثل الصحون وغيرها.

كما ذكرنا سابقا، فان الحاج أحمد قضى طفولته مع أبناء أسرة العبدالرزاق، بل أصبح الحاج أحمد بمثابة الأخ لأبناء الشيخ عبداللطيف العبدالرزاق، واستمرت هذه العلاقة الحميمة بين الطرفين حتى وفاتهم. وعلى الرغم من سفر أبناء الشيخ عبداللطيف العبدالرزاق في فترة الخمسينيات والستينيات واستقرارهم لفترة ما في الخارج إلا أنهم لم يبتعدوا عن صديقهم الصدوق الحاج أحمد. فقد نشات عن تلك العلاقة الوطيدة ثقة كبيرة نتج عنها تكليف الحاج أحمد بإدارة واستثمار اموال أبناء الرزاقة أثناء إقامتهم في الخارج. فعلى سبيل المثال توضح إحدى الوثائق قيام الحاج إسماعيل عبد اللطيف العبد الرزاق في عام 1956م بتوكيل الحاج أحمد بإدارة استثماراته العقارية (شراء وبيع العقارات وفقا لمايراه مناسبا. وهناك وثيقتان تعود الأولى إلى عام 1962م، والأخرى لعام 1964م توضحان قيام صديق الحاج أحمد الصدوق الحاج موسى عبد اللطيف العبد الرزاق بتحويل مبلغ ثلاثة آلاف وثلاث مائة دينار كويتي للحاج أحمد عن طريق البنك البريطاني وذلك لتغطية بعض مصاريف منزل صديقه الحاج موسى.

كما كان الحاج أحمد المحميد يشتري سنويا كمية من البخور من ابناء العبد الرزاق في الهند بما قيمته مائتين وخمسين دينارا كويتيا للكيلوغرام، ويقوم بتعبئتها- بعد وزنها بالجرام - في أكياس صغيرة ليقوم بتوزيعها على احبابه وأصدقائه المقربين منه تعبيرا عن حبه لهم.

اهتماماته

على الرغم من عدم تلقيه العلم في المدارس كان الحاج أحمد مولعا ببعض العلوم الإنسانية مثل التاريخ والشعر. كما كان يحب علم الأنساب لدرجة أنه أصبح ضليعا فيه بشكل كبير الى درجة ان اعتبره البعض نساباً وقد تعلم القراءة والكتابة في البداية عن طريق بعض الكتاتيب، ثم قام بتعليم نفسه قراءة القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وروايات أهل البيت عليهم السلام. والى جانب الكتب التي كان يقرأها ويحتفظ بها في مكتبته التي تخص هذه العلوم، كان لديه كراس يدون فيه بعض الخواطر الشعرية، والأحداث التاريخية المهمة المحلية والاقليمية والعالمية، وبعض الملاحظات والمعلومات الشخصية التي تخص أسرة المحميد كتواريخ مواليد أبناء الأسرة، وعقد قران والده الحاج يعقوب على والدته في 17 من ذي الحجة من عام 1316هـ (1899م) من قبل الشيخ محمد موسى المزيدي. أما في الجانب التاريخي فشملت كراسته تدوين أحداث مرتبطة بتاريخ الكويت.

وقد شملت كراسته بعض الأحداث المرتبطة بمنطقة الخليج أيضا، التي كانت محل اهتمام الحاج أحمد، كان منها: أعلان عبدالكريم قاسم ضم الكويت الى العراق في يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو 1961م.

ولم تكن الأحداث العالمية بعيدة عن ذهن الحاج أحمد فقد دون في كراسته بعض الأحداث المهمة.

أما عن إلمامه بالشعر فقد كان الحاج احمد يحب القراءة، وقد دون بعضا من الابيات التي استلطفها لابي العلاء المعري وللمتنبي ولصالح عبدالقدوس، كما كان له اجتهاد بسيط ومتواضع في كتابة الشعر الكويتي العامي غير الفصيح الذي كان يلاطف فيه بعضا من اصدقائه ويداعبهم بتلك الاسطر، وفي الانساب كان ايضا واحدا من اهم الشخصيات التي لها دراية في الانساب، لهذا استعان به صديقه الشيخ عبدالله الجابر الصباح لعمل شجرة اسرة الصباح كما هو موضح في صورة شجرة الاسرة المتداولة عند الكثير من الاسر الكويتية وعند اسرة الصباح، والى جانب ذلك كان الحاج احمد ملما باحوال الطقس وشهور الرياح الموسمية بانواعها كما يتضح من مدوناته في كراسته.

لا يستغرب، نتيجة المامه واطلاعه على التاريخ بشكل عام وتاريخ الكويت بشكل خاص، ان يستثسيره بعض الباحثين والمطلعين والمؤرخين والمهتمين في تاريخ الكويت عند كتابتهم عن تاريخ الكويت لاعتباره مرجعا تاريخيا، فقد زاره البعض منهم في دكانه ليروي الحاج احمد عليهم بعض القصص التي شهدها عن تاريخ الكويت مثل احداث بعض المعارك وصفات بعض حكام الكويت والاحداث التي حصلت في عصرهم او حتى تلك التي عاصرها هو.

وكان من هؤلاء الزوار الباحث عبدالله النوري، والباحث حسين خلف خزعل، والباحث سيف مرزوق الشملان الذى اجرى معه مقابلة تلفزيونية لبرنامجه صفحات من تاريخ الكويت، كما كان دائما عندما يزور الكثير من الدواوين يذكر احداثا وقصصا تاريخية في تلك المجالس، ويعرج في الكثير من الاحيان على بعض احاديث النبى -صلى الله عليه وآله وسلم- ومقولات ومآثر للامام علي مواعظ اهل البيت -عليهم السلام-.

لجنة منح الجنسية

تعتبر هذه اللجنة واحدة من اهم اللجان التي تشكلت على مستوى تاريخ الكويت لان مهامها كانت منوطة باعطاء الجنسية الكويتية بامتيازاتها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وغيرها لمستحقيها، ونظرا لمكانته الاجتماعية في المجتمع الكويتي ولقدم اسرته، عين الحاج احمد في لجنة اقتراح طلبات منج الجنسية الكويتية في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، وتشير كراسته الى انه اختير عضوا في لجنة منح الجنسية في 18 مايو 1960م الى جانب الحاج مكي حسين الجمعة، والحاج احمد يوسف النصف، والحاج جاسم ابراهيم المضف، والحاج محمد بن جاسم المضف. وتشير احدى الوثائق الى انه تم تعيينه كأحد اعضاء اللجنة في 23 اغسطس عام 1972م الى جانب الحاج عبداللطيف فيصل الثويني رئيسا للجنة والحاج عبدالعزيز عبدالله الحميضي، والحاج محمد يوسف الرومي، والحاج علي فهد العدواني.

مقابلة

في الرابع من ابريل عام 1977م اجرى الباحث عبدالمحسن جمال والسيد احمد لاري مقابلة مع الحاج احمد لمدة تقارب خمسا واربعين دقيقة دون علمه بان المقابلة مسجلة، لانه حسبما يعرف عنه كان يرفض تسجيل ما يذكره فيما عدا المقابلة الرسمية التي اجراها معه من قبل الباحث سيف مرزوق الشملان في برنامجه صفحات من تاريخ الكويت.

وقد قام الباحث عبدالمحسن جمال بطرح اسئلة كثيرة تخص تاريخ اسرة المحميد وتاريخ اسر كويتية اخرى ممن هم من الطائفة الشيعية، ودورهم في تاريخ الكويت ومن الواضح ان الحاج احمد كان يعلم الكثير عن تاريخ هذه الاسر نظرا لمعاصرته فترة زمنية مهمة في تاريخ الكويت، كما كان حافظا جيدا لتواريخ بعض الاحداث وذا ذاكرة قوية لحبه للتاريخ وتسجيله الكثير من المعلومات التاريخية على الورق كما هو واضح مما هو متبق من اوراقه الشخصية. وعلى الرغم من صحة الكثير من القصص والاحداث التي رواها الحاج احمد في المقابلة، فانه كان ينقل في بعض الاحيان معلومات غير دقيقة، وهذا يعتبر امرا طبيعيا عند نقل الاحداث واعادة روايتها عبر الاجيال.

ففي بداية المقابلة ذكر ان اولى العوائل الكويتية القديمة من الطائفة الشيعية التي استقرت في الكويت هي عائلة الشمالي، وعائلة الوزان، وعائلة المحيميد التي يعتقد ان وجودها في الكويت كان قبل عام 1200هـ 1786 م تقريبا، كما يذهب الحاج احمد بينما جاءت عائلة معرفي وعائلة بهبهاني شيرين في عام 1250هـ 1835م تقريبا، في حين سبقت عائلة المزيدي عائلة معرفي في هجرتها الى الكويت اذ استقرت فيها ما بين عام 1200هت 1786 م وعام 1210هـ 1769م مثل الفترة المتوقعة لاستقرار عائلة جمال. كما ذكر ان اغلب البحارنة من الاسر القديمة المستقرة في الكويت نظرا لارتباط مهنتهم بصناعة السفن التي احتاجها الكويت في وقت مبكر من تاريخها.

وذكر الحاج احمد في المقابلة ايضا ان عائلة مكي الجمعة المتمثلة بالحاج عيسى الجمعة وعائلة الثويني من اقدم العوائل البحرانية التي استقرت في الكويت، واكد في نفس الوقت ان هجرة اغلب اجداد الاسر الكويتية جاءت بسبب السعي وراء التجارة ولعدالة الاسرة الحاكمة في الكويت.

ومع ان ما ذكره عن الفترة المتوقعة لتاريخ وجود اجداد بعض العوائل الكويتية من الطائفة الشيعية قد يكون صحيحا، على الرغم من وجود غيرها حسب الوثائق العدسانية والاهلية فان الحاج احمد ذكر معلومات غير دقيقة عندما تحدث عن تاريخ تأسيس مساجد الجماعات الشيعية في الكويت مثل مسجد البحارنة، ومسجد المزيدي، ومسجد الصحاف، فقد ذكر ان مسجد الصحاف هو اول مسجد شيعي، وقد تأسيس في عام 1200هـ 1786م وجاء بعده مسجد المزيدي الذي تأسس في عام 1300هـ 1883م واخيرا مسجد البحارنة المبني في 1310 هـ 1893م.

ووفقا للوثائق العدسانية والوثائق الوقفية المتوافرة عند الجماعات الشيعية في الكويت فإن تاريخ تأسيس هذه المساجد يختلف عما ذكره الحاج احمد، بل ان وثيقة الجد الاكبر للحاج احمد التي ذكرناها في البداية التي تعود الى عام 1278هـ 1862م توضح ان البيت الذي اشتراه كان قريبا من مسجد البحارنة، ما يعني ان مسجد البحارنة تأسس قبل عام 1862م نظرا لوروده في نص الوثيقة العدسانية في الحي نفسه الذي اشترى فيه محمد بن علي بن محميد المنزل، وليس كما ذكر الحاج احمد في عام 1310 هـ 1893م.

كما ان اسرة المزيدي استقرت في الكويت قبل عام 1848م وفقا لاقدم توثيق وتوقيع للشيخ موسى محمد المزيدي حسبما هو متاح من الوثائق، ما يعني ان مسجد المزيدي يكون قد تأسس على الارجح قبل مسجد الصحاف خاصة وان الشيخ محمد الصحاف جاء في الكويت واستقر فيها بعد الشيخ موسى محمد المزيدي واسرته، لذا فإن من البديهي ان تأسيس مسجد المزيدي يسبق تأسيس مسجد الصحاف.

ثم تطرق الحاج احمد في المقابلة الى دور الجماعات الشيعية الاقتصادي منذ التأسيس في المساهمة في بناء مشيخة الكويت، خصوصا تلك الجماعات ذات الصلة بالحرف والمهن، وذكر اسماء بعض العوائل التي اشتهر ابناء منها كنواخذة مثل عائلة بن شيبة، وعائلة بن نخي، وكذلك طرح اسماء بعض النواخذة مثل الحاج مشهدي عباس واخوانه، والحاج محميد عم الحاج احمد والحج سليم، والحاج حسن صرخوه، والحاج عباس الصراف، والحاج حسن الصراف، وبعدها ذكر ان الجماعات الشيعية اعطت المال لشيوخ الكويت متى ما لزم الامر ومتى ما اصبح موجبا عليهم على حد تعبيره، كما قدمت الارواح لبلدها، مستشهدا ببعض شهداء معركة الصيرف من ابناء هذه الجماعات التي كان منها راشد الشمالي وجاسم الرامزي ومحمد عيدي وعيسى المتروك.

اما عن معركة الجهراء فقد ذكر ان الشيخ سالم اتفق مع سيد محمد مهدي القزويني المعروف بسيد مهدي على بقاء الجماعات الشيعية مع بعض من اخوانهم السنة داخل المدينة لحفظها اذا ما تعرضت لهجوم اخواني.

لذا قاموا بتسليح سيد مهدي ومن معه، فقام سيد مهدي بمهمة الحراسة والبيات ايا في دروازة البريعصي ليلة واحدة فكان اغلب الشيعية يحرسون مدينة الكويت من رأس الغولة الثانية دروازة البريعصي من جهة الجبلة الى جهة البحر.

ولكن ما تثبته الوثائق البريطانية وتقارير الارسالية الاميركية التبشيرية في الكويت عن وقائع معركة الجهراء ودور الجماعات الشيعية فيها عكس ما يذكره الحاج احمد، فهي تؤكد على مشاركتهم في حراسة المدينة والقتال ميدانيا في المعركة واستشهاد احد ابنائها وهو علي دشتي.

واجابة عن سؤال اخر ذكر الحاج احمد ان الكويت منذ وقت مبكر احتضنت عوائل سنية وشيعية ولم تكن هناك تفرقة بين الطائفتين نتيجة لتعايشهم مع بعضهم بعضا، وان الاجنبي عندما كان يزور الكويت كان لا يستطيع التميز بين الشيعة والسنة لان لباسهم كان واحدا، كما ان قضايا الشرع الخاصة بالطائفة الشيعية تعتمد وتوثق عند القضاة الشيعة والقضايا التي تخص الطائفة السنية تدار وتبت عند القضاة السنة، حيث كان شيوخ الكويت يعتمدون شهادات هؤلاء القضاة واذا ما لزمت عقوبة تطبق على الجميع، كما ذكر ان ابراهيم بن مضف كان هو المخول حل الامور المتعلقة بمشاكل الغوص، وكانت القضايا التجارية تحل عن طريق الحميضي، بينما كان الحاج شاهين الغانم هو المخول لحل القضايا المتعلقة بشؤون السفر التجاري.

وفي احد المواضع تطرق بشكل موجز الى حركة المجلس والسبب وراء تلك الحركة، والى مدته التي استمرت ستة شهور منتهية حسبما ذكر في 19 محرم 1358هـ 10 مارس 1939م كما عرج على كيفية مساندة الجماعات الشيعية لاسرة الصباح، عندما طلب منهم ذلك، خاصة وان انصار المعارضة كانوا لا يودّون مشاركة الجماعات الشيعية معهم، وان احد اسباب فشل المعارضة انهم لم يديروا شؤونهم بشكل جيد ما انعكس على رأي اغلبية الشعب في عدم اطمئنانهم الى رؤى اقطاب المعارضة وسياستها، الامر الذي ادى الى قتل محمد القطامي ومحمد المنيس وحبس البعض منهم.

وقد اشار الحاج احمد بان هذه الحركة لم تقتصر على الكويت بل كانت دبي والبحرين تمران بالمرحلة نفسها، وهذا كلام في محله اذا ما رجعنا للسياق التاريخي للمنطقتين، ثم ذكر ان الجماعات الشيعية تظاهروا مناصرين للشيخ احمد الجابر الصباح مرددين عبارة: خرب العش قبل لا يكبر طيره، وقد ذكر مثل تلك المعلومة خالد العدساني والوكيل البريطاني في الكويت هارولد ديكسون Harold Dickson في مذكراتهما ايضا، مما يعني ان ما ذكره الحاج احمد كان دقيقا في هذا الشأن، كما قال في احد المواضيع: الشيعة عاشوا راضين من حكامهم وحكامهم راضين منهم ويعرفون انه مو ياي منهم شر والشيعة عارفين ان حكامهم عادلين معاهم.

وفي نهاية حديثه اكد الحاج احمد ان ماضي الكويت افضل من حاضرها لان الكويتيين كانوا متحابين، ولكن تغير الكثير من الامور، ومنها الاطباع والعادات الحلوة التي رحلت بعد دخول الاجانب، وسياسة التجنيس كما استشعرها الحاج أحمد.

