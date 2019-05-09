مصابيح

رغم اننا لانزال في الايام الاولى لشهر رمضان المبارك، الا اننا امام فعل فني عالي الجودة، يدعونا، لان نتوقف عنده بكثير من الرصد والمتابعة والتحليل، فنحن أمام تجربة درامية تلفزيونية تحمل عنوان «افراج مشروط» تمثل نقلة بكل ما تعني هذه المفردة، مقرونة بدراما الغموض والترقب.

وخلف هذه التجربة، يقف الفنان المخرج عيسى ذياب، وهو هنا ليس مجرد مخرج فقط، بل مرحلة وتجربة اضافية وفي رصيد هذا الفنان المخرج الطموح.. والذي لا يكاد يكرر تجارية، بل يمضي وبايقاع متسارع، مقرون بالاشتغال والبحث والتحضير.

وبمناسبة التحضير لهذه التجربة، فإننا نشير إلى ان المخرج عيسى ذياب تفرغ لهذه التجربة منذ يوليو الماضي، واخذت عملية التحضير للتجربة اكثر من ستة اشهر، ليطلق صرخته «اكشن» في فبراير من العام الحالي، وسط كوكبة من النجوم يتقدمهم القدير سعد الفرج والمتميز خالد أمين.

في مسلسل «اخراج مشروط» يذهب عيسى ذياب، الى منطقة لا تشبه ما قدمه من تجارب اخراجية في اعماله السابقة في اعمال مثل «كان في كل زمان» و«سامحني خطيت» و«هم نوايا» و«روتين» وهذا الاخير جمعة مع المنتج عبدالله بوشهري، والذي وجد به رهان ومستقبل وفنان ينبض بالتجديد.. والذهاب الى مناطق اضافية في رصيده الفني، بل وفي رصيد الدراما التلفزيونية.

عيسى ذياب، فنان يفهم حرفته، بكافة تفاصيلها وجزءياتها، ممثل عالي الكعب، لذا يشتغل على فريقه من النجوم، واتذكر جملة قالها لي النجم الفنان خالد أمين حينما سألته عن المخرج عيسى ذياب، حيث قال: سلمت نفسي له.. فكان ذلك الفنان المبدع الذي اوصل الشخصية الى بر الامان».

فكيف وعيسى ذياب امام اسماء واجيال وايضاً دراما متسارعة، تمزج بين ما هو واقعي ورمزي، في نص ذكي وعميق كتبه السيناريست عبدالمحسن الروضان، وجمع أكبر عدد من النجوم.

عيسى ذياب في افراج مشروط - هو احد الخطوط الاساسية، لتجربة درامية تلفزيونية يقودها المنتج عبدالله بوشهري وفريقه من الفنانين والفنيين، وان ظل عيسى احد المعادلات الاساسية في تلك التجربة.

لذا فهو في هذه التجربة، ليس مجرد مخرج، ينفذ التجربة، بل مبدع يرتقي بها، ويقودها إلى آفاق بعيدة، تدهشنا بمضامينها.. وحلولها البصرية.. وايقاعها وشخوصها المتسارعة والثرية.

لا شيء مجاني عند عيسى ذياب، ولا شيء سيعاد.. وتعبئة للوقت.. بل هو اشتغال حرفي.. عميق.. كمن يطبخ على نار هادئة.

تأملوا الصورة عنده.. وتأملوا البناء للمشهد وتقطيعه، ستجدوا اننا أمام مخرج يقرأ جيداً.. ويمتلك حلولاً دائمة تمنح النص والشخوص والنجوم ابعادهم الاضافية.

المخرج عيسى ذياب من تلك العناصر التي تهتم بالتفاصيل، وفي مقدمتها التمثيل والاداء.. هذا غير الديكور والازياء والماكياج والاكسسوارات والتصوير.

تأملوا الى اين يذهب خالد أمين في هذه التجربة، وهكذا القدير سعد الفرج ومعهم الرائع فيصل العميري والمتفردة هبة الدري وايضاً احمد ايراج وبقية القائمة.. كيف يكون هذا الحصاد، اذا لم يكن هناك فنان ومبدع.. ومخرج ينبض وبصمة عيسى ذياب.. الذي نتوقع منه الكثير.. ايضاً.. وايضاً.

