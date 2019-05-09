مصابيح

الملاحظة الاكبر حضوراً، على صعيد الدراما التلفزيونية المحلية، ورغم أننا لانزال في الايام الاولى للدورة الرمضانية، الا اننا امام نقلات تحتم علينا التوقف عندها، وبكثير من التحليل والعمق.

ابرز تلك النقلات، فيما يتعلق بتغيير عدد بارز من النجوم والنجمات مسارات الشخصيات التي تقدمها.

وفي المحطة الاولى، نتوقف عند الفنانة الهام الفضالة، التي تذهب لربما للمرة الاولى لدور الام الكبيرة في السن وهي نقلة اضافية، تطلبت كثيراً من الاشتغال للذهاب الى شخصية الام، بعد ان ظلت لاكثر من عقد من الزمان حبيسة الفتاة أو المرأة الشابة، ولكنها اليوم امام نقلة، ستفتح أمامها مسارات اضافية وتعيد اكتشافها واكتشاف قدراتها الفنية.

وفي الوقت الذي تذهب به القديرة حياة الفهد الى منطقة جديدة في مشوارها ومسيرتها.

فإن القديرة سعاد عبدالله هي الاخرى تذهب الى فضاء اضافي في مسيرتها وتجربتها واختياراتها.

الفنان خالد أمين هو الاخر، يذهب الى نقلة ومساحة اكبر من التغيير، تكشف معدنه واقتداره.. وايضاً تفرده وترسخه احد ابرز ابناء جيله.. ونجوم المرحلة الراهنة من تاريخ صناعة الدراما التلفزيونية.

وتطول القائمة.

ولكننا نظل أمام نقلات.. ونجوم.. ومرحلة تظل تحتاج منا إلى كثير من الدراسة والتحليل.

ولنا عودة

وعلى المحبة نلتقي

