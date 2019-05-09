مصابيح

أكد نجوم المسلسل التلفزيوني الجديد «لا موسيقى في الاحمدي» على اهمية المكانة التي تحتلها سلطنة عمان وشعبها الكريم في قلوبهم في ردهم على بعض الاصوات التي اشارت الى ما وصفوه بالحضور السلبي للشخصية العمانية .

وفي تصريح خاص قال المخرج القدير محمد دحام الشمري : سلطنة عمان وشعبها الكريم في قلوبنا ولا مجال للمزايدة على حبنا واخوتنا لهذا الشعب العظيم «

وتابع : علينا ان لا نستعجل الامور . نحن امام عمل روائي كان قد فاز بجائزة الدولة التشجيعية للكاتبة منى الشمري والنص خضع للرقابة سواء عند اجازة النص من قبل قطاع الرقابة والنشر او عند انجاز المسلسل . كما ان علينا ان ننتظر مسار الاحداث وما ستؤول إليه تلك الشخصية .. ولا نريد ان نحرق احداث المسلسل لمجرد وجهة نظر عابرة .

فيما قال النجم القدير جاسم النبهان :

نحترم جميع وجهات النظر ولكن لا يمكن الحكم على هذا العمل او ذاك من خلال حلقة او مشهد . لاننا امام 30 حلقة ونص روائي وفريق عمل يضع الشعب العماني ومسيرته وانجازاته ومواقفة في قلبة وعقلة . وما نطلبة من الجمهور الحبيب هو الانتظار لاننا امام قفزات واحداث ستشهدها هذه الشخصية على وجه الخصوص . واشير هنا ايضا الى الدور الذي قدمه الفنان عبدالمحسن النمر بمسلسل «كحل أسود قلب أبيض» عندما جسّد شخصية سائق كويتي لدى البريطانيين، لا أذكر في حينها أن أحداً تكّلم ورأى تقليلاً بشأن الرجل الكويتي، لأن ما قمنا به هو نقل لحقائق حصلت فعلاً وليست من وحي الخيال..

بدورها قالت الكاتبة

منى الشمري :

اكن للشعب العماني كل التقدير وما كتبته جزءاً من احداث عاشتها الكويت ومنطقة الاحمدي حيث كان يعيش بيننا الاخوة العمانيون وغيرهم ويعملون معنا . والشخصية ستشهد كثيراً من التطور. كل ما علينا ان ننتظر مسار الاحداث في هذا العمل الدرامي. الذي يوثق لمرحلة خصبة من الاحداث والقضايا التي عاشتها الاحمدي والكويت بشكل عام.

من جانبه قال الفنان المنتج عبدالله السيف :

من غير الانصاف استباق الاحداث والحكم على أي عمل أنه مسيء من الحلقة الأولى.كل ما اقوله للذين كتبوا في مواقع التواصل الاجتماعي انتظروا العمل الذي يقول إن الانسان العُماني المكافح بعزيمته وقوته الداخلية كيف يصير ويتحول درامياً، واشير الى ان الشخصية ستحقق نقلات حيث تتفتح له أبواب التجارة والعلم، ويتبدل الحال تماماً.. كل ما اقوله انتظروا.

