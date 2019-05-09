مصابيح

يطل النجم الكوميدي داود حسين الليلة عبر البرنامج الحواري «بالعربي مع غالب» في الحلقة الرابعة من البرنامج، وذلك في الساعة الحادية عشرة مساء في القناة الأولى بتلفزيون الكويت، ويتحدث حسين عن بداياته كممثل في مجال الفن العام 1977، وكيفية حدوث النقلة الفنية، ودور الصدفة والرغبة والفرصة بهذا الجانب. كما سيتناول حسين رحلته مع التقليد والإبداع، الكوميديا، التراجيديا، التأليف، الإخراج، الإنتاج، السينما، وسيتطرق إلى قلة أعماله الدرامية والمسرحية في الموسم الواحد، كذلك محطات متعددة من حياته بينها الصداقة، الوفاء، المجاملة، الرياضة والرشاقة، الحسد النقد والاشاعة، التعاطي مع السوشيل ميديا وغيرها.

يتخلل الحوار مداخلة من بشار عبدالحسين عبدالرضا الذي سيتطرق إلى الصداقة الوثيقة مع داود حسين، كما سيتحدث نجله حسين داود حسين عن طيبة قلب والده وتسامحه الدائم مع الآخرين.

