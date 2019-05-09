مصابيح

يعود الفنان عبد العزيز المسلم إلى ملعبه المفضل «مسرح الرعب» بعرض «خطوات الشيطان» حيث تتواصل التجهيزات حاليًا في النادي العربي استعدادًا لعرضه في عيد الفطر.

حول عودته إلى «مسرح الرعب» قال المسلم: في كل تجربة تستفزني تكون هناك عملية تجديد شامل في مسرح الرعب ومواكبة للجيد في التقنيات الخاصة بهذه المدرسة المسرحية التي تميزنا فيها في مجموعة السلام.

عن سر العنوان قال: «خطوات الشيطان» مستلهم من الآية القرآنية الكريم «ولا تتبعوا خطوات الشيطان» فهو دائم التحريض والإغواء للإنسان في كل أمور حياته.. وبالتالي تحمل المسرحية إسقاطات اجتماعية واقتصادية وسياسية كثيرة.

عما إذا كان العرض أقرب إلى التراجيديا بحكم جدية موضوعه قال المسلم: بالعكس العرض يعتمد على الكوميديا وليس على الضحك لمجرد الضحك.. لأنه يحمل هدفاً وفكراً ونحن في مسرح السلام نهتم دائمًا بالفكر وتوصيل الرسالة والدليل ان الجمهور يعود دائما لمشاهدة اعمالنا لأنه يدرك أننا لا نقدم له التسلية فقط.

وأضاف المسلم : أعرف أن المسرح هو الواجهة الأولى للترفيه في الكويت لكن يجب أن يواكب هذا التطور المسرحي نهضة فكرية لتقديم أعمال تليق بما يحدث في 2019 من تطورات وأحداث.

حول تهيبه مع كل تجربة جديدة يخوضها في هذا اللون المسرحي قال بطل ومنتج المسرحية: وجود هذه القاعدة الجماهيرية الكبيرة لمسرح الرعب في الكويت والخليج يحملنا مسؤولية كبيرة ولذلك هناك فريق كبير يعمل على التقنيات من داخل وخارج الكويت.. واخترنا مسرح النادي العربي لأنه مكان كبير يتسع للجمهور ونقوم الآن ببناء مسرح على أحدث طراز. وجمهورنا تعود على أن يكون لمسرح السلام أجواء معينة في كل شيء ولذلك نحن نحرص على راحة الجمهور منذ دخوله المسرح

عن سبب تغيبه عن خشبة المسرح في العام الماضي قال: مشتاق كثيرًا إلى المسرح فهو بيتي الأول.. لكنني تغيبت في الموسم الماضي لأداء فريضة الحج.

كما أشاد المسلم بكوكبة النجوم المشاركة في العمل الذي يتصدى لإخراجه عبد الله المسلم وقال: «خطوات الشيطان» تضم مجموعة كبيرة من النجوم من أجيال مختلفة في مقدمتهم الفنانة القديرة انتصار الشراح التي أعتبر عودتها إلى مسرح السلام بعد غياب حوالي خمس سنوات، مكسباً كبيراً.. فهي من أبناء هذا المسرح وقدمت معنا العديد من الأعمال الناجحة التي تركت بصمة لدى الجمهور.. إضافة إلى مشاركة الفنانة مرام ، شيلاء سبت، عبدالله المسلم، مشعل الشايع، محمد الشطي، عبد الله الحمادي، وفهد وليلى.

