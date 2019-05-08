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طهران واشنطن الوكالات: اعلنت هيئة الإذاعة الإيرانية الرسمية أن إيران سوف تستأنف برنامجها النووي المتوقف ردا على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 لكنها لن تنسحب من الاتفاق.

ونقلت هيئة الإذاعة عن مصدر مقرب من لجنة رسمية تشرف على الاتفاق النووي القول، إن الرئيس حسن روحاني سيعلن أن إيران ستقلص بعضا من تعهداتها «البسيطة والعامة» بموجب الاتفاق في الثامن من مايو أي بعد عام من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق. وقال المصدر وفقا للوكالة «ردا على خروج أميركا من الاتفاق النووي والوعود الجوفاء من الدول الأوروبية في تنفيذ التزاماتها قررت إيران استئناف جزء من الأنشطة النووية التي توقفت بموجب إطار الاتفاق النووي».

من جهتها ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية نقلا عن «مصادر مطلعة» أن إيران ستعلن اليوم عن إجراءات «للمعاملة بالمثل» ردا على الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي. وقال التقرير إن إيران أبلغت بعض زعماء دول الاتحاد الأوروبي بقرارها بشكل غير رسمي.

يذكر أن الولايات المتحدة تحركت يوم الجمعة لإجبار إيران على الكف عن إنتاج اليورانيوم منخفض التخصيب وعن التوسع في محطتها الوحيدة للطاقة النووية.

وكانت إيران قلصت بموجب الاتفاق النووي قدرة برنامجها لتخصيب اليورانيوم الذي ينظر إليه على نطاق واسع على أنه سبيل لإنتاج أسلحة نووية وذلك في مقابل رفع معظم العقوبات الدولية. ولا تزال الدول الأخرى الموقعة على الاتفاق وهي ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين ملتزمة به. ويبحث الاتحاد الأوروبي سبلا للحفاظ على منافعه الاقتصادية مع إيران.

الى ذلك وصف كيوان خسروي المتحدث باسم المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني مستشار الامن القومي الأميركي جون بولتون، بأنه يفتقد للفهم العسكري والأمني مستبعداً أن يبادر الجيش الأميركي إلى اختبار قدرات القوات المسلحة الإيرانية التي أثبتت نجاحها. جاءتصريح خسروي ردا على بيان بولتون بشأن إرسال حاملة الطائرات « ابراهم لينكولن» إلى المنطقة كرسالة تحذيرية إلى ايران، بحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية وأضاف خسروي: بناء على الرصد الدقيق الذي تقوم به القوات المسلحة الإيرانية، فإن حاملة الطائرات «لينكولن» دخلت قبل 21 يوما البحر المتوسط وان بيان بولتون تبين توظيفا ساذجا لورقة محترقة في الحرب النفسية.

وقال مسؤولون أميركيون إن «تهديدات جدية» كانت وراء القرار الأميركي. وزير الخارجية مايك بومبيو قال إن واشنطن رصدت نشاطا يشير إلى تصعيد من جانب إيران، لكنه لم يكشف طبيعة هذا النشاط. وكشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» كشفت في تقرير عن طبيعة التهديدات الإيرانية التي يمكن أن تكون السبب وراء إرسال واشنطن حاملة طائرات إلى الشرق الأوسط. ونقلت الصحيفة عن مسؤوليين أميركيين قولهم إنه وفقا لتقارير استخبارية ظهرت أواخر الأسبوع الماضي خططت إيران لاستهداف القوات الأميركية في العراق وسوريا، وتدبير هجمات في باب المندب قرب اليمن من خلال مليشيات موالية لها وربما شن هجمات في الخليج بطائرات مسيرة. وقالت الصحيفة ان الايرانيين ربما فكروا أيضا في استهداف القوات الأميركية المنتشرة في الكويت. ولم يتضح ما إذا كانت الاستعدادات الإيرانية خططا طارئة في حالة اندلاع أعمال عدائية بين طهران وواشنطن أو عمليات كان يعتزم الحرس الثوري الإيراني متابعتها بالفعل. لكن مخاوف أثيرت لدى القيادة المركزية الأميركية وأعلى مستويات الحكومة الأميركية جراء هذه التقارير، على حد قول المسؤولين.وفي مقال منفصل لهيئة تحريرها، قالت «وول ستريت جورنال» إن المليشيات المدعومة من إيران قد تستهدف القوات الأميركية في العراق، كما أن الحرس الثوري الإيراني يمكن أن يشن غارات مباشرة على السفن أو الدبلوماسيين الأميركيين، وإن إيران قد تلجأ أيضا إلى محاولات اغتيال أو عمليات تفجير في الغرب.

وكان وزير الدفاع الأميركي بالوكالة بات شانهان قال في تغريدة على توتير إن الولايات المتحدة ستحمل ايران مسؤولية أي هجوم على القوات الأميركية أو مصالح الولايات المتحدة.

