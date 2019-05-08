عربيات ودوليات

برلين- أ.ف.ب: ألغى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو زيارة مقررة امس لألمانيا قبل ساعات من الموعد المحدد لوصوله إلى برلين بسبب «مسائل ملحة»، على ما أوضحت المتحدثة باسمه، بدون أن تعطي مزيداً من التفاصيل. وقالت المتحدثة مورغان أورتاغوس «علينا للأسف أن نرجئ اللقاءات في برلين بسبب مسائل ملحة» من غير أن توضح ما إذا كان بومبيو لا يزال يعتزم زيارة لندن اليوم.

وأكدت المتحدثة «ننتظر بفارغ الصبر أن نحدد موعداً جديداً لهذه السلسلة من اللقاءات المهمة. وزير الخارجية يتطلع إلى زيارة برلين قريباً» وكان من المقرر ان يتلقي بومبيو المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ونظيره الألماني هايكو ماس، بعدما ألقى خطاباً هجومياً حول سياسة بلاده في القطب الشمالي الاثنين في روفيينامي في فنلندا.