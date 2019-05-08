loader

عربيات ودوليات

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

بومبيو يلغي «فجأة» زيارة لألمانيا بسبب «مسائل مُلِّحة»


برلين- أ.ف.ب: ألغى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو زيارة مقررة امس لألمانيا قبل ساعات من الموعد المحدد لوصوله إلى برلين بسبب «مسائل ملحة»، على ما أوضحت المتحدثة باسمه، بدون أن تعطي مزيداً من التفاصيل. وقالت المتحدثة مورغان أورتاغوس «علينا للأسف أن نرجئ اللقاءات في برلين بسبب مسائل ملحة» من غير أن توضح ما إذا كان بومبيو لا يزال يعتزم زيارة لندن اليوم.
وأكدت المتحدثة «ننتظر بفارغ الصبر أن نحدد موعداً جديداً لهذه السلسلة من اللقاءات المهمة. وزير الخارجية يتطلع إلى زيارة برلين قريباً» وكان من المقرر ان يتلقي بومبيو المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ونظيره الألماني هايكو ماس، بعدما ألقى خطاباً هجومياً حول سياسة بلاده في القطب الشمالي الاثنين في روفيينامي في فنلندا.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة