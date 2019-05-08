عربيات ودوليات

عواصم الوكالات: اثار قرار اللجنة العليا للانتخابات التركية إلغاء نتائج انتخابات رئاسة بلدية اسطنبول الكبرى توترا اضافيا بين انقرة واوروبا فيما كرر مرشح المعارضة الذي فاز في الانتخابات الملغاة اكرام امام اوغلو تحديه واعلم منافسه مرشح الحزب الحاكمن بن علي يلدرم احترامع لقرار لجنة الانتخابات.

في غضون ذلك اكد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان امس ان حزب «العدالة والتنمية» الحاكم لايمكن ان يتجاهل ما حصل من تلاعب ومخالفات في انتخابات بلدية اسطنبول الكبرى وأضاف اردوغان في كلمة امام اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه بالبرلمان التركي ان ضآلة الفرق في عدد الأصوات بين مرشح حزبه ومرشح حزب الشعب الجمهوري الى جانب التلاعب بالنتائج كانا سببا في إعادة انتخابات اسطنبول. وأوضح قائلا ان «اللجنة العليا للانتخابات التركية استمعت الى مطالبنا ومطالب الأحزاب الأخرى وبالتالي اتخذت قرار إعادة الانتخابات في 23 يونيو المقبل». وأكد أنه لايمكن الوصول الى سدة الحكم دون ارادة الشعب معربا عن الأمل في ان تعود الانتخابات القادمة بالخير على مدينة اسطنبول.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات التركية قررت مساء الاثنين إلغاء نتائج انتخابات رئاسة بلدية اسطنبول الكبرى والتي فاز فيها مرشح حزب «الشعب الجمهوري» أكبر أحزاب المعارضة وإعادة إجراء الانتخابات في 23 يونيو المقبل.

والتقى أكرم إمام أوغلو الذي فاز في الانتخابات البلدية المثيرة للجدل في اسطنبول بهامش ضئيل في 31 مارس مع زعيم حزب «الشعب الجمهوري» كمال كيليتشدار أوغلو وزعيم حزب «الجيد» ميرال اكشينار.

من جهة ثانية وعد إمام أوغلو بعدم الاستسلام وقال أمام الالاف من أنصاره في منطقة بيليكدوزو بضواحي اسطنبول حيث كان رئيس بلدية «ربما تشعرون بالاستياء لكن لا تفقدوا الأمل». واضاف إنّ «أولئك الذين يتّخذون قرارات في هذا البلد ربّما وقعوا في الخيانة ولكنّنا لن نستسلم أبدا احتفظوا بالأمل» ورئيس بلدية اسطنبول الذي خاض الانتخابات مرشّحاً عن المعارضة اتّسم خطابه بنبرة هجومية إذ دعا أنصاره إلى «كفكفة دموعهم»، وقال «سترون، سنفوز سوياً جميعاً». في المقابل اعرب مرشح حزب «العدالة والتنمية» لرئاسة بلدية اسطنبول بن علي يلدرم عن احترامه لقرار اللجنة العليا للانتخابات واضاف انه «عاقد العزم على خدمة مدينة اسطنبول وسكانها.

دوليا قال الاتحاد الأوروبي إن تبرير «القرار الذي تترتب عليه آثار مهمة» والذي اتخذته هيئة الانتخابات «يجب أن يكون متاحا أمام تدقيق الشعب من دون تأخير». وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني في بيان إن «ضمان عملية انتخابية حرة وعادلة وشفافة ضروري لأي ديموقراطية وهو في صميم علاقات الاتحاد الأوروبي مع تركيا».

من جهته انتقد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس امس قرار إعادة إجراء انتخابات بلدية اسطنبول بوصفه «غير شفاف وغير مفهوم بالنسبة لنا».وقال ماس في تصريحات «إرادة الناخبين الأتراك هي فقط من يقرر من يتولى رئاسة بلدية اسطنبول» وأضاف بأن «الحفاظ على المبادئ الديموقراطية مع ظروف انتخابية شفافة هما أهم أولوياتنا».

وفي فيينا جدد المستشار النمساوي زيباستيان كورتس مطالبته بإنهاء مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي وذلك على خلفية إلغاء نتائج الانتخابات البلدية في إسطنبول.وقال كورتس امس «ليس لدى من لايقبل الانتخابات الديمقراطية شيء يبحث عنه في الاتحاد الأوروبي». ورأى كورتس أن تركيا «تباعدت منذ سنوات بخطوات متزايدة عن الاتحاد الأوروبي، خاصة منذ محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016».

