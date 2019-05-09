مصابيح

يحتل الموسيقار عمر خيرت مكانة بارزة في تاريخ الموسيقى المصرية والعربية المعاصرة ليس كونه فقط مؤلفاً موسيقياً وعازف بيانو ماهراً ولكن لان موسيقاه تخطت حدود بلده ووطنه وأمته.. وأصبحت مقطوعاته الموسيقية تكتسب صفة العالمية وأصبحت اسطواناته وألبوماته الموسيقية تنفذ من الأسواق فور صدورها وحفلاته أصبحت كاملة العدد يتم حجز كامل مقاعدها قبلها بأسابيع ويأتيها الجمهور العربي من المحيط الى الخليج.

وتنوعت ابداعات هذا الموسيقار الكبير عبر مجالات متنوعة سواء الموسيقى المؤلفة أو الموسيقى الخالصة والتي أصبح لها جمهور خفير بعدما حقق بها طفرة هائلة جعلت جمهور الغناء يقبل عليها ويفضلها الى جانب ابداعاته في السينما حيث قدم الموسيقى التصويرية لما يزيد عن 70 فيلما سينمائيا الى جانب مقطوعاته الموسيقية الشهيرة على العالمية في الربع قرن الأخير وتخطت موسيقاه الراقية كل الحدود ووصلت الى نوعيات وطوائف مختلفة من الجمهور.

ولا يعيش عمر خيرت في برج عاجي معزولا عن مجتمعه وقضاياه مثل بعض الفنانين الكبار خاصة من اعلام الموسيقى حيث يفضلون الانعزال والاعتكاف مع ابداعهم لكنه متفاعل بشكل قريب وعلى قدر كبير من الوعي مع مجتمعه وما يموج به من قضايا اجتماعية وسياسية وكان اللقاء الأول الذي جمعني معه في نهاية التسعينات من القرن الماضي عندما ذهبت اليه في مكتبه ومنزله في حي جاردن سيتي الراقي بوسط القاهرة وذهبت اليه وأنا محمل باعجاب هائل بموسيقاه ولدى سجل شبه كامل في ذهني ووجداني عن ألبوماته واسطواناته وأشهر مقطوعاته وأشهر أفلامه التي قدم لها الموسيقى وأيضا على معرفة كبيرة بابداعاته الموسيقية المختلفة وكان مرحبا جدا باللقاء وأبدى دهشة تنم عن تواضع غير مفتعل من شدة معرفتي بتاريخه وابداعه الموسيقى تحدثنا خلال هذا اللقاء الأول عن موسيقاه ورؤيته لساحة الموسيقى والغناء في عالمنا العربي بعدها استمرت اللقاءات والحوارات في مكتبه وفي دار الأوبرا على مدى ما يزيد قليلا على الـ20 عاما ومن هنا تكشفت ملامح وجوانب هذا المبدع الكبير فنيا وانسانيا.

وكان طبيعيا أن تكون الموسيقى والغناء هي رحلة حياة عمر خيرت ليس فقط بحكم البيئة والنشئة بحكم أن عمه أبو بكر خيرت من الرعيل الأول بل من رواد التأليف الموسيقى في مصر والعالم العربي وهو من أسس معهد الكونسول فتوار المصري وكان أول عميد لهذا المعهد العريق وكثيرا ما ذهب عمر منذ طفولته الى دار الأوبرا وشاهد عمه وهو يعزف السيمفونيات وقبل عمه كان جده أيضا من عشاق الموسيقى ومن هذه النشأة وهذه البيئة التي لا يسمع فيها سوى الموسيقى والنغمات التي تفتحت أذنه وعينيه ووعيه عليها بدأ عمر العزف ودراسة التأليف الموسيقى في سن مبكرة جدا.

لكن ليس كل أبناء الفنانين يسيرون في نفس الاتجاه فهناك بيئات متشابهة يسلكون طريقا آخر لهذا سألته يوما هل أنت نتاج بيئتك؟ قال: مؤكد البيئة لها تأثير على الانسان لكن الموهبة والرغبة والاستعداد النفسي لهما الأولوية ويأتيان في المقام الأول فليس بالضرورة أن يكون الفنان فناناً، الموهبة هي الأساس وقد بدأت اشعر بميولي وموهبتي الموسيقية منذ سن مبكرة جداً من خلال اجادتي للعزف ومن خلال استيعابي وفهمي للنغمات واحساسي بها ولاشك انني تأثرت بأجواء البيئة المحيطة بي والتي نشأت بها ولازالت اذكر المشهد الذي صافح فيه الرئيس عبد الناصر عمر ابوبكر خيرت أثناء احدى الحفلات التي قدمها هذا المشهد اثر في نفسي كثيرا وعرفت قدر الموسيقى وقدر الفنون.

الغريب في الأمر أن عمر خيرت الذي يعد من امهر عازفي البيانو في العالم يبدأ حياته عازفا على هذه الآلة بل بدا على الآلة الدرامز لكن بدا يستشعر موهبة التأليف بداخله اتجه الى البيانو وكان هذا التحول قال الدرامز كانت مرحلة في بداياتي وكانت آلة البيانو معي وبدأت أتعلق بها مع احساسي ليس بموهبة العزف لكن بقدراتي على تأليف جمل موسيقية من هنا كان البيانو لأنه يعد أم الآلات الموسيقية وهي آله لا غني عنها في التأليف فأنت تشعر معها انك تجمع الاوركسترا بين صوابعك العشرة.

وعندما قدم الموسيقى التصويرية للأفلام السينمائية كانت بداية لمرحلة فنية جديدة في حياته الفنية فقد زادت هذه الخطوة المهمة في شعبيته وانتشار موسيقاه خصوصا بعد أن أصبح في مقدمة فناني الموسيقى التصويرية وارتباط اسمه بالأفلام الكبيرة العالية المستوى وهذا ماجعل هذه الموسيقى موسيقي الأفلام تطبع على اسطوانات وتحقق انتشارا هائلا وأرقاماً قياسية في المبيعات ومن هنا كان سؤالي له عقب النجاح الكبير لموسيقى فيلم مافيا لأحمد السقا والمخرج طارق العريان عام 2002.

سألته وقتها: كيف دخلت الى مجال السينما والموسيقى التصويرية التي أصبحت في مقدمة مبدعيها ؟ قال خيرت بنبرة تقدير وامتنان واضحة هنا لابد من أن ننسب الفضل لأهله فانا مدين بكل الفضل للفنانة الكبيرة والعظيمة فاتن حمامة فهي بالفعل صاحبة فضل كبير في دخولي الى مجال السينما ولعالم الفن وبفضلها بعد الشكر لله- تواجدت موسيقاي مع جمهور السينما ففي احدى حفلاتي التي شاركت فيها بالعزف وكنت أقدم موسيقاي التي قمت بتأليفها كانت متواجدة بالصدفة وسط الجمهور وبعد الحفل أشادت بالعزف وسألتني عن المقطوعات التي قدمتها فقلت لها أنها من تأليفي فشجعتني وامتدحتني كثيرا.

ويواصل وبعد أيام قليلة تلقيت اتصالاً منها على غير انتظار مني على خلفية موسيقية لأشعار ستلقيها في برنامج بعنوان قطرات الندى كان يقدم في اذاعة الكويت والاذاعة المصرية ورحبت بشدة وأنجزنا المهمة بنجاح حيث قدمت المقطوعات باوركسترا وأسلوب جديد في الموسيقى لم تكن متعارفاً عليه عربيا وقتها وأسعدها هذا التجديد وتحمست له بشدة خصوصا وأنها فنانة كبيرة ولها مكانتها تعشق التجديد والتجويد بشكل دائم ثم كانت البداية الحقيقية عندما رشحتني لوضع الموسيقى التصويرية لفيلمها الشهير ليلة القبض على فاطمة وحقق الفيلم نجاحاً كبير وحققت موسيقاي مع نجاح الفيلم شهرة واسعة وكانت هذه بدايتي في الموسيقى السينمائية والفصل في هذا يعود لسيدة الشاشة العربية فاتن حمامة.

نادرا ما يقدم خيرت حفلات خارج دار الأوبرا وهو يعتبر الأوبرا المكان الأكثر ملائمة لنوعيات الموسيقى التي يقدمها ولحفلاته- الكاملة العدد- مقدماً ويفسر هذا التوجه بقوله: اذا كانت الأوبرا كما يقولون هي مكان أو فن النخبة أو فن الخاصة فأنا لأقصر حفلاتي عليها بسبب هذا الرأي أو هذا المفهوم لان جمهوري- والحمدلله- من مختلف الفئات والأعمار والتوجهات ولكن الآن الأوبرا هي المكان الملائمة لنوعية الموسيقى أو الفن الذي أقدمه من حيث الامكانيات والمكان والجو العام وللعلم مؤخرا أصبحت أقدم حفلتين كل عام للشباب بأسعار رمزية على مسرح ساقية الصاوي بالزمالك بعد تزايد جمهوري من الشباب وحتى لا أكلفهم أعباء مالية لحضور حفلات في الأوبرا.

ومع تزايد جمهوره في السنوات الأخيرة وحفلاته التي يتم حجز مقاعدها قبلها بأسابيع من الجمهور المصري والعربي خاصة من الأجيال الشابة لم يقابل الموسيقار الكبير هذا النجاح سوى بمزيد من التواضع وسألته: كيف تقيم هذا الاقبال الواسع والهائل من جمهور الشباب في السنوات الأخيرة في ظل موجة انتشار الأغنية الشبابية خصوصا ونحن كشعوب عربية لا تفضل كثيرا الموسيقى الخالصة وتحب أكثر الغناء؟ قال بتواضع حقيقي: الفضل في هذا النجاح هو توفيق من الله أولا وصدق ومحاولة في التجديد فيما أقدمه.. فقد تعلمت منذ طفولتي ونشأتي في عائلة فنية أن اهم صفة يجب أن يتمتع بها الفنان هي الصدق فيما يقدمه للناس والتجديد الدائم وهذه من أهم وسائل الفن أن تقدم فناً صادقاً وجديدا فيدخل الى قلوب الناس ويسعدهم.. وواصل صحيح نحن كشعوب عربية نفضل الغناء على الموسيقى الخالصة لان هذا هو تراثنا والموسيقى الخالصة المؤلفة بدون غناء جديدة علينا تماما ونحن في هذا عكس الغرب تماماً الذي يعتمد تراثهم الموسيقى بشكل اكبر على السيموفنيات والبالية وكلها موسيقي خالصة لكن مؤخرا بدا الجمهور يستوعب الموسيقى بدون غناء ويقبل عليها وهذا في حد ذاته تطور نوعي وايجابي في الذوق الموسيقى العربي.

ينفي عمر خيرت- بشكل قاطع ما يردده بعض المتخصصين في الموسيقى بان فناني التأليف الموسيقى لا يفضلون كثيرا الألحان والأغنيات ويؤكد أن هذه الآراء خطأ تماما وليس لها أساس من الصحة ومن يطلقها لا يقصد سوى الافتراء على مؤلفي الموسيقى وعندما سألته أين الحقيقة قال من ينكر الحان السنباطي والموجي وبليغ حمدي وقبل هؤلاء جميعا الحان وموسيقي والغناء العربي.. تواجدت فيه كان لهؤلاء العظماء والى جانبهم المعجزة الكبيرة أم كلثوم تأثيرا هائل وكبير في تكويني الموسيقى والفني هذا الى جانب دراستي الموسيقية ولا أنسى مطلقا اتصال الموسيقار الكبير عبدالوهاب بي وتهنئته لي وتشجيعي بعد أن سمع موسيقى المسلسل التلفزيوني ضمير ابلة حكمت كان تشجيعه وتهنئته بين الأشياء التي اسعدتني كثيرا واعتبرتها اشبه بوسام حصلت عليه.

ويرى خيرت أن أسباب عدم انتشار الغناء الاوبرالي في مصر وعالمنا العربي يرجع الى صعوبة الغناء الاوبرالي رغم انه فن عظيم وناجع في الغرب جدا لأنه تراثنا لكن نحن كشرقيين لم نعتاده واعتدنا على تراثنا الذي له شكل وأسلوب معين في الغناء رغم أن الغناء الاوبرالي هو قمة الابداع البشري ولهذه الأسباب تقديم أوبرا عربية أمر بالغ الصعوبة.

جانب آخر مهم ويشكل ملمحاً واضحا في شخصية الموسيقار عمر خيرت الفنية والانسانية فرغم انه تنبأ بقيام ثورة ضد حكم الاخوان انه اعتبر لحظة وصول الاخوان لحكم مصر من أسوا الفترات التي مرت في حياته ليس فقط لأسلوبهم المتشدد ونظرتهم المختلفة للفن والموسيقى والغناء وللثقافة بشكل عام ولكن- وهذا هو الأهم من وجهة نظري- لأنه يكره الحكم الطائفي بكل صوره وأشكاله خصوصاً وأنهم طائفيون بامتياز وليس في عقيدتهم وأدبياتهم شيء اسمه الحرية والديموقراطية وكان خوفه شديداً على مصير مصر وما ستعانيه من وصلوهم للحكم وعندما سألته : هل لهذا السبب تعمدت أن تواصل إقامة حفلاتك بكثافة أثناء العام الذي حكموا فيه مصر .. قال: كانت حفلاتي هي المخرج الأساس لي لأنني أريد الخروج من الحالة الصعبة التي كنت أعيشها وأيضا وجدتها فرصة كبيرة لمساعدة الناس لتفريغ شحنة غضبها في حفلاتي من اجل أن تعبر الأزمة.

وواصل كانت السنوات الخمس التي أعقبت ثورة يناير من أكثر السنوات نشاطا وقدمت فيها عدداً هائلاً من الحفلات التي حققت نجاحاً واسعاً وكنت أرى أن هذا النجاح هو اكبر رد واكبر صفعة للأفكار الظالمية المعادية للفن والانسانية لهذا التنظيم الارهابي المتطرف ورغم أنني اعتدت أن أقدم حفلاتي باعتبارها دولتي ومرادفاً للدولة المصرية إلا أنني خرجت عن هذه العادة وقدمت حفلاتي في مختلف أنحاء مصر رغبة مني في بث الأمل في قلوب الناس.

كان لدى الموسيقار الكبير ايمان مطلق بان الموسيقى هي القادرة على صنع هذه الحالة من التوازن النفسي لدى الناس بحالها من تأثير على وجدانه وبالفعل تحققت وجهة نظره وحققت حفلاته خلال هذه الفترة نجاحات هائلة حتى أثناء وجود المظاهرات في الميادين والشوارع وفي ظل اشتعال الغضب ضد الاخوان وكان يرى أن الموسيقى يجب أن تقوم بهذا الدور فيظل تراجع الفنون الأخرى مثل السينما والمسرح التي تحتاج لظروف اقتصادية افضل من التي كنا نعيشها.

ويرى خيرت أن الفنان وظيفته ودوره أن يعبر من خلال فنه عن قضايا مجتمعه وان مشاركته السياسية الايجابية تكون أكثر ملائمة من خلال سلاحه الذي يملكه وهو فنه لذلك سألته وهل هذا الرأي يفسر غياب مشاركتك السياسية بشكل مباشر في كل الأحداث التي مرت بها مصر خلال هذه الفترة.. وانك بالفعل فضلت الذهاب والاقامة في الغردقة أثناء ثورة يناير؟ قال: من خلال فني اعتبر نفسي جندي في خدمة بلدي وهذا ليس كلاماً بلاغياً ولا انشائيا فتاريخ عائلتي يؤكد صدق ما أقوله لذلك لم اهرب الى الغردقة- كما أشاع البعض عني- أنا منزلي قريب للغاية من ميدان التحرير وخلال الفترة الأولى من ثورة يناير واجهت مشاكل عديدة جراء المظاهرات وما شهدته من أحداث وغاز مسيل للدموع وصل الى منزلي ولم استطع أن امكث في المنزل فذهبت الى الغردقة ولي منزل صغير هناك أي أنني ذهبت الى منزلي فهل هذا يعد هروباً؟!

وواصل: أما مشاركتي السياسية بشكل مباشر فأنا بعيد عن الممارسة السياسية بالشكل الذي يقصده البعض لان هذه مهمة السياسيين ودوري كفنان كان من خلال فني واعلان موقفي بشجاعة وبشكل علني وهل تقديمي لحفلاتي بهذا الشكل المكثف والنجاحات التي حققتها في وقت توقفت فيه كل أنواع الفنون.. ألا يعد هذا سياسة ؟! السياسة في وجهة نظري أن تفعل ما فيه مصلحة الناس وما يعود عليهم بالسعادة وليس في مجرد الهتاف والشعارات مع كل الاحترام لأصحاب هذه الوسائل.

يرى الموسيقار الكبير أن ما يعيشه الشعب المصري في السنوات الأخيرة هو نتيجة فاتورة من الجهات والتخلف والفقر استمرت على مدى 60 عاما وعليه أن يدفعها ويسددها وان الجهل والنقر هما السرطان الذي أدى الى تدهور القيم والأخلاقيات والارهاب أيضا فالانسان المصري عظيم ومتسامح بطبعه لكن هذه الأزمات التي عانى منها أثرت كثيرا على أخلاقياته وتركت تأثيرات سلبية على سلوكه العام وسنوات الكبت التي عاشها طيلة العقود الماضية أخرجت أسوأ ما في الناس وسألته هل من علاج؟ فقال معدن هذا الشعب أصيل وما يمر به خلال الفترة الأخيرة هي مرحلة ولن تطول وعندما نتخلص من أزماتنا ومن توابع الثورات التي عشناها مؤخرا سيستعيد هذا الشعب صفاته الأصيلة.

