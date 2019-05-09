مال وأعمال

يمثل وزير النفط وزير الكهرباء والماء د. خالد محمد علي الفاضل أحد أبرز القيادات الشابة في حكومة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك والذي يعرف عنه الجدية والحزم في إدارة الأمور والقدرة على تحريك المياه الراكدة في العديد من الموضوعات الشائكة التي تمس حياة المواطنين كونه مسؤولاً عن إدارة قلب وشريان الاقتصاد النابض مع فريق عمل يتميز بالتناسق الفكري.

كما يعول عليه الكثيرون في تحقيق رؤية تنموية في القطاع النفطي الذي يمثل العمود الفقري لاقتصاد الدولة والضامن الحقيقي لتوفير الوظائف أمام أبناء الكويت ، كما أن توليه حقيبة الكهرباء والماء من بين المهام الصعبة التي تحتاج إلى رؤية وقرارات جريئة من شأنها تحقيق رؤية الحكومة في وقف الهدر وترشيد استخدام الكهرباء والماء والذي من شأنه توفير النفقات وزيادة الايرادات غير النفطية.

النشأة

وزير النفط ووزير الكهرباء والماء الدكتور خالد علي محمد الفاضل من مواليد الكويت عام 1973 حاصل على الدكتوراه في تخصص النمذجة الرياضية للأنظمة الكيميائية الدقيقة من جامعة ليهاي بالولايات المتحدة الأميركية تخصص الهندسة الكيميائية عام 2005.

دراسته وسيرته المهنية

د. خالد محمد علي الفاضل قبل توليه منصب وزير النفط ووزير الكهرباء والماء كان يشغل منصب وكيل وزارة التجارة والصناعة، وهو عضو هيئة التدريس بقسم الهندسة الكيميائية بكلية الهندسة، شغل منصب عميد مساعد بكلية الهندسة خلال الفترة من 2005 حتى 2018، كما شغل منصب مساعد نائب مدير الجامعة خلال الفترة من 2011 حتى 2015.

وقد شغل الدكتور الفاضل منصب الأستاذ المساعد بكلية الهندسة والبترول الكويتية حصل على بكالوريوس الهندسة الكيميائية من جامعة الكويت عام 1996، وحصل على درجة الماجستير في عام 2001 والدكتوراه في الهندسة الكيميائية عام 2005 من الولايات المتحدة الأميركية.

أبرز القضايا التي عالجها

منذ اليوم الأول لتقلد منصبه الوزاري والدكتور خالد الفاضل يسعى بكل ما أوتي من قوة لتنفيذ رؤية واضحة وشاملة للقطاع النفطي ووزارة الكهرباء والماء بما يتفق والرؤية التنموية الشاملة التي تتبناها حكومة دولة الكويت ومن بين أعماله الأبرز خلال تلك الفترة ما يلي :

- العدادات الذكية : أكد الفاضل على اكتمال خطة تشغيل 5000 عداد ذكي بعد اجراء الاختبارات للتأكد من مطابقتها للمواصفات والشروط التي حددتها الوزارة وذلك في إطار خطة وزارة الكهرباء والماء الرامية لوقف الهدر وترشيد الاستهلاك.

- خفض الانتاج : أكد وزير النفط وزير الكهرباء والماء المهندس خالد الفاضل أن الكويت تدعم كل الجهود والتوجهات المعنية بإعادة التوازن والاستقرار إلى أسواق النفط بما يحقق المصلحة والمنفعة للدول المنتجة والمستهلكة ، مشدداً على التزام الكويت بتعهداتها بموجب الاتفاق الجديد الذي تم التوصل إليه بين «أوبك» وكبار المنتجين من خارجها في فيينا ديسمبر والذي يقضي بخفض إجمالي الإنتاج بنحو 1.2 مليون برميل يوميا اعتبارا لمدة 6 أشهر.

- خطة خمسية لتوظيف الخريجين في القطاع النفطي : هي من أكثر المواضيع التي أعلن عنها الوزير الفاضل للخريجين من أبناء القطاع النفطي والتي لاقت ترحيباً واسعاً من جميع أطياف الشعب الكويتي ، فقد كشف الوزير الفاضل عن وجود خطة خمسية جاهزة لتوظيف الخريجين في القطاع النفطي، سواء لمهندسي البترول أو الوظائف الأخرى، مبيناً أن تلك الخطة «بدأت عام 2018 ومستمرة حتى 2023.

- تعديل دوام موظفي الكهرباء: أعلن وزير النفط وزير الكهرباء والماء د. خالد الفاضل تعديل دوامات موظفي وزارة الكهرباء والماء والتي جاءت استجابة لطلبات موظفي الوزارة والعمل على تحقيق طلبات الموظفين بما يخدم مصلحة العمل على المدى البعيد وكتب الوزير على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي أنه بعد اتصالات مع ديوان الخدمة المدنية، وافق الديوان على تعديل وقت الدوام للوزارة ليكون من الساعة 7 صباحاً وحتى الساعة 2 ظهراً ، بالإضافة إلى السماح للموظفات بالمغادرة قبل موعد الانصراف بـ 15 دقيقة.

الأكثر تواصلاً

يعد الوزير الفاضل الأكثر تواصلاً مع موظفي وزارة النفط ومؤسسة البترول والشركات التابعة وكذلك موظفي وزارة الكهرباء والماء، فهو الحاضر في كافة المناسبات وكذلك المشكلات والتحديات يفصل ويوضح من خلال موقعه على تويتر وهو من بين الوزراء الأكثر استجابة لطلبات الموظفين في وزارتي النفط والكهرباء والماء لتحقيق الانسجام في الرؤية بين درجة الانجاز المطلوبة واحتياجات العاملين طالما أنها تتفق ومواد القانون المنصوص عليها من قبل الجهات الرقابية المعنية. كما أن الوزير الفاضل الاكثر نشاطاً في تقديم واجب العزاء والتعليق على المناسبات الوطنية والأخبار المهمة التي تهم الشارع الكويتي ايماناً بأهمية تويتر كنافذة يطل من خلالها على مشكلات وهموم المجتمع ووضع حلول لها بشكل يتناسب مع طبيعة المشاكل وتحدياتها.

الجوائز

نال الوزير الفاضل عدة جوائز تقديرية عالمية منها جائزة «ليونارد وينزيل» لأفضل أداء في اختبار القبول لبرنامج الدكتوراه عام 2000 وجائزة التدريس المتميز من جامعة «ليهاي» بالولايات المتحدة الأميركية عام 2004 وجائزة التدريس المتميز من كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت عام 2007.

