مال وأعمال

مشروع المنطقة الاقتصادية الحرة الجديدة التي تعتزم الحكومة إقامته على خمس جزر قريبة من شواطئ العراق وإيران، بينها أنه سيستوعب نحو 400 ألف نسمة وسيتم انشاء المنطقة الاقتصادية الجديدة على جزر بوبيان وفيلكا ووربة ومسكان وعوهة، في خطوة تأتي مع تراجع إيرادات الكويت جراء انخفاض أسعار النفط الذي يوفر معظم مداخيلها.

وهذا المشروع يعتبر الاضخم من بين المشاريع الحيوية التي من شأنها ان تجعل الكويت مركزا تجاريا مستقبليا للمنطقة وتحقيق نقلة نوعية مهمة في الاقتصاد الوطني.

وكشف تقرير لجنة السياسات العامة والتنمية الإدارية بالمجلس الأعلى للتخطيط الذي يشرف على المشروع أن الناتج المحلي الإجمالي الذي من الممكن أن توفره الجزر يبلغ نحو 35 مليار دولار سنوياً حيث ستتمتع المنطقة الحرة بإدارة مستقلة تعمل بنموذج التمويل الذاتي وضمن أطر تنفيذية وتشريعية مستقلة ومتوافقة مع الممارسات والمعايير الدولية بهدف جذب الاستثمارات المحلية والإقليمية والعالمية.

ويهدف المشروع إلى استغلال الجزر لإقامة منطقة اقتصادية حرة متكاملة ومتعددة المجالات تكون بمثابة بوابة اقتصادية وثقافية لمنطقة شمال الخليج ولدولة الكويت حيث سيسهم في دعم الاقتصاد الكويتي ويرفع من مستوى التنافسية الإقليمية والعالمية للدولة، من خلال إشراك القطاع الخاص المحلي والإقليمي والدولي للمشاركة في عمليات التنفيذ والتشغيل والتمويل.

وتؤكد دراسات الجداوي أن المشروع سيساعد على تقليص الاعتماد على المالية العامة للدولة ويسهم في توفير فرص العمل للشباب الكويتي الراغب في العمل خارج القطاع العام.

وتقوم فكرة مشروع استغلال الجزر الكويتية الشرقية الحرة في أهمية ربط الاقتصاد بالأمن وضرورة أن تتخذ إدارة الدولة الشكل الذي يتناسب ورؤية كويت جديدة 2035، فضلا عن إعادة الأنشطة العامة للدولة.

وستصبح هذه المنطقة بيئة خصبة جاذبة للاستثمار والسكن ومنطقة تجارية حرة استثنائية تخدم شمال الخليج. وستقوم على تنفيذه شركات استثمارية محلية ودولية على أن يتم استصدار قوانين وتشريعات استثنائية من شأنها تشجيع الاستثمار في هذه المنطقة.

