مال وأعمال

ركز برنامج KIB المجتمعي على الرياضة باعتبارها ركناً أساسياً فيه حيث يعمل جاهداً على تعزيز ثقافة ممارسة الرياضة في المجتمع الكويتي ما ينعكس إيجاباً على صحة الأفراد وقدرتهم الإنتاجية. ومن هذا المنطلق، قدّم KIB دعمه ورعايته لبطل الدراجات المائية العالمي اللاعب الكويتي عبدالله الفاضل للمشاركة بمختلف البطولات المحلية والإقليمية والعالمية ورفع علم الكويت عالياً.

ويسعى KIB إلى تسخير جميع إمكاناته لدعم الرياضيين الموهوبين، وذلك في إطار برنامجه الرائد للمسؤولية الاجتماعية الذي يهدف إلى تمكين الشباب وتقديم كل الدعم اللازم لهم، بالإضافة إلى التزامه بالتأثير إيجابياً على حياة أفراد المجتمع، وذلك وفق سياسته الرامية إلى تشجيع ممارسة الرياضة بين مختلف شرائح المجتمع.

إلى جانب دعمه ورعايته للبطلين الكويتيين العالميين عبدالله الفاضل وعبدالرحمن العمر للمشاركة في بطولة العالم للدراجات المائية التي أقيمت في بحيرة هافاسو بولاية أريزونا الأميركية، كما يرعى الفارس غازي الجريوي، عضو فريق KIB ونادي الكويت للفروسية لما يحصده من مراكز مشرفة ترفع اسم الكويت عالياً في البطولات المحلية والدولية.

وتأتي هذه الرعاية ضمن سياسة الدولي الهادفة إلى دعم الأنشطة الرياضية والشباب الكويتي الموهوب لمساعدتهم في التفوق والتميز بمختلف المحافل والمجالات ورفع علم الكويت عالياً، إلى جانب تعزيز قيمة الشباب باعتبارهم مستقبل الوطن وقادة المستقبل.

يفتخر الدولي برعايته ودعمه المستمر لمسيرة الابطال الكويتيين، وذلك إيماناً من البنك بموهبته الرياضية المصقولة التي قادته للفوز بأكبر البطولات وتحقيق أعلى الإنجازات في العديد من المنافسات العالمية.

كما أعلن KIB عن تجديد رعايته لفريق الخيل والفروسية الذي يشمله برعايته سنوياً ويحمل اسم KIB، بالإضافة إلى رعايته للفارس الكويتي ضاري الحميدان للمشاركة في بطولة سباق القدرة والتحمل وقفز الحواجز 2018 والتي نظمها الاتحاد الدولي للفروسية في فرنسا.

هذا إلى جانب رعايته للمباراة النهائية في بطولة كأس سمو الأمير في نسختها السادسة والخمسين للموسم الرياضي 2018، كما شارك في رعاية سباق الجري المسائي Night Run، الأول من نوعه في الكويت. وقام البنك برعاية بطولة المضاحكة السنوية لرياضة قفز الحواجز في دورتها الثالثة، بالإضافة إلى تقديم رعايته الرئيسة للأكاديمية البريطانية للرياضة للعام 2018/2019.

